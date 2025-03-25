Мы уже видим, как Россия пытается манипулировать и обусловливать сделки ослаблением санкций, - Сибига

Украина стремится воплотить в жизнь планы по свободе судоходства в Черном море и прекращения огня по энергетическим объектам, однако Россия уже пытается манипулировать и обусловливать договоренности по ослаблению санкций или чего-либо другого.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские и американские команды конструктивно работали в Саудовской Аравии, достигнув значительных результатов по свободе судоходства в Черном море и прекращению огня на энергетических объектах. Украина стремится воплотить их в жизнь и продвигать справедливый и прочный мир вместе с США и нашими европейскими союзниками. Мы благодарны США за продвижение этого процесса и Саудовской Аравии за гостеприимство и содействие", - отметил Сибига.

И добавил, что Россия пытается манипулировать и обусловливать соглашения ослаблением санкций или чем-то другим. В то же время это "отражено только в заявлениях самой России".

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"Россия всегда врет, но теперь это будет особенно заметно для всего мира, если Путин продолжит затягивать войну. Украина согласилась на предложение США о полном 30-дневном прекращении огня еще 11 марта. Россия это отвергла. Мы не верим российским словам, и никто не должен. Все должны сосредоточиться на действиях россиян, а не на их заявлениях. Ближайшие дни будут решающими для определения того, серьезно ли Россия настроена на мир или намерена обмануть Соединенные Штаты и мир", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что давление - единственное лекарство от российской лжи.

"Москва должна понести соответствующие последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить это", - резюмировал министр.

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Напомним, накануне в Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.