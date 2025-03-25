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Новости Переговоры в Саудовской Аравии Переговоры о прекращении огня Прекращение ударов в Чорном море
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Мы уже видим, как Россия пытается манипулировать и обусловливать сделки ослаблением санкций, - Сибига

Андрей Сибига

Украина стремится воплотить в жизнь планы по свободе судоходства в Черном море и прекращения огня по энергетическим объектам, однако Россия уже пытается манипулировать и обусловливать договоренности по ослаблению санкций или чего-либо другого.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские и американские команды конструктивно работали в Саудовской Аравии, достигнув значительных результатов по свободе судоходства в Черном море и прекращению огня на энергетических объектах. Украина стремится воплотить их в жизнь и продвигать справедливый и прочный мир вместе с США и нашими европейскими союзниками. Мы благодарны США за продвижение этого процесса и Саудовской Аравии за гостеприимство и содействие", - отметил Сибига.

И добавил, что Россия пытается манипулировать и обусловливать соглашения ослаблением санкций или чем-то другим. В то же время это "отражено только в заявлениях самой России".

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"Россия всегда врет, но теперь это будет особенно заметно для всего мира, если Путин продолжит затягивать войну. Украина согласилась на предложение США о полном 30-дневном прекращении огня еще 11 марта. Россия это отвергла. Мы не верим российским словам, и никто не должен. Все должны сосредоточиться на действиях россиян, а не на их заявлениях. Ближайшие дни будут решающими для определения того, серьезно ли Россия настроена на мир или намерена обмануть Соединенные Штаты и мир", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что давление - единственное лекарство от российской лжи.

"Москва должна понести соответствующие последствия за любые манипуляции или нарушение договоренностей. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить это", - резюмировал министр.

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Напомним, накануне в Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

Автор: 

Сибига Андрей (368) война в Украине (3486) прекращения огня (109)


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Топ комментарии
+9
Сибига не хоче пояснити українцям і всьому світові, якого х%я умєрофф поперся до Саудівської Аравії і що він там робив?
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25.03.2025 22:39
+7
І чому там не було самого Сибіги, це ж його робота.
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25.03.2025 22:44
+6
Украина согласилась на условия России, но нужно играть в патриотов. Развод для детишек.
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25.03.2025 22:36
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А тромб не бачить.
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25.03.2025 22:32 Ответить
Тромб бачить те що підписано, а не те що нам впарює сибіга, але показати документ не хоче
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25.03.2025 22:38 Ответить
НЕ намагається а робить це за допомогою "нових ліц" як в США та і в Україні.
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25.03.2025 22:34 Ответить
Украина согласилась на условия России, но нужно играть в патриотов. Развод для детишек.
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25.03.2025 22:36 Ответить
От ты размечтался.. кстати, росея надо писать с маленькой буквы.
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25.03.2025 22:41 Ответить
В документах которые Украина подписала тоже с маленькой написано?
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25.03.2025 22:43 Ответить
И кто тебе эти документы показал? Где на них можно взглянуть?
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25.03.2025 22:56 Ответить
https://censor.net/ua/news/3543181/umyerov-pro-rezultaty-peregovoriv-z-ssha-ta-rf
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25.03.2025 22:58 Ответить
Рашка в друганах - пуило свічку поставив і Трамп розтанув
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25.03.2025 22:38 Ответить
але ж угоди підписали? - і хто це був?
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25.03.2025 22:39 Ответить
Сибига не хоче пояснити українцям і всьому світові, якого х%я умєрофф поперся до Саудівської Аравії і що він там робив?
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25.03.2025 22:39 Ответить
І чому там не було самого Сибіги, це ж його робота.
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25.03.2025 22:44 Ответить
Сам він туди не поперся. Його послав начальник ОПи з відповідними інструкціями. Кадровий дипломат Сибіга для цього не підходив. Для цього краще Умєрофф з сім"єю в Америці.
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25.03.2025 23:26 Ответить
не хочє і ніколи не пояснить - навіть не намагайтесь чекати...
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25.03.2025 22:45 Ответить
А зачем расея хочет снять санкции? ведь по их визгам они такие полезные для расеи 🤔😁
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25.03.2025 23:00 Ответить
Можна тільки констатувати, вирішують інші.
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26.03.2025 04:24 Ответить
Сибіга, Сівоха....
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26.03.2025 11:59 Ответить
 
 