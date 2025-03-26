Возможно, РФ затягивает время, - Трамп о соглашении о перемирии

Россия и ее диктатор Владимир Путин, вероятно, медлят с заключением соглашения о прекращении огня.

Об этом президент США Дональд Трамп сказал во вторник в интервью Newsmax, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал: "Не знаю. Я имею в виду, что дам вам знать в определенный момент. Но думаю, Россия хочет положить этому конец, хотя, возможно, они затягивают время".

По словам Трампа, он сам прибегал к такой тактике в бизнесе.

"Я делал это на протяжении многих лет, вы знаете... Я не хочу подписывать контракт, я хочу оставаться в игре, но, возможно, не хочу этого делать, совсем... Я не уверен", - сказал он.

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"Но нет, - добавил он. - Думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе".

Трамп также заявил, что обе стороны теряют в среднем 2500 военных еженедельно.

"Они не американцы, но для меня это не имеет значения, с этой точки зрения. Я вижу фотографии с полей сражений... Я бы предпочел не видеть их. Руки, ноги и головы разбросаны по всему полю. Вооружение просто смешное. Сейчас много говорят о беспилотниках... И я просто хочу, чтобы это прекратилось", - рассказал американский президент.

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Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований по снятию санкций для объявления прекращения огня в Черном море. Трамп заявил, что США рассмотрят условия России для прекращения огня в Черном море.