207 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб
В течение 25 марта 2025 года зафиксировано 207 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2233 дроны-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Угроиды, Краснополье, Проходы, Турья Сумской области; Золочев, Прудянка Харьковской области; Сергеевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино, Новополье, Заря, Сухая Балка, Поддубное Донецкой области; Терновое, Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Александровка и Дудчаны Херсонской области.
Поражение оккупантов
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.
На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.
На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Курская область
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.
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У Курській області російські війська просунулися в районі Мєлового і продовжують атаки у напрямку Гоголєвки."