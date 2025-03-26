207 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки. Треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

В течение 25 марта 2025 года зафиксировано 207 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2233 дроны-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Угроиды, Краснополье, Проходы, Турья Сумской области; Золочев, Прудянка Харьковской области; Сергеевка, Сухой Яр, Покровск, Чунишино, Новополье, Заря, Сухая Балка, Поддубное Донецкой области; Терновое, Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Александровка и Дудчаны Херсонской области.

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Поражение оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.



На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.



На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.



На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.



На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лисовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.



На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

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Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.



На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.



На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Курская область

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь - из РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.

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