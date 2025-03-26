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Новости Атака беспилотников Результат работы ПВО
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РФ выпустила 117 "Шахедов" по Украине. ПВО сбила 56 целей, 48 - локально потеряно. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 26 марта 2025 года. Как отработала ПВО

Российские оккупанты в ночь на 26 марта выпустили по Украине 117 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма - Чауда.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре страны.

48 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

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Атака шахедов 26 марта 2025 года. Как отработала ПВО

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обстрел (26906) ПВО (2709) Воздушные силы (2251) война в Украине (3486)


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Зелений клоун врятував російські НПЗ від ударів, а українські міста і села горітимуть надалі у вогні!
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26.03.2025 09:49 Ответить
"Чому ми не в НАТО?"Скільки тобою вже було анансовано і показано того що вироблено в Україні?Де воно?Рашисти кожної ночі запускають по містам України сотні "Шахедів".Чому,якщо і летить то не кожного дня чи ночі і чому не сотні.Або брешеш,або гроші розкрадаються твоім оточенням.Ти не розумієш що перемогти кацапів можна тільки щодня запускаючи по свиномобакам БПЛА.Де балістика якою ти вже успів похвастатись?
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29.03.2025 21:39 Ответить
 
 