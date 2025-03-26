РФ выпустила 117 "Шахедов" по Украине. ПВО сбила 56 целей, 48 - локально потеряно. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты в ночь на 26 марта выпустили по Украине 117 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма - Чауда.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре страны.



48 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Вследствие российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.

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