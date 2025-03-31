Зеленский: Зафиксировано более 183 тысяч преступлений РФ. Виновные должны понести ответственность

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано более 183 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите глав парламентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Зафиксировано уже более 183 тысяч преступлений, связанных с агрессией Российской Федерацией. И это - без доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства. Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступлений. И точно - десятки тысяч потерь", - заявил Зеленский.

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Он напомнил о трагедии в Буче, Мариуполе, селе Ягодное на Черниговщине и подчеркнул, что Украина помнит каждый удар и каждое издевательство, которым подверглись военнопленные и мирные жители.

Президент подчеркнул, что ответственность за эти преступления лежит не только на российском государстве, но и на конкретных исполнителях, каждый из которых должен быть наказан за все, что сделал.

Зеленский также призвал международное сообщество к усилению давления на РФ, в частности через санкции, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Он подчеркнул важность единства в привлечении агрессора к ответственности и призвал парламентариев поддерживать борьбу Украины за справедливый мир.

"Это то, что может произойти в любой европейской стране, если наше с вами единство сейчас не сработает ради реальной ответственности России за эту войну, - подытожил президент.

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