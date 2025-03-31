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Новости Военные преступления россиян
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Зеленский: Зафиксировано более 183 тысяч преступлений РФ. Виновные должны понести ответственность

Президент Владимир Зеленский

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано более 183 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите глав парламентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Зафиксировано уже более 183 тысяч преступлений, связанных с агрессией Российской Федерацией. И это - без доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства. Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступлений. И точно - десятки тысяч потерь", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига в третью годовщину деоккупации Бучи: Наказание России за эти преступления должно быть неизбежным

Он напомнил о трагедии в Буче, Мариуполе, селе Ягодное на Черниговщине и подчеркнул, что Украина помнит каждый удар и каждое издевательство, которым подверглись военнопленные и мирные жители.

Президент подчеркнул, что ответственность за эти преступления лежит не только на российском государстве, но и на конкретных исполнителях, каждый из которых должен быть наказан за все, что сделал.

Зеленский также призвал международное сообщество к усилению давления на РФ, в частности через санкции, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Он подчеркнул важность единства в привлечении агрессора к ответственности и призвал парламентариев поддерживать борьбу Украины за справедливый мир.

"Это то, что может произойти в любой европейской стране, если наше с вами единство сейчас не сработает ради реальной ответственности России за эту войну, - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20266) россия (95413) преступность (953)


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Топ комментарии
+10
"Винні мають понести відповідальність"
А співучасники та ті, хто своєю бездіяльністю призвів до цих злочинів?
"Не на часі" чи "імунітет"?
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31.03.2025 17:56
+10
Зеленський несе персональну відповідальність за геноцид в Маріуполі і здачу в полон "азовців". Вже одного цього достатньо що закопати його в землю живим разом з його "скумбрією по 8" яка закликала інформувати кацапів про пересування ЗСУ ще в 2014 році... Це родина тварюк. Там всі прокацаплені дегенерати і манкурти...
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31.03.2025 18:07
+8
а Злочини Зенелоха зафіксовані?
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31.03.2025 18:00
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"Винні мають понести відповідальність"
А співучасники та ті, хто своєю бездіяльністю призвів до цих злочинів?
"Не на часі" чи "імунітет"?
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31.03.2025 17:56 Ответить
а Злочини Зенелоха зафіксовані?
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31.03.2025 18:00 Ответить
зафіксовані, американцями, про це та жінка розповідала яка за голову бралась коли потужнич почав зашквар в ОК.
Цим Трамп і держить за .... квартал, і шашличний все підпише, щей віддасть 50% краденого (а може й більше), щоб тратить остельне.
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31.03.2025 18:10 Ответить
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31.03.2025 18:24 Ответить
Цей дурачок навіть не усвідомлює, що і йому доведеться за все відповідати, а не дядє Єрмаку
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31.03.2025 18:06 Ответить
Зеленський несе персональну відповідальність за геноцид в Маріуполі і здачу в полон "азовців". Вже одного цього достатньо що закопати його в землю живим разом з його "скумбрією по 8" яка закликала інформувати кацапів про пересування ЗСУ ще в 2014 році... Це родина тварюк. Там всі прокацаплені дегенерати і манкурти...
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31.03.2025 18:07 Ответить
от вам і рейтинг справжній потужнича,а не КМІСа, порахуйте скількі коментарів то буде - 100%, скількі в підтримку "невтіка", і скількі "критикі".
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31.03.2025 18:12 Ответить
Так мало? А незаконний перетин кордону групою озброєних осіб з метою заподіяння шкоди інтересам держави, то вже не злочин?
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31.03.2025 18:27 Ответить
Дуже сподіваюся, що якась мудра людина фіксує всі його злочини з першого дня після інавгурації. А потім додамо і ще ті, що були до того. Не думаю, що буде менше, ніж від русні.
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31.03.2025 19:53 Ответить
Черговий банальний висер ні про що.
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31.03.2025 20:16 Ответить
А Південь?
Скільки там не зафіксовано?
А тих хто здавав,та не бачів загрози?
А Ахлохламія що пропонувало нам не турбуватись та скорочувати витрати на військо?
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31.03.2025 23:02 Ответить
 
 