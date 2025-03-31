Зеленский: Зафиксировано более 183 тысяч преступлений РФ. Виновные должны понести ответственность
По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано более 183 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите глав парламентов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Зафиксировано уже более 183 тысяч преступлений, связанных с агрессией Российской Федерацией. И это - без доступа к значительной части временно оккупированной территории нашего государства. Там еще тысячи, может десятки тысяч, может сотни тысяч преступлений. И точно - десятки тысяч потерь", - заявил Зеленский.
Он напомнил о трагедии в Буче, Мариуполе, селе Ягодное на Черниговщине и подчеркнул, что Украина помнит каждый удар и каждое издевательство, которым подверглись военнопленные и мирные жители.
Президент подчеркнул, что ответственность за эти преступления лежит не только на российском государстве, но и на конкретных исполнителях, каждый из которых должен быть наказан за все, что сделал.
Зеленский также призвал международное сообщество к усилению давления на РФ, в частности через санкции, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия. Он подчеркнул важность единства в привлечении агрессора к ответственности и призвал парламентариев поддерживать борьбу Украины за справедливый мир.
"Это то, что может произойти в любой европейской стране, если наше с вами единство сейчас не сработает ради реальной ответственности России за эту войну, - подытожил президент.
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А співучасники та ті, хто своєю бездіяльністю призвів до цих злочинів?
"Не на часі" чи "імунітет"?
Цим Трамп і держить за .... квартал, і шашличний все підпише, щей віддасть 50% краденого (а може й більше), щоб тратить остельне.
Скільки там не зафіксовано?
А тих хто здавав,та не бачів загрози?
А Ахлохламія що пропонувало нам не турбуватись та скорочувати витрати на військо?