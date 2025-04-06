РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
753 12

Гилли и Лекорню 10 апреля соберут совещание министров обороны стран "Коалиции желающих"

Джон Гили с французскими коллегой собирает Коалицию желающих

В четверг, 10 апреля, министры обороны стран-участниц "Коалиции желающих" проведут совещание в Брюсселе. Председательствовать во время встречи будут руководители оборонных ведомств Великобритании и Франции - Джон Гилли и Себастьян Лекорню.

Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе министр обороны Великобритании Джон Гилли проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг - вместе с французским коллегой соберет совещание министров обороны стран коалиции, а в пятницу - вместе с немецким министром будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины",- говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече 10 апреля министры обсудят следующие этапы планирования "мер по поддержанию безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии".

"Обсуждение будет основываться на военном планировании, которое происходило в течение последних нескольких недель, и страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих сил",- сказано в сообщении.

Заседание Контактной группы объединит около 50 стран с целью предоставления дополнительной военной поддержки Украине на фоне российских атак.

В британском правительстве также указали на то, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в Киеве с украинским и французским коллегами. Во время встречи обсуждались "структура, численность и состав потенциальных сил обеспечения безопасности в Украине".

Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.

Читайте также: Стармер и Макрон провели разговор: обсудили прогресс с размещением военного контингента в Украине

Автор: 

Великобритания (4947) миротворцы (1158) Франция (3501) Гилли Джон (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Знову ці безглузді обговорення
показать весь комментарий
06.04.2025 16:32
+5
Коаліція охочих виснажити ерефію чужими руками
показать весь комментарий
06.04.2025 16:40
+3
я в захваті від брюселю!
скільки ж бабла, зароблено?
більше, більше, більше, коаліцій у брюселі!
агов! світові курорти, що ваші менеджери роблять?
звільнити всіх нахєр!!!
показать весь комментарий
06.04.2025 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову ці безглузді обговорення
показать весь комментарий
06.04.2025 16:32 Ответить
я в захваті від брюселю!
скільки ж бабла, зароблено?
більше, більше, більше, коаліцій у брюселі!
агов! світові курорти, що ваші менеджери роблять?
звільнити всіх нахєр!!!
показать весь комментарий
06.04.2025 16:36 Ответить
Коаліція охочих виснажити ерефію чужими руками
показать весь комментарий
06.04.2025 16:40 Ответить
А нащо їм виснажувати ерефію?
показать весь комментарий
06.04.2025 16:44 Ответить
Щоб потім з нею не воювати.
показать весь комментарий
06.04.2025 16:58 Ответить
Всєх порубят на корню
Гілі с Сєвой Лекорню!
показать весь комментарий
06.04.2025 16:43 Ответить
Поки кндр безперевно рашці зброю і солдатів постача, наші недолугі ,,партнери" наради збирають!
показать весь комментарий
06.04.2025 16:56 Ответить
На 4 році війни
показать весь комментарий
06.04.2025 17:23 Ответить
Вони за це ще й зарплату отримують і премії?
Маска на них немає!
показать весь комментарий
06.04.2025 17:23 Ответить
Пуста трата часу.
Кожну неділю по 100 безглуздих нарад та заходів,але ж комусь потрібно кожен день ввечорі прохрипіти про чергову перемогу на дипломатичному фронті та показати як робота кипить
показать весь комментарий
06.04.2025 17:28 Ответить
Збираються щоб потеревенькати .
показать весь комментарий
06.04.2025 17:36 Ответить
 
 