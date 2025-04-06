Гилли и Лекорню 10 апреля соберут совещание министров обороны стран "Коалиции желающих"
В четверг, 10 апреля, министры обороны стран-участниц "Коалиции желающих" проведут совещание в Брюсселе. Председательствовать во время встречи будут руководители оборонных ведомств Великобритании и Франции - Джон Гилли и Себастьян Лекорню.
Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе министр обороны Великобритании Джон Гилли проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг - вместе с французским коллегой соберет совещание министров обороны стран коалиции, а в пятницу - вместе с немецким министром будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины",- говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече 10 апреля министры обсудят следующие этапы планирования "мер по поддержанию безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии".
"Обсуждение будет основываться на военном планировании, которое происходило в течение последних нескольких недель, и страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих сил",- сказано в сообщении.
Заседание Контактной группы объединит около 50 стран с целью предоставления дополнительной военной поддержки Украине на фоне российских атак.
В британском правительстве также указали на то, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в Киеве с украинским и французским коллегами. Во время встречи обсуждались "структура, численность и состав потенциальных сил обеспечения безопасности в Украине".
Напомним, что 4 апреля в Киеве состоялись встречи представителей Франции, Великобритании и Украины по размещению военного контингента. Президент Владимир Зеленский заявил, что консультации еще будут продолжаться.
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скільки ж бабла, зароблено?
більше, більше, більше, коаліцій у брюселі!
агов! світові курорти, що ваші менеджери роблять?
звільнити всіх нахєр!!!
Гілі с Сєвой Лекорню!
Маска на них немає!
Кожну неділю по 100 безглуздих нарад та заходів,але ж комусь потрібно кожен день ввечорі прохрипіти про чергову перемогу на дипломатичному фронті та показати як робота кипить