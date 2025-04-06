Активнее всего россияне штурмуют на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, - Генштаб

В настоящее время произошло 135 боевых столкновений. Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За сегодня противник нанес один ракетный (23 ракеты) и 63 авиационных удара, сбросив в том числе 104 КАБ, привлек для поражения 718 дронов-камикадзе, совершил более 4200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанска и в сторону Каменки. Противник нанес авиаудары по Березовке, Казачьей Лопани, Золочеву и Двуречанскому.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово, украинские подразделения отбили пять атак, еще один бой продолжается.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба, Нового. Наши воины остановили 14 атак захватчиков, еще шесть боев продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отбили два штурмовых действия вражеских войск в районе Белогоровки.

На Торецком направлении враг провел 17 наступательных действий на позиции наших войск в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

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С начала суток враг 42 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, сейчас продолжается пять боестолкновений. Оккупанты нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлино, Новопавловка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 241 человека убитыми и ранеными; к тому же уничтожено пять тягачей МТЛБ, шесть автомобилей, десять мотоциклов, семь танков, боевую машину пехоты и один пункт управления БпЛА, также было существенно повреждено орудие российских захватчиков.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районах населенных пунктов Разлив, Константинополь, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиаударам подверглись Отрадное, Комар, Мирное.

На Гуляйпольском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Свободного Поля. Под авиаударом оказалось Гуляйполе.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеские атаки вблизи в направлениях Щербаков, Малых Щербаков и Каменского. Авиаударам КАБами подверглись Новопавловка, Орехов и Новоандреевка.

Одну неудачную попытку противника пройти к позициям украинцев отбили наши защитники на Приднепровском направлении.

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Курское направление

На Курском направлении сегодня произошло 29 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг нанес 16 авиационных ударов и сбросил 17 КАБ, совершил 178 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 из реактивных систем залпового огня.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 47-й механизированной бригады, 31-й отдельной механизированной бригады, 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, наносят потери в живой силе и технике.

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