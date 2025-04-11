2025 год является критическим годом для Украины. Наша задача - предоставить срочную военную помощь, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время выступления на 27-м заседании в формате "Рамштайн" высказался о "критическом годе" в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - сказал он.

Гилли также сообщил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

По словам Гилли, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, сотни тысяч дронов. А также финансирование ремонта военной техники.

"Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин", - сказал глава Министерства обороны Великобритании.

Гилли призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.

"Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов", - говорит он.

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Напомним, 11 апреля в Брюсселе началась работа 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гилли и министра обороны Германии Бориса Писториуса.