2025 год является критическим годом для Украины. Наша задача - предоставить срочную военную помощь, - Гилли
Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время выступления на 27-м заседании в формате "Рамштайн" высказался о "критическом годе" в войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - сказал он.
Гилли также сообщил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.
По словам Гилли, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, сотни тысяч дронов. А также финансирование ремонта военной техники.
"Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин", - сказал глава Министерства обороны Великобритании.
Гилли призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.
"Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов", - говорит он.
Напомним, 11 апреля в Брюсселе началась работа 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гилли и министра обороны Германии Бориса Писториуса.
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Просят украинцы уже четвёртый год помощи - крепкую дубину, а получают каждый раз хворостинку
Говорят нам, что не нужно злить Путина, а нужно потерпеть, чтобы русский устал убивать и сам ушёл
Украинцы с русскими за свою свободу уже 300 лет войну ведут, а ты знать и признавать это не хочешь?
Твои, падла такая? Четыре года идет война, **** ты тыловая?
Я ще не склерозний
Я поставив запитання про війну українців за нашу Свободу
Не хочеться правду знати та сором бере?
Толячик, что ТЫ, лично ТЫ сделал для Украины"