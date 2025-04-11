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Новости
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2025 год является критическим годом для Украины. Наша задача - предоставить срочную военную помощь, - Гилли

Джон Гили о войне в Украине и помощи Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Гилли во время выступления на 27-м заседании в формате "Рамштайн" высказался о "критическом годе" в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

"2025 год - критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - сказал он.

Гилли также сообщил, что Великобритания выделила утром 11 апреля 350 млн фунтов стерлингов на помощь Украине, - часть более широкого пакета помощи на сумму 450 млн фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

По словам Гилли, в британский пакет помощи входят в частности радары, противотанковые мины, сотни тысяч дронов. А также финансирование ремонта военной техники.

"Это часть новых усилий, чтобы отремонтировать тысячи украинских машин", - сказал глава Министерства обороны Великобритании.

Гилли призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Украине.

"Наша задача как министров обороны - доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов", - говорит он.

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Напомним, 11 апреля в Брюсселе началась работа 27-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под совместным председательством министра обороны Великобритании Джона Гилли и министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Автор: 

Великобритания (4950) Гилли Джон (44) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+10
З 2022 чуємо про "ці найближчі кілька місяців стануть вирішальними"
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11.04.2025 12:43
+8
Припоминаю, что 2024 называли переломным...критическим уже точно стремно.
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11.04.2025 12:30
+8
Вибірка заяв для ранкового заряду потужності. Бо кава вже дорога...

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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11.04.2025 12:39
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Правила форума Совет форумчан
Припоминаю, что 2024 называли переломным...критическим уже точно стремно.
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11.04.2025 12:30 Ответить
Вибірка заяв для ранкового заряду потужності. Бо кава вже дорога...

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
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11.04.2025 12:39 Ответить
З 2022 чуємо про "ці найближчі кілька місяців стануть вирішальними"
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11.04.2025 12:43 Ответить
Еще в 19 вам, зебилам советским, говорили "За кого вы голосуете?" А вы, советские зебилы, отвечали "пратив вайны". И тепер, зебилы советские, у вас во всем проклятый запад виноват? Как и при совке?
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11.04.2025 13:16 Ответить
Смотрят на Украину как нас бешеный медведь разрывает и что?
Просят украинцы уже четвёртый год помощи - крепкую дубину, а получают каждый раз хворостинку
Говорят нам, что не нужно злить Путина, а нужно потерпеть, чтобы русский устал убивать и сам ушёл
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11.04.2025 13:28 Ответить
Четветрый год? Когда война началась? Ты почему считаешь что четвертый год? До этого войны не было? Вася, она уже одиннадцатый год идет!!! Ты точно в Укране живешь?
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11.04.2025 13:49 Ответить
Одиннадцатый год?
Украинцы с русскими за свою свободу уже 300 лет войну ведут, а ты знать и признавать это не хочешь?
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11.04.2025 13:56 Ответить
Толяся, это твои слова? "Просят украинцы уже четвёртый год помощи - крепкую дубину, а получают каждый раз хворостинку"

Твои, падла такая? Четыре года идет война, **** ты тыловая?
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11.04.2025 14:14 Ответить
Не треба петляти
Я ще не склерозний
Я поставив запитання про війну українців за нашу Свободу
Не хочеться правду знати та сором бере?
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11.04.2025 14:25 Ответить
Ты прямо из окопа вопрос задаешь, курва? Почему ты не воююешь?
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11.04.2025 14:50 Ответить
Не слід тут ширити свої залишки "Руського миру"
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11.04.2025 14:53 Ответить
Ты прямо из окопа вопрос задаешь, курва? Почему ты не воююешь?

Толячик, что ТЫ, лично ТЫ сделал для Украины"
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11.04.2025 15:05 Ответить
2040 рік. Рамштайн 3456-ий раз зібрався обговорити надання потужної допомоги Україні. Всі як завжди одноголосно затвердили наміри надання допомоги. Рашисти просунулись за роки війни вже на 6 кілометрів. Вічно молодий путін в черговий раз оголосив перемогу. Трамп помер, але прапор підхопив Маск. Перемовини про українські копалини ще тривають. Правда всі забули де вони знаходяться. Гренландія ще не американська. Канада в ЄС.
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11.04.2025 12:45 Ответить
Знову ця потужність
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11.04.2025 12:46 Ответить
До 2030-го, можливо довше - кожен рік війни буде визначальним, вирішальним, критичним і так далі. І постійно закликатимуть, заявлятимуть, наголошуватимуть...
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11.04.2025 12:47 Ответить
У нас що не рік- то критичний. Але Велика Британія це не піндосія. Дуже дякуємо за своєчасну допомогу, особливо Борису Джонсону!!!!
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11.04.2025 12:49 Ответить
Чим довше йде війна в Україні, тим менша ймовірність нападу рашки на ЄС. Цього вже ніхто і не приховує...
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11.04.2025 14:18 Ответить
 
 