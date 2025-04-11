РФ должна начать действовать. Слишком много людей погибает в этой "ужасной и бессмысленной войне", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться для завершения "бессмысленной войны" против Украины.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом!" - подчеркнул американский президент.

В то же время Трамп не уточнил, каких именно действий он ожидает от РФ.

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Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

В Кремле подтвердили, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.