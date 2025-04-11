РФ должна начать действовать. Слишком много людей погибает в этой "ужасной и бессмысленной войне", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться для завершения "бессмысленной войны" против Украины.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом!" - подчеркнул американский президент.
В то же время Трамп не уточнил, каких именно действий он ожидает от РФ.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.
Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.
В Кремле подтвердили, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не впевнений що у них самих їх багато, і враховуючи можливу війну з Іраном така передача малаймовірна.
ну відкрию тобі секрет, тільки ти нікому не розказуй. Просто сша бояться що ***** ядеркою пульне, тактичною, і американцям треба буде якось реагувати, бо це звиздець.
.
***** інтернетів не читає, то може й не знає, шо ти хочеш від нього
Москаль може прочитати як заохочення атакувати, скоріше нас знищити
А то превратился в обыкновенного статиста.
А то получается, что могущественными США управляет немощный старик.
Президент США повинен почати діяти. А не у гольф м'ячі качати.
Щось у нього не так про московію, як проти України, молоту дурню!!
Гадаю, якщо дохторів міняти часто і багато, можна буде сподіватися, що поцієнта, нарешті, залікують (Амінь!).
Он ждет когда орки захватят еще большего украинских территорий, или прорвут фронт, что бы Украина была вынуждена пойти на те условия, на которые сейчас Трампу не удается ее принудить. Но Трампону уже самому становится неловко, он выиграл столько времени для рф, ослабил возможности ВСУ вынуждая их экономить, тем, что держит в неопределенности относительно новых поставок, но несмотря на все старания краснорожего вождя, орки все равно пока не удается добиться даже четверти успеха Харьковского наступления, платя при этом примерно в 5-10 раз больше.
Ну або даєте авіацію та ракети, щоб нівелювати авіацію орків і можливість бити по їх ракетних комплексах та військових складах...
В усіх інших випадках ху..ло незацікавлений у завершенні війни, тому що вона вигідна всьому його оточенню.
Він всього цього не знає, не хоче знати і не може вже знати, бо деменція наступає з кожним днем все більша.
Кацапсько-грузинську вiйну почав Мiхо Саакашвiлi 7 августа 2008 р. з обстрiлу Цхiнвалi.
Йди читай репорт Ради Европи з цього приводу, та не мели дурниць.
Розпіарений командою зе півроку тому-як швидко забуваються його віртуальні документи-ініціативи,як і "формула миру".