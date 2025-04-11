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Новости Прекращение войны Трамп о войне в Украине
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РФ должна начать действовать. Слишком много людей погибает в этой "ужасной и бессмысленной войне", - Трамп

Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна начать двигаться для завершения "бессмысленной войны" против Украины.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибает, тысячи каждую неделю, в ужасной и бессмысленной войне - войне, которой не должно было произойти, и не произошло бы, если бы я был президентом!" - подчеркнул американский президент.

В то же время Трамп не уточнил, каких именно действий он ожидает от РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы разговариваем с РФ, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки, - Трамп

Трамп

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф отправился в Россию, где проведет встречу с диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф провел встречу со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым в Санкт-Петербурге.

В Кремле подтвердили, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сегодня проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Автор: 

россия (95489) Трамп Дональд (5187) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+31
Так тому і гинуть, що рф діє ...
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11.04.2025 17:02
+26
Якби ти дав нам томагавки, то ніхто б вже нікуди не рухався. ***** б сиділо під віником, як щур.
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11.04.2025 17:01
+24
та срати вони на тебе вони хотіли.
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11.04.2025 17:01
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Якби ти дав нам томагавки, то ніхто б вже нікуди не рухався. ***** б сиділо під віником, як щур.
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11.04.2025 17:01 Ответить
Томагавки по перше морского базування, по друге якщо дасть старі моделі то вони не ефективні в умовах РЕБ, потрібні ******* модифікації що орієнтуються по профілю місцевості.
Не впевнений що у них самих їх багато, і враховуючи можливу війну з Іраном така передача малаймовірна.
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11.04.2025 17:26 Ответить
Слово Томагавки це у сенсі ******* зброя в достатній кількості і абсолютно своєчасно. Бо навіть за всі ці три роки нічого так і не відбулося у цій сфері. Все по краплям. Бо не приведи Господь виженемо та осоромимо армію мілого парня Балодью. Який, як я вважаю, був і Байдену непоганим хлопцем.
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11.04.2025 17:36 Ответить
ти совок не доганяєш, чому сша не дає достатньо зброї? серйозно?
ну відкрию тобі секрет, тільки ти нікому не розказуй. Просто сша бояться що ***** ядеркою пульне, тактичною, і американцям треба буде якось реагувати, бо це звиздець.
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11.04.2025 17:41 Ответить
Єдине з чим з тобою, СідорєнкоВ, згоден це що Штати бояться. Не зрозуміло чого. Але так і є. Коли Моква полізе на Аляску вони також будуть боятись ядерних ударів. Тож придумають відмазку що ця північна територія їм не так вже й треба. Амінь США. Пора відспівувать.
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11.04.2025 17:44 Ответить
Тю, а я так гадаю. Трампець волiе зйтися з кацаптриндецем , щоби боягузами протистояти таукитайцям, бо вони навiть удвох не мають того мiльярда. Я вже не кажу про тi ядернi боеголовки.
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11.04.2025 19:34 Ответить
хочу додати що погроза була неподалік в океані створити цунамі за допомогою ядвзриву а цунамі змиє все
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12.04.2025 09:24 Ответить
З 2023 року також можливий наземний запуск Tomahawk завдяки мобільному ракетному комплексу «Typhon» (наземний варіант пускової установки Mk 41).
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11.04.2025 23:26 Ответить
це США вже пора діяти, а не патякати

.
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11.04.2025 18:05 Ответить
Томагавк - це звичайна крилата ракета.Ничого видатного в неї немає.Ниякого морського базування.Вона уніфікована майже для всього - b52,корабель,наземна платформа,навіть старт із контейнера з будь-якого будь-чого.Це вражає технично,але зброя,як зброя. Але ми цього не робимо,бо більшість на ледачі дурні.
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11.04.2025 21:54 Ответить
та срати вони на тебе вони хотіли.
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11.04.2025 17:01 Ответить
Так тому і гинуть, що рф діє ...
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11.04.2025 17:02 Ответить
Но сейчас ты президент и шо? Именно.
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11.04.2025 17:03 Ответить
ну так допомжи своєму другу ***** почати рухатися
***** інтернетів не читає, то може й не знає, шо ти хочеш від нього
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11.04.2025 17:03 Ответить
То він це і робить. Допомогае ху"лу двигатись, падла.
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11.04.2025 17:24 Ответить
Ну він і діє з 2014 року! А толку?
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11.04.2025 17:04 Ответить
шо воно меле, ідіот
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11.04.2025 17:06 Ответить
Ніт, ну як то - що воно меле? Воно займається вимовлянням слів, котрі випадковим чином згадало...
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12.04.2025 02:20 Ответить
Колись в Штатах знімуть мильний серіал по типу бразильського "Просто Марія".Назвуть його "Просто ідіот"...
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11.04.2025 17:07 Ответить
Відколи став президентом перед вихідними завжди голосно гаркне ! Фсьо з понеділка московії капєц…. Понеділок файв о клок : ми мали дуЖе продуктивну бесіду….бляха
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11.04.2025 17:07 Ответить
А чого ж він прямо не напише куди має рухатись засрашка ?
Москаль може прочитати як заохочення атакувати, скоріше нас знищити
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11.04.2025 17:12 Ответить
Війна сталась, і навряд ти її зупиниш зараз.
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11.04.2025 17:12 Ответить
Так заставь.
А то превратился в обыкновенного статиста.
А то получается, что могущественными США управляет немощный старик.
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11.04.2025 17:17 Ответить
На імпорт БАЯНА мито не накладали...
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11.04.2025 17:18 Ответить
Довбойоб.

Президент США повинен почати діяти. А не у гольф м'ячі качати.
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11.04.2025 17:18 Ответить
самовлюбенный павлин виписал пост, и поехал играть в гольф....
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11.04.2025 17:21 Ответить
І знову, агент Краснов, колами пішов блукати щодо московської війни, яку веде уже 10 років ****** проти України!!
Щось у нього не так про московію, як проти України, молоту дурню!!
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11.04.2025 17:22 Ответить
этот балабол "мир за 24 часа " уже не обещает ?
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11.04.2025 17:22 Ответить
Мабуть, дохтора поміняли (бо попередній поламався). Новий дохтор виписав нові порошки та заштрики, котрі подіяли на організм Трумпа дещо інакше. Як наслідок - помінялися терміни закінчення війни.
Гадаю, якщо дохторів міняти часто і багато, можна буде сподіватися, що поцієнта, нарешті, залікують (Амінь!).
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12.04.2025 02:26 Ответить
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11.04.2025 17:22 Ответить
То срасия? Дык, у самой то - ни .иськи, ни .иськи (с,п).
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11.04.2025 17:29 Ответить
Есть, только все вонючие.
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11.04.2025 17:37 Ответить
Типо, йожик сдох? Проверено электроникой ?
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11.04.2025 19:27 Ответить
"Водночас Трамп не уточнив, яких саме дій він очікує від рф"

Он ждет когда орки захватят еще большего украинских территорий, или прорвут фронт, что бы Украина была вынуждена пойти на те условия, на которые сейчас Трампу не удается ее принудить. Но Трампону уже самому становится неловко, он выиграл столько времени для рф, ослабил возможности ВСУ вынуждая их экономить, тем, что держит в неопределенности относительно новых поставок, но несмотря на все старания краснорожего вождя, орки все равно пока не удается добиться даже четверти успеха Харьковского наступления, платя при этом примерно в 5-10 раз больше.
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11.04.2025 17:22 Ответить
Курица. Тока кудахчет.
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11.04.2025 17:22 Ответить
Не снесет эта курица Америке золотое яйцо, бо ялова.
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11.04.2025 17:26 Ответить
...написало трумпло у гівномережі дрист сосіал.
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11.04.2025 17:23 Ответить
Тут два варіанти або вводити жорсткі санкції і головне дотримуєтесь їх виконання, особливо щодо платежів за енергоресурси. Тоді орківська еліта втратить весь профіт від війни і вона їй стане не вигідною та відповідно піде на переговори.

Ну або даєте авіацію та ракети, щоб нівелювати авіацію орків і можливість бити по їх ракетних комплексах та військових складах...

В усіх інших випадках ху..ло незацікавлений у завершенні війни, тому що вона вигідна всьому його оточенню.
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11.04.2025 17:23 Ответить
Схоже на заклик до бандита-рецедивіста - поводитися порядно в громадському місці та не матюкатися, і не плювати на тротуар
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11.04.2025 17:24 Ответить
Можна ще 100500 погроз росії в мережі Х - думаю вона витримає(мережа) .
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11.04.2025 17:25 Ответить
Ще трошки нада почекать, поки слоняра дозріє. Він зрозуміє що ***** є ***** і дасть нам томагавки!!!
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11.04.2025 17:27 Ответить
трампон вам ніколи нічого не дасть.
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11.04.2025 21:32 Ответить
І цей про "Ані єщьо нє начіналі"?!
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11.04.2025 17:27 Ответить
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11.04.2025 17:27 Ответить
Його риторика проста. Чомусь ніхто не розуміє її. Його слова про кацапів означають: з українцями пора щось робити… Вони вже нам надоїли. Росія повинна покінчити з ними.
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11.04.2025 17:29 Ответить
Дональд, хочешь не хочешь но рано или поздно придется гахнуть. Зря что ли на армию выкидывать 1 триллион$.
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11.04.2025 17:30 Ответить
Безглузде в тебе життя! А ми захищаємось від нелюдів!
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11.04.2025 17:34 Ответить
Насправді Путін разом з т.Сі грають роль злого і доброго жандармів, а Трамп зосередився на грізній риториці, типу "Мы мирные люди, но наш бронепоезд" і т. Путін і т. СІ впевнені, що Трамп - пустодзвін і вдасться загіпнотизувати.
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11.04.2025 17:40 Ответить
Цікаво, а цей тупий піараст чув коли небуть про кацапсько-грузинську війну 2008-го року? дві чеченських війни 90-х років? Ніхто йому досі не сказав, що ті "безглузді війни" почали саме кацапи?
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11.04.2025 17:41 Ответить
Ні, він про це нічого не чув. Так само він поняття не має, чим кацапйо відрізняється від українців. Більш того, він поняття не має, що "кацапи" -- то гомоеректуси переважно з європейської частини московії (ну й ті, які роз'їхалися по всяким новосибірськам з камсамольськами, чи окупували Крим або Кьоніґсберґ), а азійська частина так званої россосісі -- купа тюркомовних і інших-мовних народів, які кацапота підкорила вогнем і мечем, і які одного дня стануть вільними.

Він всього цього не знає, не хоче знати і не може вже знати, бо деменція наступає з кожним днем все більша.
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11.04.2025 18:19 Ответить
Не манiпулюй суспiльними думками, москаль !
Кацапсько-грузинську вiйну почав Мiхо Саакашвiлi 7 августа 2008 р. з обстрiлу Цхiнвалi.

Йди читай репорт Ради Европи з цього приводу, та не мели дурниць.
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11.04.2025 18:45 Ответить
Как в ********** пагодка-та, ваня? Ти жёппу-та нє атмарозіл?
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12.04.2025 02:31 Ответить
Та вже дайте цьому дементнику сельодки...
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11.04.2025 17:56 Ответить
Обіссяне руде чмо
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11.04.2025 18:00 Ответить
24и годинний лох
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11.04.2025 18:01 Ответить
До речі,колишній держсекретар ,при Байдені, Блінкен,в інтев"ю заявив,що це Зюзя Бонапарт.....став ініціатором запропонувати Трампу рідкоземельні поклади,до цього той про такі поклади й не чув,ну й Рудий ухопився....А Бонапарт тепер гра на публіку....
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11.04.2025 18:04 Ответить
Це "план перемоги",п.4.
Розпіарений командою зе півроку тому-як швидко забуваються його віртуальні документи-ініціативи,як і "формула миру".
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11.04.2025 18:24 Ответить
Хйло бы конечно рад продолжить побыстрее, но народец какой-то вялый, небоевой, как диды не все хотят "повторить", почему-то. некоторые даже думают дожить до возраста Хйла - как минимум.
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11.04.2025 18:11 Ответить
Руда папуга повторяє одну і те саму мантру а ху*ло на нього ложив
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11.04.2025 18:53 Ответить
А ви не повинні? Чи сільнок нема, лише язиком чесати
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11.04.2025 19:05 Ответить
https://youtube.com/live/YZ5yNh8vE4Q?si=0c6pz9BiDZNJ0ql0
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11.04.2025 19:07 Ответить
Тут про все.
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11.04.2025 19:08 Ответить
Це мабудь сама тупа ріенкарнація "капітану очевидність"...
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11.04.2025 19:09 Ответить
Рффія діє ,і буде діяти поки не зникне з мапи.
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11.04.2025 19:11 Ответить
Запропонуй трампу замiсть гренландii сибiр.
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11.04.2025 19:18 Ответить
у тебя, рыжая мавпа, ее и Европу отберут!
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11.04.2025 19:20 Ответить
клоуну надо предложить сделку с рыжим по борьбе против китая. тут ботвы полно передайте там
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11.04.2025 19:48 Ответить
Поц!!!!!!!
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11.04.2025 20:00 Ответить
рф має діяти- негайно почати забиратися з України.
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11.04.2025 20:05 Ответить
Стидаюся запитати: а що таке "украінскій канфлікт"?
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12.04.2025 02:33 Ответить
Я б на твоєму місці не називав цю війну "безглуздю". За твоєю логікою і війна США за незалежність також була "безглуздою".
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11.04.2025 21:06 Ответить
Так росія і діє, а ти соплі лускаєш очікуючи прихватити українську нафту і газ - можеш не встигнуть.
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11.04.2025 21:10 Ответить
"До миру через силу" - цей чмошник може застосовувати силу тільки до тих, хто слабкий, а як дійшла черга застосувати до Росії, то й вср...вся, клоун рудий.
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11.04.2025 21:37 Ответить
Мабуть натякає. що прийшов час відкрити росії ленд ліз.
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11.04.2025 21:43 Ответить
Скоріше за все на думку цього довбня,раша має діяти,тобто пошвидше перемогти Україну..
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11.04.2025 22:01 Ответить
Українці знову послали трампа з тією угодою про копалини!!!
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12.04.2025 06:37 Ответить
Дауналд може тільки вести переговори та йти на поступки, коли стосується путіна
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12.04.2025 07:14 Ответить
Дебіл. Немекни рашкі хоч десятком Томагавків.
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12.04.2025 07:36 Ответить
До росії пряники, а до України кнут
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12.04.2025 08:23 Ответить
 
 