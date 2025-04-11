Британские военные и чиновники сыграли значительную роль в сглаживании напряжения между Украиной и США после изменения Киевом стратегии контрнаступления 2023 года.

Об этом говорится в публикации британского издания The Times, которое ссылается на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изначально наступление ВСУ планировалось на март, но было отложено из-за ожидания дополнительного вооружения от союзников. Как отмечает источник издания, британская сторона призвала Украину не медлить, считая, что "Россия не сильна" и что украинских ресурсов было достаточно.

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Однако, вместо сосредоточения сил на юге, как было согласовано, украинское командование по совету генерала Александра Сырского перебросило часть подразделений на восток. Это вызвало непонимание и разочарование со стороны США, которые ожидали решительных действий именно на южном направлении.

В критический момент, когда "отношения между украинцами и американцами достигли дна", на помощь пришла Британия. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин срочно прибыл в Киев для проведения непубличных переговоров с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также для координации с американскими военными.

В августе Радакин, Залужный и американский генерал Кристофер Каволи встретились лично на польско-украинской границе для обсуждения дальнейших планов действий ВСУ.

По словам The Times, эта встреча стала свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены сворачивать военную поддержку Украины.

Издание также отмечает, что Великобритания предоставила своим военным более широкие полномочия, чем США, что позволяло им действовать оперативнее. В частности, один из визитов Радакина в Киев был осуществлен в гражданской одежде для сохранения конфиденциальности.

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