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Новости Контрнаступление Украины в 2023 году
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Британия помогла наладить отношения между Украиной и США после срыва планов контрнаступления 2023 года, - The Times

Британія

Британские военные и чиновники сыграли значительную роль в сглаживании напряжения между Украиной и США после изменения Киевом стратегии контрнаступления 2023 года.

Об этом говорится в публикации британского издания The Times, которое ссылается на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изначально наступление ВСУ планировалось на март, но было отложено из-за ожидания дополнительного вооружения от союзников. Как отмечает источник издания, британская сторона призвала Украину не медлить, считая, что "Россия не сильна" и что украинских ресурсов было достаточно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский опроверг утверждение NYT об изменении плана контрнаступления 2023 года: "Узнал много нового о себе"

Однако, вместо сосредоточения сил на юге, как было согласовано, украинское командование по совету генерала Александра Сырского перебросило часть подразделений на восток. Это вызвало непонимание и разочарование со стороны США, которые ожидали решительных действий именно на южном направлении.

В критический момент, когда "отношения между украинцами и американцами достигли дна", на помощь пришла Британия. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин срочно прибыл в Киев для проведения непубличных переговоров с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также для координации с американскими военными.

В августе Радакин, Залужный и американский генерал Кристофер Каволи встретились лично на польско-украинской границе для обсуждения дальнейших планов действий ВСУ.

По словам The Times, эта встреча стала свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены сворачивать военную поддержку Украины.

Издание также отмечает, что Великобритания предоставила своим военным более широкие полномочия, чем США, что позволяло им действовать оперативнее. В частности, один из визитов Радакина в Киев был осуществлен в гражданской одежде для сохранения конфиденциальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о контрнаступлении в 2023 году: Желание "большой победы" - потому что войной управляют политики, а не военные

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Великобритания (4950) США (26598) контрнаступление (353) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+13
Зірвав все хто ?
А зебуїн. Плани заходу і Залужного були звільнити Мелітополь. Все було готове. Але зебіляка захотів окремої слави, він же краще всіх знає як треба воювати. Тому зебіл втрутився в операцію генштабу, відвів найкращі і найбільш озброєні війська на схід і віддав Сирському.
От воно де оте скотство.
І всі ми знаємо чим закінчилось.
Провал на обох напрямках.
І тако виходить у люди наш бойовий сержант Ананьєв, з істериками винуватить у провалі контрнаступу Бутусова, бо показав як його колеги підірвались на ворожих мінах чим обнулив весь бойовий дух. Нещодавно знову за це згадував. А про фін ушами з боку зелі промовчав. Як вдобно
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11.04.2025 17:16
+8
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу Україні, незвадаючи на нікчемність=злочинність дій, осіб з урядового кварталу, та їх безкарність!
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11.04.2025 17:19
+4
Наступати на напрямку найбільш ешелонованої оборони орків з щільними мінними полями, при перевазі орків в авіації та артилерії і рівносильних ресурсах, вам любий підручник з військової тактики скаже що це буде провал.

Він же потім в своє виправдання написав що не думав що там такі щільні мінні поля, і ще один мінус підготовки операції, відсутня розвідка, є така стратегія розвідка боєм, якщо немає інших данних. А не перти напролом поки солдати та техніка не завершились, лиш щоб хоть щось показати як перемогу.
Причому він написав що спочатку думав що погані командири і замінив командирів, тобто не сама ідея там наступу помилкова...
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11.04.2025 17:33
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Як зазначає джерело видання, британська сторона закликала Україну не зволікати, вважаючи, що "Росія не сильна" і що українських ресурсів було достатньо.
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11.04.2025 17:09 Ответить
Наш Генерал як завжди на висоті
міцного здоров'я та витримки, пане Генерале!
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11.04.2025 17:10 Ответить
Зірвав все хто ?
А зебуїн. Плани заходу і Залужного були звільнити Мелітополь. Все було готове. Але зебіляка захотів окремої слави, він же краще всіх знає як треба воювати. Тому зебіл втрутився в операцію генштабу, відвів найкращі і найбільш озброєні війська на схід і віддав Сирському.
От воно де оте скотство.
І всі ми знаємо чим закінчилось.
Провал на обох напрямках.
І тако виходить у люди наш бойовий сержант Ананьєв, з істериками винуватить у провалі контрнаступу Бутусова, бо показав як його колеги підірвались на ворожих мінах чим обнулив весь бойовий дух. Нещодавно знову за це згадував. А про фін ушами з боку зелі промовчав. Як вдобно
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11.04.2025 17:16 Ответить
Наступати на напрямку найбільш ешелонованої оборони орків з щільними мінними полями, при перевазі орків в авіації та артилерії і рівносильних ресурсах, вам любий підручник з військової тактики скаже що це буде провал.

Він же потім в своє виправдання написав що не думав що там такі щільні мінні поля, і ще один мінус підготовки операції, відсутня розвідка, є така стратегія розвідка боєм, якщо немає інших данних. А не перти напролом поки солдати та техніка не завершились, лиш щоб хоть щось показати як перемогу.
Причому він написав що спочатку думав що погані командири і замінив командирів, тобто не сама ідея там наступу помилкова...
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11.04.2025 17:33 Ответить
Думаю що все підготували щоб пробити оборону кацапів. Там же не дурні люди були задіяні. Чи ви більше спеціалістам з опи довіряєте ?
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11.04.2025 17:38 Ответить
То стаття була в західній прессі через 2 тижня після початку наступу, де було написано що американці категорично проти операці саме в тому місці тому що там найбільш ешелонована оборона, вони пропонували декілька ударів в різних місцях, щоб розтягнути орків по ширині і тоді вже дивитись куди атакувати.
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11.04.2025 20:47 Ответить
Ви ж читали вище, що звільнення півдня готували наші спільно з американцями і британцями, надали відповідне озброєння. А зеля переслав все по своєму усмотрєнію не попередивши навіть
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11.04.2025 17:40 Ответить
Він все правильно сказав: "Наступати на напрямку найбільш ешелонованої оборони орків з щільними мінними полями, при перевазі орків в авіації та артилерії і рівносильних ресурсах, вам любий підручник з військової тактики скаже що це буде провал."
Атакувати південь потрібно було восени 2022 року, коли кацапи ще не побудували оборону. І такий план був.

Ukraine's top general wanted a bold counteroffensive a year earlier that the US thought was too risky. It might have reshaped the war.

https://www.businessinsider.com/ukraine-wanted-a-bold-counteroffensive-but-us-disagreed-book-2024-1

"Планувалося прорвати і перерізати так званий "сухопутний міст", щоб ізолювати російські війська в Криму. Президент України Володимир Зеленський та його головний генерал Залужний під час обговорення із західними партнерами планів контрнаступу у 2022 році виступили за наступ на Азовське море через Запорізьку область. На той момент Росія не побудувала великих мінних полів та укріплень, які б завадили контрнаступу 2023 року, що полегшило вимоги до прориву. Залужний підрахував, що для цього Україні потрібні лише додаткові 90 гаубиць та достатня кількість артилерійських ***********."
Але генерал Міллі заборонив наступ, точніше, адміністрація Байдена заборонила його. Натомість Міллі запропонував наступ влітку наступного року, тобто після того, як кацапи там все замінували та побудували оборонні рубежі.
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11.04.2025 18:10 Ответить
та була там вже оборона восени 22-го року. цю оборону почали будувати у перший же день захоплення півдня. бо для них ця лінія сухопутного коридору до Криму стратегічна. тому там відразу з березня 22-го року все там почали вони будувати. практично відразу.
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11.04.2025 18:19 Ответить
Ти брешеш і пишеш дурниці.

https://www.bbc.com/russian/articles/czv9gypz2ydo

Американский Центр стратегических и международных исследований отмечает, что «российские укрепления в Украине являются самыми масштабными оборонительными сооружениями в Европе со времен Второй мировой войны». Россияне начали строить их в октябре 2022 года, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. В итоге на юге Украины им удалось создать оборонительную полосу длиной в сотни километров.
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11.04.2025 18:48 Ответить
та якби там не було, весною 23-го року ці укріплення були вже побудовані. ще задовго до розпіареного контрнаступу. тож тут по суті нема ніякої різниці між весною 22-го і осінню 22-го, бо все одно, що весною, що влітку 22-го у ЗСУ не було сил провести таку операцію на півдні, де все як на долоні. На Харківщині, де місцевість лісиста, завдяки ефекту несподіванки вдалося провести блискавичну операцію. а от провести подібну несподівану операцію на півдні навряд чи вдалося би. бо там все як на долоні і ефекту несподіванки не вийшло би, навіть і якщо там не було ще побудовано багатоешелонованої оборони до осені 22-го року.
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11.04.2025 20:40 Ответить
Ну, звичайно, у Rino Rino більше інформації, ніж у Залужного. Ще один екземпляр, який "фсио знає і ніколи не помиляється". Хлопчик крутився як в'юн на сковороді, вигадуючи, що збрехати
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11.04.2025 22:50 Ответить
Вони почали будувати осінн 22 коли їх випустили з під Херсону і те все угрупування якраз і почало окопуватись на Півдні та йому додали частину підрозділів які вивели з донецького напрямку
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11.04.2025 20:52 Ответить
Так і є, потім Байден сказав що що русня погрожувала ядеркою якщо Україна почне перерізати сухопутний коридор в Крим і маже повністю зупинив потік зброї в Україну
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11.04.2025 21:06 Ответить
Так. *уйло блефував і вдавав, що погрожує ядерною зброєю, а Байден і Бернс вдавали, що ставляться до цього серйозно, тим самим виправдовуючи своє небажання надавати зброю, необхідну для перемоги над кацапами. Тому що метою адміністрації Байдена від самого початку була не перемога України, а "непоразка" Кремля.
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11.04.2025 22:56 Ответить
все вірно
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11.04.2025 23:02 Ответить
Тож влітку 2023 року Сирський все зробив правильно, коли вирішив атакувати Бахмут, але для наступу виділили лише дві бригади. Якби наступали 5 бригад, то були б звільнені і Бахмут, і Соледар. Але найкращим варіантом був наступ на Бєлгород, Курськ та Брянськ. На той момент у кацапів там взагалі майже не було військ і оборонних рубежів - якби всі ці бригади, які вийшли на мінні поля на півдні, пішли в наступ на півночі, вони б захопили Курськ, Бєлгород і Брянськ. Але дідусь Байден, швидше за все, заборонив би це.
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11.04.2025 18:19 Ответить
Що правильно ? В кого зараз Соледар і Бахмут ?
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11.04.2025 18:27 Ответить
Кажуть що кацапи там все замінували за остання місяці перед наступом , а якби пішли у березні , усе по іншому могло би скластись.
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11.04.2025 19:23 Ответить
Вони почали готувати оборону одразу як їх випустили з під Херсону і мінують судячи з того що розповідають військові з передової, разом з будівництвом укріплень...

Треба було з під Херсону не випускати, а зробити з колонами те що орки колись під Ілловайськом провернули, пообітцяли вихід а потім розстрілювати артилерією на марші...
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11.04.2025 20:44 Ответить
А з під Києва як випустили , і стріляти по ним заборонили , наші дуже невдоволені були. А потім ті що з під Києва втекли під Харьківом опинились. А з під Ліману? Такий мішок міг бути , знов випустили. Це війна в одні ворота , і чомусь саме в наші.
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11.04.2025 21:22 Ответить
Чи є тому підтвердження ?
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11.04.2025 17:50 Ответить
Є. Вище написано
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11.04.2025 18:00 Ответить
Ну на сараї теж написано, а там дрова лежать
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11.04.2025 18:04 Ответить
мабуть вас тоді забули запитати. Як і зараз
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11.04.2025 20:29 Ответить
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу Україні, незвадаючи на нікчемність=злочинність дій, осіб з урядового кварталу, та їх безкарність!
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11.04.2025 17:19 Ответить
Важаю що у Криму треба зробити військову Базу Великобританіі , а Крим зробити офшором
ТОБТО КИПРСЬКА СХЕМА.
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11.04.2025 17:24 Ответить
І тут Сирський....Чи не забагато трагічних промашок і ляпів у цього Сирського? Занадто багато щоб бути випадковістю....
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11.04.2025 17:47 Ответить
шо за довбо ойпи такі статті пишуть... "кацапи встигли підготуватися за цей час, поки ЗСУ зволікали з контрнаступом з березня 23-го по червень 23-го... от дебіли... та кацапи там почали готуватися з моменту захоплення півдня із перших же днів березня 22-го року. вони до осені вже там були закопані конкретно, бо це їхня стратегічна лінія - прикриття сухопутного коридору до Криму.
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11.04.2025 17:55 Ответить
думаю якби було достатньо зброї і засобів для прориву до Мелітополя - то ніхто б не зволікав. А бої Сирського на сході під Бахмутом мали на меті розтягнути русню. Так само робили восени 2022 коли русня повірила що зараз ЗСУ будуть наступати на Херсон, і пропустили нокаут у Харківській області. Не варто думати що всюди зрада а диванні коментатори на Цензорі обізнані в оперативно-стратегічній обстановці краще за Генштаб
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11.04.2025 18:35 Ответить
 
 