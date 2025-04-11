Британия помогла наладить отношения между Украиной и США после срыва планов контрнаступления 2023 года, - The Times
Британские военные и чиновники сыграли значительную роль в сглаживании напряжения между Украиной и США после изменения Киевом стратегии контрнаступления 2023 года.
Об этом говорится в публикации британского издания The Times, которое ссылается на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, изначально наступление ВСУ планировалось на март, но было отложено из-за ожидания дополнительного вооружения от союзников. Как отмечает источник издания, британская сторона призвала Украину не медлить, считая, что "Россия не сильна" и что украинских ресурсов было достаточно.
Однако, вместо сосредоточения сил на юге, как было согласовано, украинское командование по совету генерала Александра Сырского перебросило часть подразделений на восток. Это вызвало непонимание и разочарование со стороны США, которые ожидали решительных действий именно на южном направлении.
В критический момент, когда "отношения между украинцами и американцами достигли дна", на помощь пришла Британия. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин срочно прибыл в Киев для проведения непубличных переговоров с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а также для координации с американскими военными.
В августе Радакин, Залужный и американский генерал Кристофер Каволи встретились лично на польско-украинской границе для обсуждения дальнейших планов действий ВСУ.
По словам The Times, эта встреча стала свидетельством того, что Соединенные Штаты не намерены сворачивать военную поддержку Украины.
Издание также отмечает, что Великобритания предоставила своим военным более широкие полномочия, чем США, что позволяло им действовать оперативнее. В частности, один из визитов Радакина в Киев был осуществлен в гражданской одежде для сохранения конфиденциальности.
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міцного здоров'я та витримки, пане Генерале!
А зебуїн. Плани заходу і Залужного були звільнити Мелітополь. Все було готове. Але зебіляка захотів окремої слави, він же краще всіх знає як треба воювати. Тому зебіл втрутився в операцію генштабу, відвів найкращі і найбільш озброєні війська на схід і віддав Сирському.
От воно де оте скотство.
І всі ми знаємо чим закінчилось.
Провал на обох напрямках.
І тако виходить у люди наш бойовий сержант Ананьєв, з істериками винуватить у провалі контрнаступу Бутусова, бо показав як його колеги підірвались на ворожих мінах чим обнулив весь бойовий дух. Нещодавно знову за це згадував. А про фін ушами з боку зелі промовчав. Як вдобно
Він же потім в своє виправдання написав що не думав що там такі щільні мінні поля, і ще один мінус підготовки операції, відсутня розвідка, є така стратегія розвідка боєм, якщо немає інших данних. А не перти напролом поки солдати та техніка не завершились, лиш щоб хоть щось показати як перемогу.
Причому він написав що спочатку думав що погані командири і замінив командирів, тобто не сама ідея там наступу помилкова...
Атакувати південь потрібно було восени 2022 року, коли кацапи ще не побудували оборону. І такий план був.
Ukraine's top general wanted a bold counteroffensive a year earlier that the US thought was too risky. It might have reshaped the war.
https://www.businessinsider.com/ukraine-wanted-a-bold-counteroffensive-but-us-disagreed-book-2024-1
"Планувалося прорвати і перерізати так званий "сухопутний міст", щоб ізолювати російські війська в Криму. Президент України Володимир Зеленський та його головний генерал Залужний під час обговорення із західними партнерами планів контрнаступу у 2022 році виступили за наступ на Азовське море через Запорізьку область. На той момент Росія не побудувала великих мінних полів та укріплень, які б завадили контрнаступу 2023 року, що полегшило вимоги до прориву. Залужний підрахував, що для цього Україні потрібні лише додаткові 90 гаубиць та достатня кількість артилерійських ***********."
Але генерал Міллі заборонив наступ, точніше, адміністрація Байдена заборонила його. Натомість Міллі запропонував наступ влітку наступного року, тобто після того, як кацапи там все замінували та побудували оборонні рубежі.
https://www.bbc.com/russian/articles/czv9gypz2ydo
Американский Центр стратегических и международных исследований отмечает, что «российские укрепления в Украине являются самыми масштабными оборонительными сооружениями в Европе со времен Второй мировой войны». Россияне начали строить их в октябре 2022 года, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. В итоге на юге Украины им удалось создать оборонительную полосу длиной в сотни километров.
Треба було з під Херсону не випускати, а зробити з колонами те що орки колись під Ілловайськом провернули, пообітцяли вихід а потім розстрілювати артилерією на марші...
ТОБТО КИПРСЬКА СХЕМА.