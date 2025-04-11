На фронте произошло 75 боестолкновений, на семи направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 75 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Покровском направлении, где зафиксировано 26 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Проходы, Степок, Турья, Рясное, Славгород, Петрушевка, Кучеровка, Марьино, Большая Писаревка, Покровка, Уланово, Поповка, Александрия Сумской области. Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Николаевка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Большой Прыкил Сумской области.

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Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово, в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надия, Грековка, Новое и Катериновка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Сиверском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Курдюмовки и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Дачного, Дружбы и Торецка, еще одно боевое столкновение продолжается.

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На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Багатырь.

На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного.

Боевые действия на Юге

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

Авиационным ударам штурмовой авиации подвергся населенный пункт Гуляйполе, КАБами противник бил по Новополю и Шевченко.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две атаки врага в районе Малых Щербаков.

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На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников, успеха не имел.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло десять боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 25 авиационных ударов, сбросив 41 КАБ, и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях - без особых изменений.