Смертельное избиение девушки на Буковине: 18-летнего подозреваемого взяли под стражу без права залога

Суд избрал меру пресечения 18-летнему подозреваемому в смертельном избиении своей 27-летней девушки из Глыбокой Черновицкой области.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры Глубокский районный суд избрал 18-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней буковинки (ч. 2 ст. 121 УК Украины), безальтернативную меру пресечения. Он взят под стражу из зала суда", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

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Напомним, ранее следователи полиции сообщили 18-летнему жителю поселка Глыбокая Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.