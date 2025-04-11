Смертельное избиение девушки на Буковине: 18-летнего подозреваемого взяли под стражу без права залога
Суд избрал меру пресечения 18-летнему подозреваемому в смертельном избиении своей 27-летней девушки из Глыбокой Черновицкой области.
Об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"По ходатайству прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры Глубокский районный суд избрал 18-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней буковинки (ч. 2 ст. 121 УК Украины), безальтернативную меру пресечения. Он взят под стражу из зала суда", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
Напомним, ранее следователи полиции сообщили 18-летнему жителю поселка Глыбокая Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А бомжу в Черкасах дали 6 за кражу пдяшки елітного алкоголю!
Які можуть бути ще питання?
Ви ще напишіть що усіх закинули з парашютами, і тих хто палить шафки, або автівки, ну чи робить і носить бомби в людні місця України
І тому дуже велика частина поліцейских зайняті трішки іншими завданнями.
Вони воюють.