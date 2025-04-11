РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости Домашнее насилие
8 471 31

Смертельное избиение девушки на Буковине: 18-летнего подозреваемого взяли под стражу без права залога

Смертельное избиение девушки на Буковине: подозреваемого арестовали без права на залог

Суд избрал меру пресечения 18-летнему подозреваемому в смертельном избиении своей 27-летней девушки из Глыбокой Черновицкой области.

Об этом в Фейсбуке сообщает Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Черновицкой окружной прокуратуры Глубокский районный суд избрал 18-летнему подозреваемому в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней буковинки (ч. 2 ст. 121 УК Украины), безальтернативную меру пресечения. Он взят под стражу из зала суда", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Смотрите также: Жестоко избил военного на реабилитации: житель Львовщины приговорен к 5 годам тюрьмы. ФОТО

Напомним, ранее следователи полиции сообщили 18-летнему жителю поселка Глыбокая Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.

Автор: 

избиение (9796) Нацполиция (16458) суд (25092) мера пресечения (456) Черновицкая область (29) Черновицкий район (7) Глыбокая (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Плять,що за строки?!До 10 років,8 дадуть,через 4 випустять!
А бомжу в Черкасах дали 6 за кражу пдяшки елітного алкоголю!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:15
+6
Все вирішує ЗепреЗедент щодо призову і віку призовників !!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:23
+5
Так , бо для нього Конституція України не існує ... (((
показать весь комментарий
11.04.2025 21:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Плять,що за строки?!До 10 років,8 дадуть,через 4 випустять!
А бомжу в Черкасах дали 6 за кражу пдяшки елітного алкоголю!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:15 Ответить
Так поліція ж з народу України.
Які можуть бути ще питання?
Ви ще напишіть що усіх закинули з парашютами, і тих хто палить шафки, або автівки, ну чи робить і носить бомби в людні місця України
показать весь комментарий
11.04.2025 21:29 Ответить
А ще я перепрошую за те що забув написати що на території України військовий стан.
І тому дуже велика частина поліцейских зайняті трішки іншими завданнями.
Вони воюють.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:25 Ответить
онижедети! Це пожинаємо плоди вседозволеності та дитиноцентризму в школах. Відсутність відповідальності, яжематері, які знають, як краще вчити, виховувати, перетворили підлітків на матюкливі аморальні створіння, які бандами тусуються біля торгових центрів та перепродають секондхенд. Чекайте, ще НУШівці не дозріли...
показать весь комментарий
11.04.2025 21:58 Ответить
Чим тобі не догодила НУШ?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:24 Ответить
О, якийсь старий вчитель на пенсії підкинувся... Отакі матюкливі банди, як ви пишите, були завжди! І ваші совдепівські методи виховання залякуванням дітей тримайте в своїй нафталіновий голові! Нікому вони не цікаві!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:40 Ответить
Не треба перебільшувати значення школи у вихованні дітей. Все вирішують гени, а не ваша любима школа! У батьків-соціопатів народжується такий же соціопат і ваша школа безсила його виправити! Їх в'язниці не виправляють!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:46 Ответить
чому в багатьох успішних країнах Європи є відповідальність для учнів та їх батьків? Так, від родини залежить на 80 відсотків, але розбещити школа може швидко. Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
показать весь комментарий
14.04.2025 21:33 Ответить
Так бездомного через год выпустят.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:06 Ответить
Знати таку специфічну інформацію про бомжа в Черкасах може тільки цей самий бомж в Черкасах. Із звільненням вас!)
показать весь комментарий
11.04.2025 22:07 Ответить
Брехня. Зазвичай за крадіжку штраф або виправні роботи.
показать весь комментарий
12.04.2025 01:39 Ответить
Все вирішує ЗепреЗедент щодо призову і віку призовників !!
показать весь комментарий
11.04.2025 21:23 Ответить
Так , бо для нього Конституція України не існує ... (((
показать весь комментарий
11.04.2025 21:26 Ответить
Ти дебіл, якшо коротко. 50річний вже як мінімум мав шанс залишити дітей після себе. А шо 18річні винні, шо такі як ти довбойоби наголосували зелуп і порошенок?
показать весь комментарий
12.04.2025 02:10 Ответить
Дебіл якраз ви
показать весь комментарий
12.04.2025 06:00 Ответить
Молоде покоління сметунів.
показать весь комментарий
11.04.2025 21:24 Ответить
Щє б знати, хто такі "сметуни".
показать весь комментарий
11.04.2025 22:22 Ответить
Єсли он ( Лідор) забронзовєєт ми єго самі і смєтьом )))) кричалка зефагатів в 2019
показать весь комментарий
11.04.2025 23:30 Ответить
👍 генофонд
показать весь комментарий
11.04.2025 21:28 Ответить
,,,,,під варту без права застави,, -- ну звіснож, він же не пять лярдів *******,,,)
показать весь комментарий
11.04.2025 21:34 Ответить
Ой, всі бачили як ота Зайцева сидить.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:14 Ответить
Таке собі, хоч сидить і то прогрес. Кукуріки йшли, що випустять після суду.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:27 Ответить
Пусть идёт в штрафбат. Давно пора организовать.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:30 Ответить
Суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному у смертельному побитті своєї 27-річної дівчини з Глибоки Чернівецької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3546373, вона що річ, своя?
показать весь комментарий
11.04.2025 22:57 Ответить
яким треба бути муда@ком, щоб на жінку підняти руку??
показать весь комментарий
11.04.2025 23:24 Ответить
Ви сексист.
показать весь комментарий
12.04.2025 03:19 Ответить
За вбивство має бути пожиттеве, за життя- життя. Чи як мінімум 25 років без права дострокового звільнення.
показать весь комментарий
12.04.2025 03:18 Ответить
недозакони....недоуряд...недопризидент....сумно
показать весь комментарий
12.04.2025 06:43 Ответить
У нього щось із психікою не те, бо так бити... ну не знаю, чим треба бути. У неї відбиті куча органів, розтрощені ребра, черепно-мозгові травми. Його на розмінування відправити, хай шукає міни власними ногами. Може день проживе - то й добре. Однією потворою менше.
показать весь комментарий
12.04.2025 09:17 Ответить
 
 