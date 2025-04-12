77 взрывов прогремело ночью и утром на границе Сумщины

Ночью и утром россияне совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 77 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Шалыгинская громады.

Хотинская громада: враг атаковал БПЛА (2 взрыва). В результате попадания произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.

Краснопольская громада: осуществлены авиационные удары с использованием КАБов (42 взрыва).

Великописаревская громада: россияне нанесли удары FPV-дронами (6 взрывов).

Шалыгинская громада: враг ударил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва), а также сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

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Юнаковская громада: зафиксирован авиационный удар с использованием КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Сумская громада: нанесен удар БПЛА (1 взрыв). В результате попадания повреждены складские помещения и автомобили одного из предприятий. Травмированных и погибших нет.

Эсманьская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: осуществлен авиационный удар с использованием КАБ (4 взрыва).

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Ситуация на Сумщине

Напомним, ранее сообщалось, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, о чем в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОГА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - это окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.