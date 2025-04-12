Трамп - лучший шанс для мира в Украине, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда убежден, что президент США Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине, но любой мир должен быть "справедливым и длительным".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky News заявил польский президент.
Что касается переговоров с Владимиром Путиным уверен, что Дональд Трамп имеет представление о российском лидере, отказываясь полагаться на компетентность своего главного переговорщика Стива Уиткоффа, который прилетел в пятницу в Москву для дальнейших переговоров с Путиным - человека, которого господин Уиткофф охарактеризовал как "надежного" и "неплохого парня", - уверен Дуда.
Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.
Учитывая неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, он считает, что бремя теперь ложится на Дональда Трампа.
"Если кто-то и может заставить Россию остановить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.
Напомним, 11 апреля состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Как отмечают российские СМИ, встреча длилась более четырех с половиной часов. Ее темой были аспекты украинского урегулирования.
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Він висловився, що не повинно бути поступок для підараші і на неї потрібно тиснути.
Але висловився боягузливо оглядаючись на трампа.
Якоїсь особливої похвали, на якій ти акцентуєш, тут немає.
До чого ліпити твій комент?
тут частково підтверджується Ваша думка . Але я не вірю в надію сенатора-республіканця СКОТА
....Байден надав Україні достатню кількість зброї, щоб продовжувати боротьбу, але не достатньо, щоб виграти війну. Він також не зробив нічого, щоб переконатися, що європейські союзники виконують свою частину зобов'язань, https://thehill.com/opinion/national-security/5241152-trump-biden-ukraine/ зазначає Рік Скотт, республіканець та ставший сенатором США від штату Флорида.
............."Наразі світ побачив, що Трамп - не Байден. Путіну варто взяти це до відома. Під керівництвом Трампа війна в Україні може бути доведена до гідного завершення. Україна достатньо постраждала, але вона далеко не переможена", - підсумував Скотт.
Що цікаво жодної користі від його жополизства Польща не має, але видно лиже по зову серця...
бо Верховна Зельона Гнида дуже старається прое-балити все
оно, дуду натовпом не відтягнеш від поцілунку рудої сраки.
та, власне від будь якої, сраки.
ось вони, політики початку двохтисячних.
трамп найкращий !
а якщо хтось сумнівається, отримаєте мита на ту суму, щоб задуматись який трамп найкращий !
Невже він не розуміє, що трампло, як і Рузвельт свого часу, просто віддає Європу кремлівським упирям!?
на цензорі в основному всі за Пороха у 2019 , але чомусь критикувати україноненависника трампа - нізя . (хоча сам трамп був би радий, щоб українці вмирали тихесенько)
Так, тоді, благо, у Бутусова тоді (та й нині, слід віддати належне) слова діючого Президента друкували/друкують без перебріхувань. А ти почитай, які побрехеньки тоді виносили нагора адміни Бутусова в т.зв. блогах - тобто, передруках фейсбучних постів дебілів "абинепорох"!
А ти почитай, які побрехеньки фігурують в коментах навіть в цій наведеній тобою інфі! Це нині таких брехунців хрестять - а тоді не то що адміни нас хрестили, нас щоразу банили за правду про Пороха та беніного буратіну!
Пуйло і москалі - це зрозуміло
Європа - як не дивно , Європі вигідна довга війна невисокої інтенсивності - є час для підготовки захисту від Московії
Зеленський і його оточення ( це ясно), депутати ВР всіх партій включно з "опозиційними" ( на наступних перевиборах практично всі пролітають ) Генералітет та тилові офіцери ( зірочки ,бабло ,влада ) , блохєро-волонтерська тусовка ( гроші від зборів, медійна присутність і т.д) ,про різні ТЦк, прокурорів, дбр - та іншу братію ,яка почувається безкарною поки громадська активність придушена ВС - це само собою зрозуміло
І от Трамп намагається об коліно переламати цей весь опір . Не від того ,що бажає добра Україні - суто зі своїх корисних інтересів.
Тому не хороших рішень для України не може бути при таких розкладах - будуть або погані ,або дуже погані. Але маємо ,шо маємо - що купив мудрий нарід - те і будемо їсти ...
кику захисту від Московії..."
але в того на цих авансах вже манія величі, а результатів роботи насправді нуль
дійшло до того, що трамп подає за результати свої роботи авансові компліменти