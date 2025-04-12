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Трамп - лучший шанс для мира в Украине, - Дуда

Дуда о Трампе и его роли в завершении войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что президент США Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине, но любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky News заявил польский президент.

Что касается переговоров с Владимиром Путиным уверен, что Дональд Трамп имеет представление о российском лидере, отказываясь полагаться на компетентность своего главного переговорщика Стива Уиткоффа, который прилетел в пятницу в Москву для дальнейших переговоров с Путиным - человека, которого господин Уиткофф охарактеризовал как "надежного" и "неплохого парня", - уверен Дуда.

Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.

Учитывая неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, он считает, что бремя теперь ложится на Дональда Трампа.

"Если кто-то и может заставить Россию остановить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.

Напомним, 11 апреля состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Как отмечают российские СМИ, встреча длилась более четырех с половиной часов. Ее темой были аспекты украинского урегулирования.

Читайте также: Не имел в виду разделение Украины, в Times исказили мои слова, - Келлог

Автор: 

путин владимир (31244) Дуда Анджей (756) Трамп Дональд (5187) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+24
Дуда класичний жополиз.
Що цікаво жодної користі від його жополизства Польща не має, але видно лиже по зову серця...
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12.04.2025 10:51
+8
ВІн його не хвалив.
Він висловився, що не повинно бути поступок для підараші і на неї потрібно тиснути.
Але висловився боягузливо оглядаючись на трампа.
Якоїсь особливої похвали, на якій ти акцентуєш, тут немає.
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12.04.2025 11:07
+6
а ви кажете орбан?
оно, дуду натовпом не відтягнеш від поцілунку рудої сраки.
та, власне від будь якої, сраки.
ось вони, політики початку двохтисячних.
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12.04.2025 10:57
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Політичний труп вирішив похвалити другого політичного...
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12.04.2025 10:51 Ответить
ВІн його не хвалив.
Він висловився, що не повинно бути поступок для підараші і на неї потрібно тиснути.
Але висловився боягузливо оглядаючись на трампа.
Якоїсь особливої похвали, на якій ти акцентуєш, тут немає.
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12.04.2025 11:07 Ответить
віткофф "непоганий хлопець" ??? ну-ну
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12.04.2025 12:17 Ответить
Що ти має на увазі?
До чого ліпити твій комент?
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12.04.2025 14:23 Ответить
ТРАМП НЕ БАЙДЕН - ПУТІНУ СЛІД ВРАХУВАТИ ЦЕ - THE HILL- ДТ

тут частково підтверджується Ваша думка . Але я не вірю в надію сенатора-республіканця СКОТА

....Байден надав Україні достатню кількість зброї, щоб продовжувати боротьбу, але не достатньо, щоб виграти війну. Він також не зробив нічого, щоб переконатися, що європейські союзники виконують свою частину зобов'язань, https://thehill.com/opinion/national-security/5241152-trump-biden-ukraine/ зазначає Рік Скотт, республіканець та ставший сенатором США від штату Флорида.
............."Наразі світ побачив, що Трамп - не Байден. Путіну варто взяти це до відома. Під керівництвом Трампа війна в Україні може бути доведена до гідного завершення. Україна достатньо постраждала, але вона далеко не переможена", - підсумував Скотт.
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12.04.2025 13:15 Ответить
Дуда класичний жополиз.
Що цікаво жодної користі від його жополизства Польща не має, але видно лиже по зову серця...
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12.04.2025 10:51 Ответить
так, Польща теж скоро розвалиться, як і сша.
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12.04.2025 11:34 Ответить
від України на той час щось залишиться?

бо Верховна Зельона Гнида дуже старається прое-балити все
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12.04.2025 10:52 Ответить
Дуда або троляка,або здурів...
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12.04.2025 10:53 Ответить
Дудить Дуда, та не туда. 😊
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12.04.2025 11:46 Ответить
Дуда Дудить не в ту дуду
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12.04.2025 17:07 Ответить
Дибіл.
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12.04.2025 10:53 Ответить
Трамп надавить на рашку?
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12.04.2025 10:54 Ответить
Оце попадос для України! - виставили 1 на 1 проти рашки
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12.04.2025 11:07 Ответить
Тиснутиме на жопні півкулі *****, доки між ними не піде характерний процес прямо на трамповий чубчік. Це весь тиск, який поки що ми бачимо від найкращого переговірника Галактики разом із бандою його жополизних кретинів.
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12.04.2025 13:51 Ответить
Шансы есть. Но ин ими не воспользуется.
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12.04.2025 10:56 Ответить
Ніт, можливо ми чогось не знаємо , а може Дуда перепозичив тактику ху' ла...співати лазорем, перед трампом ...бо той сприймає тільки таке у стосунках з іншими...тільки у кремлі можуть напхати повну пазуху трампу ...і нічого, облизується ...
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12.04.2025 10:57 Ответить
а ви кажете орбан?
оно, дуду натовпом не відтягнеш від поцілунку рудої сраки.
та, власне від будь якої, сраки.
ось вони, політики початку двохтисячних.
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12.04.2025 10:57 Ответить
Дуда переймається тим, що буде з Польщею. він не хоче бикувати на трампа. розказати чому саме він так робить? і чому у нас з нашим бичарою повна срака зараз в країні?
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12.04.2025 12:00 Ответить
Не хоче бикувати на трампа і зраджує тим самим Україну
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12.04.2025 19:17 Ответить
дуда присягав на вірність Польщі а не Україні.
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12.04.2025 20:04 Ответить
Цей підлабузник думає, що якщо він буде вихваляти трампона, то той його захистить від русні? Наївний. У рудого клоуна в пріорітеті ізраїль, а на якихось дикунів східнослов'янських йому начхати.
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12.04.2025 10:58 Ответить
Когось орбан вкусив
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12.04.2025 10:58 Ответить
де його трампісти встигли вкусити?
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12.04.2025 10:58 Ответить
Дуда дуже розумна Людина , не поспішайте з висновками ...❤️🇵🇱
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12.04.2025 10:59 Ответить
не знаєте, а язик у нього холодний?
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12.04.2025 11:22 Ответить
У Трампона дупа зализана до мозолів і вже пече,так що холодне теба прикладать.
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12.04.2025 12:08 Ответить
Якщо війна продовжується , значит : "ето кому-нібудь нужно." - (ясна річ, що не нам з вами), а транснаціональним корпораціям, яки свідомо винищують українців
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12.04.2025 10:59 Ответить
Це единий шанс на зараз.
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12.04.2025 11:01 Ответить
я раньше о дуде был лучшего мнения.а теперь вижу что он обычная проститутка
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12.04.2025 11:03 Ответить
політичною повією я б його не назвав, а от як треба догоджати нарцису пристарілому заради спокою в державі, а не пижитись сталевою макітрою віслюку із чліном дЄрьмака в ОПі, перераховуючи вбитих українців...
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12.04.2025 11:21 Ответить
дуда:
трамп найкращий !
а якщо хтось сумнівається, отримаєте мита на ту суму, щоб задуматись який трамп найкращий !
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12.04.2025 11:16 Ответить
Головний цілувальник у зад ще до виборів їздив до рудого у Мара Лага.
Невже він не розуміє, що трампло, як і Рузвельт свого часу, просто віддає Європу кремлівським упирям!?
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12.04.2025 11:17 Ответить
По ходу Дуда в трампа закоханий, коли ввесь світ бачить що толку з його політики ніякої, трамп веде весь світ у прірву...
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12.04.2025 11:18 Ответить
шкода що пан Дуда досі не второпав що Трумп просто банальний базікало який не пам"ятає що казав вчора (звісно якщо це не стосується грошей або себе любимого )
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12.04.2025 11:22 Ответить
Цікаві коменти)) Президентів США та Польщі матюкають / критикують ті, в кого президентом є шмат зеленого лайна. Сюр....
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12.04.2025 11:26 Ответить
ну ви й меншовартісник vit iwit . ще й з цікавою логікою:

на цензорі в основному всі за Пороха у 2019 , але чомусь критикувати україноненависника трампа - нізя . (хоча сам трамп був би радий, щоб українці вмирали тихесенько)
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12.04.2025 11:31 Ответить
Петро брав телефон і рішав. Зараз рішать нікому - на посаді повний нуль, тому їздять різні Вітькі і рішають все без України.
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12.04.2025 11:41 Ответить
не бреши, переважна більшість форуму цензора разом з адміністрацією в 2019-му були проти Пороха.
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12.04.2025 12:22 Ответить
сам брехун Ан Мур (та ще й постійний). перша рандомна стаття після виборів 2019: https://censor.net/ua/news/3126321/*****************************************************************************
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12.04.2025 12:42 Ответить
шо ти мені суєш сюди пряму мову самого Порошенка?
Так, тоді, благо, у Бутусова тоді (та й нині, слід віддати належне) слова діючого Президента друкували/друкують без перебріхувань. А ти почитай, які побрехеньки тоді виносили нагора адміни Бутусова в т.зв. блогах - тобто, передруках фейсбучних постів дебілів "абинепорох"!
А ти почитай, які побрехеньки фігурують в коментах навіть в цій наведеній тобою інфі! Це нині таких брехунців хрестять - а тоді не то що адміни нас хрестили, нас щоразу банили за правду про Пороха та беніного буратіну!
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12.04.2025 13:00 Ответить
Ти диви, як накинулися на Дуду ті, хто голосував за бубочку 🤬
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12.04.2025 11:36 Ответить
при Трампу може бути тільки капітуляція України, та грабунок омерикою
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12.04.2025 11:43 Ответить
длб и ты и трамп !!!(((
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12.04.2025 11:47 Ответить
На жаль є багато вигодонабувачів від війни :

Пуйло і москалі - це зрозуміло

 Європа - як не дивно , Європі вигідна довга війна невисокої інтенсивності - є час для підготовки захисту від Московії

Зеленський і його оточення ( це ясно), депутати ВР всіх партій включно з "опозиційними" ( на наступних перевиборах практично всі пролітають ) Генералітет та тилові офіцери ( зірочки ,бабло ,влада ) , блохєро-волонтерська тусовка ( гроші від зборів, медійна присутність і т.д) ,про різні ТЦк, прокурорів, дбр - та іншу братію ,яка почувається безкарною поки громадська активність придушена ВС - це само собою зрозуміло

І от Трамп намагається об коліно переламати цей весь опір . Не від того ,що бажає добра Україні - суто зі своїх корисних інтересів.

Тому не хороших рішень для України не може бути при таких розкладах - будуть або погані ,або дуже погані. Але маємо ,шо маємо - що купив мудрий нарід - те і будемо їсти ...
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12.04.2025 11:47 Ответить
"Європі вигідна довга війна невисокої інтенсивності - є час для базікання про підготовкику захисту від Московії..."
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12.04.2025 12:18 Ответить
Сцикун дуда,думає що того ніхто не бачить?Питання що будеш віддавати куйлу??Гданськ,чи може територію до варшави?Трамп тебе спасе.Походу куйло буде вас тестувати на осінь на що ви здатні,та ви ні на що не здатні,ви будете так само відбивати прорив раші через Сувалки так як ракети і шахеди збивали!
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12.04.2025 11:49 Ответить
Щось ти Дуда, не туди дудиш...
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12.04.2025 11:51 Ответить
Дуду теж дмітрієв покусав?
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12.04.2025 12:13 Ответить
Дуда, коли агент кгб "Краснов" по факту відкрито вимагатиме капітуляції України (наприклад, шляхом відмови від суверинітету на 5 українських областей) - язик собі відріжеш?
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12.04.2025 12:20 Ответить
Таки правду він каже, тільки не уточнює, що для рускага міра.
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12.04.2025 12:21 Ответить
Не в ту дуду дме Дуда!
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12.04.2025 12:23 Ответить
Поки після слова, було слово
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12.04.2025 12:41 Ответить
Ага. А педофіл це найкращий вихователь в дитячому садку
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12.04.2025 12:45 Ответить
Передул 🤪
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12.04.2025 13:14 Ответить
Вирішив лизнути, поки не пізно!!! Браво ду-ду-ду!
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12.04.2025 13:32 Ответить
Трамп сломался, то что он делал раньше (ну или его таки успешно направляли более мудрые товарищи) и то что вроде как сам лично творит сейчас - абсолютно разные вещи. как минимум во внешней политике.
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12.04.2025 13:40 Ответить
Дуда походу не дуже розумний жополиз
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12.04.2025 14:02 Ответить
Отпі3дуда
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12.04.2025 14:02 Ответить
зрозуміло, що трампа всі нахвалювали авнасами, розуміючи його егоцентризм,
але в того на цих авансах вже манія величі, а результатів роботи насправді нуль

дійшло до того, що трамп подає за результати свої роботи авансові компліменти
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12.04.2025 14:16 Ответить
Хоча б один з цих пустозвонів-популістів пояснив що означає в іхньому розумінні ,,СПРАВЕДЛИВИЙ МИР", не кажучи вже про те які шляхи вони пропонують щоб його досягти....
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12.04.2025 16:59 Ответить
Ще один їпанувся.
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12.04.2025 18:50 Ответить
 
 