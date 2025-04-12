Трамп - лучший шанс для мира в Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что президент США Дональд Трамп имеет лучшие шансы закончить войну в Украине, но любой мир должен быть "справедливым и длительным".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Sky News заявил польский президент.

Что касается переговоров с Владимиром Путиным уверен, что Дональд Трамп имеет представление о российском лидере, отказываясь полагаться на компетентность своего главного переговорщика Стива Уиткоффа, который прилетел в пятницу в Москву для дальнейших переговоров с Путиным - человека, которого господин Уиткофф охарактеризовал как "надежного" и "неплохого парня", - уверен Дуда.

Запрет "Северного потока-2" во время своего первого срока и препятствование энергетическим амбициям Путина через его государственный энергетический гигант "Газпром" является достаточным доказательством того, что Трамп знает, куда бить, чтобы было больно, говорит Дуда.

Учитывая неудачи европейских лидеров в переговорах о мире на основе Минских соглашений, он считает, что бремя теперь ложится на Дональда Трампа.

"Если кто-то и может заставить Россию остановить войну, то, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решительным, чтобы сделать это - ведь для Европы, которая является соседом России, осуществляющей агрессию против Украины, также очень важно, чтобы мир был справедливым и длительным", - подчеркнул Дуда.

Напомним, 11 апреля состоялась встреча Путина и Уиткоффа. Как отмечают российские СМИ, встреча длилась более четырех с половиной часов. Ее темой были аспекты украинского урегулирования.

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