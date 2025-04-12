Россияне сосредотачивают значительное количество сил в Курской области. ДРГ и малые пехотные группы используют для захода на Сумщину, - ОТГ "Сиверск"

Россияне стремятся накопиться в приграничных населенных пунктах и выявить слабые места в украинской обороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Сиверск" Вадим Мысник.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины отражают российские попытки захода на территорию Украины.

По его словам, украинская разведка следит за перемещением военной техники и живой силы РФ.

"Передвижение боевой техники является проблематичным, мы не даем оккупантам ее активно использовать в приграничье, сразу обнаруживаем и максимально ее уничтожаем", - указывает спикер.

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Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.