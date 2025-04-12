РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10416 посетителей онлайн
Новости Бои на Курщине и Сумщине
1 190 6

Россияне сосредотачивают значительное количество сил в Курской области. ДРГ и малые пехотные группы используют для захода на Сумщину, - ОТГ "Сиверск"

Российская армия намерена окружить Сумы

Россияне стремятся накопиться в приграничных населенных пунктах и выявить слабые места в украинской обороне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Сиверск" Вадим Мысник.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины отражают российские попытки захода на территорию Украины.

По его словам, украинская разведка следит за перемещением военной техники и живой силы РФ.

"Передвижение боевой техники является проблематичным, мы не даем оккупантам ее активно использовать в приграничье, сразу обнаруживаем и максимально ее уничтожаем", - указывает спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее вероятным направлением прорыва для РФ является Сумская область, - The Telegraph

Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

Автор: 

Сумская область (3114) боевые действия (4021) ОТГ Сиверск (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То шо притихли, стратеги-гавнокомандувачі? Обмін захопленими територіями вже відбувся чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
12.04.2025 12:35 Ответить
Та ні, вчора мені тут зелені втирали про величезні досягнення операції.
показать весь комментарий
12.04.2025 14:19 Ответить
Курська операція врятувала Сумщину від наступу москалів, Суджа наш, так *******?
показать весь комментарий
12.04.2025 13:23 Ответить
А оборонні споруди на кордоні побудувати було, як завжди, ніколи.
показать весь комментарий
12.04.2025 13:36 Ответить
Тут все перекопано але на те є КАБи. Цегляні будівлі вщент, а то якісь дерев'яні сараї посеред поля.
показать весь комментарий
12.04.2025 14:14 Ответить
 
 