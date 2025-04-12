Норвегия выделит 830 млн евро на подготовку бригады Сил обороны Украины

10 миллиардов крон (830 миллионов евро) предоставит Норвегия на подготовку и оснащение бригады ВСУ - ее сформируют из уже имеющихся меньших подразделений. Проект реализуют совместно со странами Северной Европы и Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

Как отметил во время встречи Координационной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе министр обороны страны Торе Оншуус Сандвик, бригада формируется в сотрудничестве со странами Северной Европы и Балтии. Речь идет не о создании совершенно новой части, а об усилении уже имеющихся украинских бригад - меньшими подразделениями, которые могут быстро интегрироваться.

Как отметил Сандвик, Норвегия играет ведущую роль в этой инициативе, поскольку вовлечена в поставки оборудования, боеприпасов и подготовку военных.

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Целью является создание полноценной боевой единицы сухопутных войск, которая способна действовать самостоятельно. Количество личного состава бригады обычно составляет от 3 до 5 тысяч военных. Проект является гибким и масштабируемым.

Отдельно министр обороны Норвегии провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, во время которой обсудили также поддержку Украины в рамках других международных инициатив.

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Напомним, недавно Норвегия официально стала частью возглавляемой Великобританией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.