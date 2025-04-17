Накануне Пасхи и после нее возможны новые удары РФ. Есть данные от разведки, - Зеленский
Данные спецслужб и разведки свидетельствуют о подготовке России к новым ударам по Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время награждения энергетиков, информирует Цензор.НЕТ.
"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, - всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - отметил он.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу возможных новых жестоких атак России на Украину в связи с Пасхальными праздниками.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У 2025 році потужність обстрілів навіть збільшилася.
Так що, НЕ чекати обстрілів у найближчі дні може тільки ТУПІЦА.
"Дякую" за попередження, Капітан Очевидність!
А схід Сонця не пробував передбачити? Розвідка нічого про це не казала?
Цапи щодня вбивають і руйнують.
Коли вже це ЗЕхайп закінчиться..