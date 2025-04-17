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Новости Пасха
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Накануне Пасхи и после нее возможны новые удары РФ. Есть данные от разведки, - Зеленский

Зеленский предупредил о новых ударах России

Данные спецслужб и разведки свидетельствуют о подготовке России к новым ударам по Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время награждения энергетиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, - всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу возможных новых жестоких атак России на Украину в связи с Пасхальными праздниками.

Читайте: Зеленский о ночной атаке РФ: Надо давить на убийц, войны останавливаются силой

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Пасха (376) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+16
як ти вже забїав, пустодзвін довбаний
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17.04.2025 16:07
+12
Він вірить даним розвідки!, в 2022 році було навпаки, несподівано.
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17.04.2025 16:00
+12
"Зараз - і напередодні Великодня, і після нього - можливі нові удари Росії" - Та ти шо, сУрьОзно?
А схід Сонця не пробував передбачити? Розвідка нічого про це не казала?
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17.04.2025 16:21
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17.04.2025 15:57 Ответить
Він вірить даним розвідки!, в 2022 році було навпаки, несподівано.
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17.04.2025 16:00 Ответить
То ж була розвідка "піндосів". Вони нагнітали паніку і вапщє не вірили що Бубон буде стильно виглядати в зелених немитих кальсонах і неголений
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17.04.2025 16:33 Ответить
воно притрушенний нарцис.....
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17.04.2025 16:40 Ответить
Це щось нове сказав ? в цьому році лише дві чи три ночі що Україну не атакували шахеди.
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17.04.2025 16:04 Ответить
Чого ж ти розвідку не слухав до 22р?
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17.04.2025 16:04 Ответить
Розвідка якась безкорсна. Толку від таких нікчемних - без конктетики заяв
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17.04.2025 16:04 Ответить
А під час Великодня таваріщі в кремлі пообіцяли вові не стріляти..?
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17.04.2025 16:05 Ответить
як ти вже забїав, пустодзвін довбаний
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17.04.2025 16:07 Ответить
Дякуємо, кеп. А то ми вже подумали, що кацапи вирішили припинити обстріли та бомбардування українських міст.
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17.04.2025 16:13 Ответить
За 2024 рік Рашка випустила по Україні 200+ балістичних ракет.
У 2025 році потужність обстрілів навіть збільшилася.
Так що, НЕ чекати обстрілів у найближчі дні може тільки ТУПІЦА.
"Дякую" за попередження, Капітан Очевидність!
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17.04.2025 16:14 Ответить
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17.04.2025 16:16 Ответить
"Зараз - і напередодні Великодня, і після нього - можливі нові удари Росії" - Та ти шо, сУрьОзно?
А схід Сонця не пробував передбачити? Розвідка нічого про це не казала?
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17.04.2025 16:21 Ответить
Як це він насмілився прочитати, що раптом став вірити даним розвідки?
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17.04.2025 16:22 Ответить
дибіл Буданги!!
Цапи щодня вбивають і руйнують.
Коли вже це ЗЕхайп закінчиться..
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17.04.2025 16:31 Ответить
А бодунов тобі не сказав коли будемо пити кавувялті
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17.04.2025 16:41 Ответить
Шо оно несёт?Предвидец хренов,это и так ясно.
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17.04.2025 17:02 Ответить
То може треба було натиснути на ***** і продовжити енергоперемир'я, ні? Краще добивати енергосистему? Клоп гундосий і гнида.
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17.04.2025 17:18 Ответить
Да потужно накрило
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17.04.2025 18:17 Ответить
приЗедент с яйцами, яичный приЗедент
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17.04.2025 18:25 Ответить
Вава сратех, він сам розвідка, все знає, читає записки дєрьмака
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17.04.2025 18:50 Ответить
Ішак почав реагувати на дані розвідки лише на четвертому році війни. Фест верховний головком! З таким мудаком війна буде тривати вічно.
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17.04.2025 19:24 Ответить
 
 