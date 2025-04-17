Накануне Пасхи и после нее возможны новые удары РФ. Есть данные от разведки, - Зеленский

Данные спецслужб и разведки свидетельствуют о подготовке России к новым ударам по Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время награждения энергетиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России. Мы будем и дальше защищать нашу страну, нашу энергетику. Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, - всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу возможных новых жестоких атак России на Украину в связи с Пасхальными праздниками.

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