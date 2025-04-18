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Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол. Это дипломатический успех, - МИД Франции

Переговоры США, Украины и Европы в Париже. Что известно

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи, состоявшиеся в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

После переговоров в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, министр сказал, что эта встреча является "дипломатическим успехом" Франции.

"Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол", - отметил Барро.

По словам главы МИД, встречи были очень важными, поскольку "речь идет о движении к нашей общей цели: миру".

"А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну", - заявил министр, добавив, что американцы "слушают" и хотят прекращения огня.

Читайте: Министр обороны Франции Лекорню отправится в США и встретится с Келлогом, - Reuters

Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "коалиции желающих".

В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция и Британия готовы возглавить координацию поддержки Украины в "Коалиции желающих", - Барро

Автор: 

Франция (3506) Барро Жан-Ноэль (18)


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Топ комментарии
+14
Якщо одна сторона вогонь припиняє, а інша ні, то війна пеметворюється у розстріл тих, хто вогонь припинив. Але це не мир - це геноцид.
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18.04.2025 08:39
+10
Сісти то вони сіли - а вихлоп цих посиденьок?
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18.04.2025 08:35
+7
Кацапи ударами по Україні - показують шо їм пох
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18.04.2025 08:46
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Сісти то вони сіли - а вихлоп цих посиденьок?
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18.04.2025 08:35 Ответить
Кацапи ударами по Україні - показують шо їм пох
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18.04.2025 08:46 Ответить
Прямо в дупупу розцілував рижих від розуміння величі Франції.Успіхх!!!
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18.04.2025 08:54 Ответить
Підтримування параметру моральної бадьорості "колективний Захід з нами". Плюс усім треба якось зарплату відпрацьовувати, звіти про виконану роботу складати, "в квітні було проведено 12 зустрічей при нормі 9" - о, які молодці, премію випишем.
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18.04.2025 09:33 Ответить
"Єфективна українська" делегація: єрмак, умеров, сибіга.
Коли вони досягали успіху? Приїхали, пофоткались, виклали фото, імітували роботу, роз'їхались.
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18.04.2025 09:41 Ответить
Успіх буде,як путін і К* сядуть.
Не за стіл переговопів,а в клітку.
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18.04.2025 09:54 Ответить
Простіше дати їм гарантії безпеки десь у ростові біля вітька, або відправити у кругосвітнє плавання на суперяхті без права заходу в порти.
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18.04.2025 10:03 Ответить
Вперше з моменту як Трамп став президентом
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18.04.2025 08:38 Ответить
Якщо одна сторона вогонь припиняє, а інша ні, то війна пеметворюється у розстріл тих, хто вогонь припинив. Але це не мир - це геноцид.
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18.04.2025 08:39 Ответить
Головний успіх - що за тим столом росії не було.
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18.04.2025 09:04 Ответить
Пам'ятай, синку, той, хто прийде з пропозицією переговорів, - і є зрадник.
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18.04.2025 09:15 Ответить
Більше озброєння Україні- це успіх !
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18.04.2025 09:16 Ответить
Убивць з московії, не може бути за столом переговорів! Вони убивці, їх місце у камері тюрми!
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18.04.2025 09:16 Ответить
сіли і встали...
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18.04.2025 09:17 Ответить
Чий цей успіх? Зеленського , який вже майже рік нелигітимний, і десь постійно мандрує, коли знищуються українськи міста ?
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18.04.2025 09:21 Ответить
Чому його всюди приймають, якщо він нелегітимний?
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18.04.2025 09:23 Ответить
А тому що, їм так хочеться.
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18.04.2025 09:36 Ответить
Ви впевнені, що їм хочеться с оцим криворагульським і його завгоспом зустрічатись?
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18.04.2025 09:39 Ответить
Саме так, тому, що всі ці "світові лідери" - підставні особи , і працюють на одного хазяїна.
Тобто займаються імітацією, саме тому один одного вони чомусь не знищують.
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18.04.2025 09:46 Ответить
А хазяїн - хто?
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18.04.2025 09:47 Ответить
Справнжій хазяїн ніколи себе не стане рекламувати, і тому ми наврядчи це колись дізнаємось. Ну це точно ні якийсь відоми особи, типу Ротшильдів, Рокфелірів і інших відомих персон.
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18.04.2025 09:54 Ответить
Тоді немає певності, що він є.
Інакше б Європа і США виступали на боці росії проти України єдиним фронтом.
Або навпаки - на боці України проти росії єдиним фронтом.
Зараз виходить, що США на боці росії, Європа на боці України (крім Словаччини і Угорщини, які на боці росії), Китай отримує вигоду з обох боків.
Поганий хазяїн, у якого слуги - хто в ліс, хто по дрова.
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18.04.2025 09:57 Ответить
В цьому і є фокус, навіть неможливо до останього зрозуміти, хто на якому боці. Тому що, вони грають на своєму боці. Але роблять вигляд, що вони грають кожен сам за себе. Так робили дрібні шулери - ходили по вагонах і якогось лоха втягували пограти , і грали начебто кожен сам за себе - а наспраді проти лоха.
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18.04.2025 10:08 Ответить
Поки що я бачу одного лоха - так званого хазяїна.
Бо слуги влаштовують усі ці розборки за рахунок його власного майна - планети Земля.
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18.04.2025 10:15 Ответить
Можливо і так. Тому чекати тут хорошого , немає сенсу дуже довго з точки зору життя людини.
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18.04.2025 10:21 Ответить
Якщо так, то один чорт різниці, що він є, що немає його, бо всі слуги зайняті виключно своїми власними інтересами замість злагодженої роботи задля спільної мети.
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18.04.2025 10:33 Ответить
Я теж так думаю, що в цих слугах немає не те, що якойсь користі, а що від них - тільки біда.
Є такий американський фільм 2014 р. "Снігобур". Ось в цьому фільмі показано (схематчно) - що чекає на людство. Тобто - з цього "пікє" воно вже не вискочить.
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18.04.2025 10:43 Ответить
Когда-то Каддафи был лучшим другом Франции. Потом что-то пошло не так, и ему сунули палку в зад. В смысле легитимность нелигитимность не имеет никакого значения. Главное правильно себя вести.
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18.04.2025 09:39 Ответить
Під час Афганської війни бен Ладен був другом США, а під час Ірано-Іракської - був Саддам. Все дуже відносно)
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18.04.2025 09:52 Ответить
про що домовились? сісти в друге і в третє?
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18.04.2025 09:37 Ответить
якби Європа повністю відмовилася від російської нафти і газу, то це був би успіх, але, схоже, що це так само нереально, як і те, що мешканці України повністю відмовляться від російської мови чи церкви. Маємо, що маємо. Одні віддають життя за те, щоб була своя держава у українців, а іншим - байдуже.
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18.04.2025 10:03 Ответить
Вперше американці, українці та європейці сіли за один стіл. Це дипломатичний успіх, - МЗС Франції МЗС ФРАНЦІЇ світові брехуни і аферисти.ЗА ТРИ РОКИ ВІЙНИ ЦЯ ТРІАДА ВЖЕ СТІЛЬКИ РАЗ СИДІЛА ЗА ОДНИМ СТОЛОМ,ЩО НЕ ВИСТАРЧИТЬ РАЛЬЦІВ НА РУКАХ І НОГАХ ДЛЯ РАХУНКУ. КОРИСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ-НІЯКОЇ(ПОКИ ЩО)ПОСИДІДИ ,ПО,,,БЗДІЛИ ОСЬ І ВЕСЬ УСПІХ
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18.04.2025 10:04 Ответить
 
 