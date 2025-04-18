Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол. Это дипломатический успех, - МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи, состоявшиеся в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

После переговоров в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, министр сказал, что эта встреча является "дипломатическим успехом" Франции.

"Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол", - отметил Барро.

По словам главы МИД, встречи были очень важными, поскольку "речь идет о движении к нашей общей цели: миру".

"А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну", - заявил министр, добавив, что американцы "слушают" и хотят прекращения огня.

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Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "коалиции желающих".

В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

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