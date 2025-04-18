Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол. Это дипломатический успех, - МИД Франции
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи, состоявшиеся в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
После переговоров в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, министр сказал, что эта встреча является "дипломатическим успехом" Франции.
"Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол", - отметил Барро.
По словам главы МИД, встречи были очень важными, поскольку "речь идет о движении к нашей общей цели: миру".
"А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну", - заявил министр, добавив, что американцы "слушают" и хотят прекращения огня.
Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран "коалиции желающих".
В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.
17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.
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Коли вони досягали успіху? Приїхали, пофоткались, виклали фото, імітували роботу, роз'їхались.
Не за стіл переговопів,а в клітку.
Тобто займаються імітацією, саме тому один одного вони чомусь не знищують.
Інакше б Європа і США виступали на боці росії проти України єдиним фронтом.
Або навпаки - на боці України проти росії єдиним фронтом.
Зараз виходить, що США на боці росії, Європа на боці України (крім Словаччини і Угорщини, які на боці росії), Китай отримує вигоду з обох боків.
Поганий хазяїн, у якого слуги - хто в ліс, хто по дрова.
Бо слуги влаштовують усі ці розборки за рахунок його власного майна - планети Земля.
Є такий американський фільм 2014 р. "Снігобур". Ось в цьому фільмі показано (схематчно) - що чекає на людство. Тобто - з цього "пікє" воно вже не вискочить.