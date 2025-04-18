США хотят достичь полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, - Bloomberg

Во время встречи с европейскими партнерами в Париже американские чиновники заявили о своем стремлении добиться полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель. Это является частью новой инициативы, направленной на завершение боевых действий в войне, которая длится уже третий год.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Встречи в Париже, в частности, между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посланником президента США Стивом Уиткоффом, в которых приняли участие украинские официальные лица сосредоточились преимущественно на том, чтобы как можно скорее перейти к прекращению огня и установлению длительного мира, рассказали собеседники.

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Участники сказали чиновникам США, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа относительно быстрого прекращения войны.

Американская сторона отметила, что ожидает значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг договорились работать в этом направлении.

Европейские чиновники также стремились узнать, какие шаги планирует администрация Трампа в случае, если не будет достигнут прогресс со стороны Путина. Они пытались убедить Вашингтон в необходимости занять более жесткую позицию в отношении Москвы, в частности - путем введения "широкомасштабного" пакета санкций, который, по словам Трампа, уже находится на рассмотрении.

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