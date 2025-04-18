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Новости Прекращение войны
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США хотят достичь полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, - Bloomberg

США хотят достичь прекращения огня уже вскоре

Во время встречи с европейскими партнерами в Париже американские чиновники заявили о своем стремлении добиться полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель. Это является частью новой инициативы, направленной на завершение боевых действий в войне, которая длится уже третий год.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Встречи в Париже, в частности, между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посланником президента США Стивом Уиткоффом, в которых приняли участие украинские официальные лица сосредоточились преимущественно на том, чтобы как можно скорее перейти к прекращению огня и установлению длительного мира, рассказали собеседники.

Также читайте: Если попытки остановить войну провалятся в течение нескольких дней, то США прекратят попытки заключить мирное соглашение, - Рубио

Участники сказали чиновникам США, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа относительно быстрого прекращения войны.

Американская сторона отметила, что ожидает значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг договорились работать в этом направлении.

Европейские чиновники также стремились узнать, какие шаги планирует администрация Трампа в случае, если не будет достигнут прогресс со стороны Путина. Они пытались убедить Вашингтон в необходимости занять более жесткую позицию в отношении Москвы, в частности - путем введения "широкомасштабного" пакета санкций, который, по словам Трампа, уже находится на рассмотрении.

Читайте: Рубио о цели визита в Париж: найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны

Автор: 

Париж (421) США (26652) Трамп Дональд (5214) война в Украине (3840) прекращения огня (143)


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Топ комментарии
+14
24 години, 350 лярдів, пару днів, 350 лярдів, місяць, 350 лярдів, 100 днів, 100 лярдів.. ну і ще 2 неділі...
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18.04.2025 11:41
+10
стесняюсь спросить, а 24 чяса уже закончились?
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18.04.2025 11:42
+7
США хочуть ...Трамп вже наробив на цілий світ ,те що хоче.
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18.04.2025 11:41
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Прагнення це добре - рашка шо каже?
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18.04.2025 11:39 Ответить
Каже нереально
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18.04.2025 11:41 Ответить
каже 24 години пройшли...потяг тю-тю
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18.04.2025 11:48 Ответить
США припинять спроби укласти мирну угоду між РФ і Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена, - держсекретар США Рубіо.
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18.04.2025 11:50 Ответить
уся проблема у *****
тож штатам для реалізації своїх бажань треба усунути *****
усе просто
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18.04.2025 11:40 Ответить
Але чи хоче цього "трампутін"? Схоже, що ні:
«І рф, і Україна зацікавлені в цих 5 регіонах. Зараз головна проблема - не триваюча агресія рф, а небажання України віддавати землі» - спецпредставник Трампа Віткофф.
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18.04.2025 11:47 Ответить
верблюжому пальто-спецпредставнику кацапської мафії на манхеттені стьопі вітькову більше не наливати
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18.04.2025 11:49 Ответить
США хочуть ...Трамп вже наробив на цілий світ ,те що хоче.
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18.04.2025 11:41 Ответить
Все просто. Якщо задачею зеленського було знищення України (про що домовились в Омані), то у трампона задача більш глобальна - знищення демократичного Світу.
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18.04.2025 12:12 Ответить
та ви вже заї-ли!
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18.04.2025 11:41 Ответить
Скільки ще тижнів, руде опудало, тобі потрібно відсмокчувати в путєна? Ще не насмоктався лайна достатньо в свого "партнера"?
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18.04.2025 11:41 Ответить
24 години, 350 лярдів, пару днів, 350 лярдів, місяць, 350 лярдів, 100 днів, 100 лярдів.. ну і ще 2 неділі...
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18.04.2025 11:41 Ответить
а Баба Яга проти !
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18.04.2025 11:42 Ответить
стесняюсь спросить, а 24 чяса уже закончились?
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18.04.2025 11:42 Ответить
згодом
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18.04.2025 11:43 Ответить
аби провести безпечно парад "пабеды над хфашистами"?...
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18.04.2025 11:44 Ответить
"яка триває вже третій рік"
у кого-то плохо с математикой
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18.04.2025 11:46 Ответить
якби ж тільки з математикою
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18.04.2025 11:49 Ответить
Обіцяли б далі потихеньку бути разом до кінця, та й так воно б тяглося. А ці гучні заяви тільки шкодять американській репутації. Зовсім себе не жаліють.
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18.04.2025 11:47 Ответить
нічо-нічо... ото скоро з'являться у вашингтоні, нью-йорку та сан-франциско нові друзі **********-таліби, то ото штати заживуть...

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18.04.2025 11:54 Ответить
Штатам теж не в новинку з подібними персонажами дружити)
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18.04.2025 11:58 Ответить
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18.04.2025 11:59 Ответить
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18.04.2025 12:04 Ответить
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18.04.2025 12:08 Ответить
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18.04.2025 12:11 Ответить
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18.04.2025 12:13 Ответить
Це вже не коментуватиму, бо страшно
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18.04.2025 12:18 Ответить
чого ж?
хенрі кіссінджер з людьми в однострої на двох фото, щоправда одні з чилі, інші з україни
нема за шо боятися
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18.04.2025 12:23 Ответить
А телескопчик то американський)
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18.04.2025 12:12 Ответить
По перше, повномасштабна війна йде четвертий рік а не третій. По друге, Трамп пі'дорас і кацапська підстилка...
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18.04.2025 11:47 Ответить
Взяли несколько недель, чтобы Зелю на уступки душить. Миротворцы е@учие.
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18.04.2025 11:48 Ответить
Головне припинити стріляти Це ж вже було?
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18.04.2025 11:50 Ответить
Президент Америки не вміє рахувати до чотирьох.
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18.04.2025 11:53 Ответить
******. І автократ. Диктатор по натурі. Клоун.
Проблема лише в тому, як скоро це зрозуміють більшість республікаців США.
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18.04.2025 11:54 Ответить
- Товарищ прапорщик, остановите поезд!
- Поезд стой! Раз, двааа...
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18.04.2025 11:54 Ответить
США хотят достичь полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, - Bloomberg Источник: https://censor.net/ru/n3547506
24 часа плавно перешли в несколько недель
следующий отсчет пойдет на месяцы

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18.04.2025 11:55 Ответить
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18.04.2025 11:56 Ответить
2-3 тижні
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18.04.2025 11:57 Ответить
шо опять?
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18.04.2025 11:59 Ответить
Може и хочуть, але не спроможні, бо президент - ідіот.
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18.04.2025 12:12 Ответить
США вже не хочуть збільшити постачання зброї, запровадити свої війська в Україну, виконати свої обов'язки, якими вони гарантували безпеку України. Одне тільки лицемірство, безсоромність
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18.04.2025 12:17 Ответить
То ж вип'ємо за те,щоб наші бажання ніколи не розходилися з можливостями?(((
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18.04.2025 12:19 Ответить
Арестуйте клоуна и его эфективных менеджеров. Включите санкции на 100% путлеру и его всем приближенным ми их родственникам и всем кто с ними связан. Дайте ЗСУ больше боеприпасов и современной техники и дайте украинцам три месяца лета и можно после переговоры проводить. Но начинать надо с первого.
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18.04.2025 12:26 Ответить
🤡іпані
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18.04.2025 12:28 Ответить
Раньше гарантировали безопасность Украине. После пошли в ход обещания, сроки поставки оружия, санкции, ввод своих войск. Теперь о помощи нет даже воспоминаний, пошли в дело только хотелки. А после хотелок разделят Украину на части, украинцев поубивают, чтобы не путались под ногами.
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18.04.2025 12:30 Ответить
А гарантії які?
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18.04.2025 12:38 Ответить
Щодня казки про "декілька тижнів"...
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18.04.2025 12:50 Ответить
Коли це руде ***.о мовчить то воно якось краще виглядає. Виродок кон...ий.
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18.04.2025 12:58 Ответить
 
 