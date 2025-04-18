США хотят достичь полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель, - Bloomberg
Во время встречи с европейскими партнерами в Париже американские чиновники заявили о своем стремлении добиться полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель. Это является частью новой инициативы, направленной на завершение боевых действий в войне, которая длится уже третий год.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Встречи в Париже, в частности, между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и посланником президента США Стивом Уиткоффом, в которых приняли участие украинские официальные лица сосредоточились преимущественно на том, чтобы как можно скорее перейти к прекращению огня и установлению длительного мира, рассказали собеседники.
Участники сказали чиновникам США, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа относительно быстрого прекращения войны.
Американская сторона отметила, что ожидает значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг договорились работать в этом направлении.
Европейские чиновники также стремились узнать, какие шаги планирует администрация Трампа в случае, если не будет достигнут прогресс со стороны Путина. Они пытались убедить Вашингтон в необходимости занять более жесткую позицию в отношении Москвы, в частности - путем введения "широкомасштабного" пакета санкций, который, по словам Трампа, уже находится на рассмотрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тож штатам для реалізації своїх бажань треба усунути *****
усе просто
«І рф, і Україна зацікавлені в цих 5 регіонах. Зараз головна проблема - не триваюча агресія рф, а небажання України віддавати землі» - спецпредставник Трампа Віткофф.
у кого-то плохо с математикой
хенрі кіссінджер з людьми в однострої на двох фото, щоправда одні з чилі, інші з україни
нема за шо боятися
Проблема лише в тому, як скоро це зрозуміють більшість республікаців США.
- Поезд стой! Раз, двааа...
24 часа плавно перешли в несколько недель
следующий отсчет пойдет на месяцы