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"Традиционные ценности" России в Страстную пятницу - военные преступления против украинцев, - МИД Латвии

Глава МИД Латвии Байба Браже призывает принудить Россию к миру в ответ на российские атаки против Украины в Страстную пятницу.

Об этом министр написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Браже отреагировала на публикацию Владимира Зеленского, который рассказал об ударах РФ по Харькову, Сумах и нескольких украинских областях.

"Традиционные ценности" России, продемонстрированные в Страстную пятницу: военные преступления, агрессия, вооруженные атаки на гражданское население, в том числе - на пекарню, которая готовила еду к Пасхе в Украине", - отметила латвийский министр.

Нет никаких признаков, по словам Браже, что Россия поддерживает мирные усилия США, поэтому она призвала принудить РФ к этому.

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Глава МИД Латвии Байба Браже отреагировала на атаки РФ по Украине 18 апреля

Удары РФ по Украине 18 апреля

Напомним, утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова. Количество пострадавших возросло до 98, из них - шестеро детей.

Около 5 утра 18 апреля враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в Сумах.

Утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО.

Автор: 

Латвия (1333) война в Украине (3840)


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БОГ ДАЄ СВ'ЯТО- РАШИСТСЬКИЙ АНТИХРИСТ ,СМЕРТЬ---ЦІННОСТІ
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18.04.2025 15:20 Ответить
чомусь у Латвії ніфіга нема відчуття оптимізму.
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18.04.2025 15:22 Ответить
Яка страсна п'ятниця, для ху...лостана, Сатана там править бал, а представник його ху...ло, зі своїми ху...лятами/бесенятами
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18.04.2025 15:52 Ответить
 
 