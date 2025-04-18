"Традиционные ценности" России в Страстную пятницу - военные преступления против украинцев, - МИД Латвии
Глава МИД Латвии Байба Браже призывает принудить Россию к миру в ответ на российские атаки против Украины в Страстную пятницу.
Об этом министр написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Браже отреагировала на публикацию Владимира Зеленского, который рассказал об ударах РФ по Харькову, Сумах и нескольких украинских областях.
"Традиционные ценности" России, продемонстрированные в Страстную пятницу: военные преступления, агрессия, вооруженные атаки на гражданское население, в том числе - на пекарню, которая готовила еду к Пасхе в Украине", - отметила латвийский министр.
Нет никаких признаков, по словам Браже, что Россия поддерживает мирные усилия США, поэтому она призвала принудить РФ к этому.
Удары РФ по Украине 18 апреля
Напомним, утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова. Количество пострадавших возросло до 98, из них - шестеро детей.
Около 5 утра 18 апреля враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в Сумах.
Утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО.
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