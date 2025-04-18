"Традиционные ценности" России в Страстную пятницу - военные преступления против украинцев, - МИД Латвии

Глава МИД Латвии Байба Браже призывает принудить Россию к миру в ответ на российские атаки против Украины в Страстную пятницу.

Об этом министр написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Браже отреагировала на публикацию Владимира Зеленского, который рассказал об ударах РФ по Харькову, Сумах и нескольких украинских областях.

"Традиционные ценности" России, продемонстрированные в Страстную пятницу: военные преступления, агрессия, вооруженные атаки на гражданское население, в том числе - на пекарню, которая готовила еду к Пасхе в Украине", - отметила латвийский министр.

Нет никаких признаков, по словам Браже, что Россия поддерживает мирные усилия США, поэтому она призвала принудить РФ к этому.

Также читайте: Путин не хочет мира, его к этому можно только принудить, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Удары РФ по Украине 18 апреля

Напомним, утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по густонаселенному району Харькова. Количество пострадавших возросло до 98, из них - шестеро детей.

Около 5 утра 18 апреля враг нанес удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в Сумах.

Утром, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр ракетами. Зафиксированы повреждения инфраструктуры. В городе и области гремели взрывы, работала ПВО.