Трамп о прекращении помощи Украине: Думаю, США достигнут окончания войны

Дональд Трамп не ответил прямо, готов ли он полностью прекратить участие в мирных переговорах, или будет ли предоставлять Украине военную помощь, если США выйдут из переговорного процесса.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

У президента США спросили, будет ли он поддерживать Украину в военном плане в случае прекращения мирных усилий.

"Ну, я не буду это обсуждать, потому что я думаю, что мы сможем достичь этого [окончания войны]", - заявил Трамп.

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Отметим, что после прихода в Белый дом Трамп не объявлял новой военной помощи для Украины, но продолжал оказывать поддержку, выделенную еще при каденции Джо Байдена.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из мирных переговоров по завершению войны, если одна из сторон "будет усложнять процесс".

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