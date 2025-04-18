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Новости Заявления о мире помощь Украине от США
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Трамп о прекращении помощи Украине: Думаю, США достигнут окончания войны

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп не ответил прямо, готов ли он полностью прекратить участие в мирных переговорах, или будет ли предоставлять Украине военную помощь, если США выйдут из переговорного процесса.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

У президента США спросили, будет ли он поддерживать Украину в военном плане в случае прекращения мирных усилий.

"Ну, я не буду это обсуждать, потому что я думаю, что мы сможем достичь этого [окончания войны]", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стармер и Трамп во время телефонного разговора обсудили Украину

Отметим, что после прихода в Белый дом Трамп не объявлял новой военной помощи для Украины, но продолжал оказывать поддержку, выделенную еще при каденции Джо Байдена.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из мирных переговоров по завершению войны, если одна из сторон "будет усложнять процесс".

Также читайте: Рубио выразил позицию Трампа своим заявлением о завершении войны в Украине, - CNN

Автор: 

помощь (7801) США (26652) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+26
Попрощалась со мною потенция,
зубы, волосы, пламенный пыл!

Хорошо, хоть осталась деменция
- обоссался и тут же забыл!
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18.04.2025 23:12
+16
Йо'бана ти мразь.
Тобто те що орки вимагали три роки, а іменно припинення допомоги, ти тепер ставиш умовою "перемир'я"?
Здається ж очевидно, що тепер їм те перемир'я тим більш нах не потрібно...
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18.04.2025 23:13
+14
Головна допомога Україні- щоб рижий дурачок не став поставляти зброю параші.
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18.04.2025 23:13
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Правила форума Совет форумчан
"Думаю, США досягнуть закінчення війни" - за 24 години?
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18.04.2025 23:12 Ответить
Очевидно що допомогу він припинить в любому випадку. З перемир'ям чи без.
І тим поцеватіша його позиція "про мир" - тому що кацапів це стимулює, якраз на продовження війни...
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18.04.2025 23:25 Ответить
Попрощалась со мною потенция,
зубы, волосы, пламенный пыл!

Хорошо, хоть осталась деменция
- обоссался и тут же забыл!
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18.04.2025 23:12 Ответить
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18.04.2025 23:20 Ответить
Ще таке кацапи будуть співати:

"Трампік різінавий
Шол і насвістивал
Дирачкай в правам баку"(с)
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19.04.2025 00:07 Ответить
А автора (Губєрман) чого не згадав? Плагіат получається.
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19.04.2025 00:10 Ответить
++
(с) Губєрман (хз хто такий, правда..)
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19.04.2025 00:55 Ответить
Ти хоть би погуглив перш ніж хизуватися незнанням...
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19.04.2025 01:04 Ответить
Добре. Погугглив. Гідна людина. Далі?
Спіймав. Пішов вивчати творчість Ігора Мироновича.
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19.04.2025 01:16 Ответить
А його прижиттєва епітафія приятелю просто смак!
"Деньгами, славой и могуществом
пренебрегал сей прах и тлен;
из недвижимого имущества
имел покойник только член."
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19.04.2025 01:42 Ответить
"Я молодых, в остатках сопель,. боюсь, трясущих жизнь, как грушу: в душе темно у них, как в жопе, а в жопе - зуд потешить душу." - шедевр.
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19.04.2025 01:45 Ответить
По жизни понял я, что смог

О духе, разуме и плоти,

А что мне было невдомёк,

Душа узнает по прилёте.
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19.04.2025 02:02 Ответить
Лузер і срань !
Срань та лузер....

.
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19.04.2025 00:36 Ответить
Наталко, не дай Боже дожити до такого віку - ми з Вами на жаль теж такими станемо.
Хоч не попремося ні в президенти США, ні України, навіть в містечкові депутати.
І правильно.
*********
Сподіваюся, не доживу до такого безчестя. Тому й в ЗСУ на фронті з 22-го. І тут, блін, не пощастило.
Фореве янг (((
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19.04.2025 00:59 Ответить
Головна допомога Україні- щоб рижий дурачок не став поставляти зброю параші.
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18.04.2025 23:13 Ответить
А що тут такого, якщо буде поставляти? Ніхто навіть не пукнув, коли Боневтік Потужно-Брехливий у 2020 році поставив на росію більше ста моторів до голікоптерів і літаків, якими вони сьогодні скидають на наші підрозділи і міста КАБи.
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18.04.2025 23:21 Ответить
Судячи по-всьому - фе777 з су10500 сдєлка буде..
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19.04.2025 00:19 Ответить
Йо'бана ти мразь.
Тобто те що орки вимагали три роки, а іменно припинення допомоги, ти тепер ставиш умовою "перемир'я"?
Здається ж очевидно, що тепер їм те перемир'я тим більш нах не потрібно...
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18.04.2025 23:13 Ответить
Руда ×уйловська с¥чка крутить хвостом.
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18.04.2025 23:13 Ответить
Нічого він не крутить. Чітко зливає Україну - причому просто так, жодного профіту йому з цього нема...
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18.04.2025 23:18 Ответить
У підсумку так, але при цьому лицемірно бреше праворуч і ліворуч - це називається "крутити хвостом".
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18.04.2025 23:47 Ответить
Царь ненастоящий!
Настоящий закончил войну за 24 часа после взятия Киева за 2-3 дня!
ЦАРЯ ПОДМЕНИЛИ ДЕМОНЫ!
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18.04.2025 23:15 Ответить
Це вже починає всіх зайобувати, то ми зробимо, то ми відступим, то це точно, то не точно, то ми натиснимо на парашку, то ми просто їх попросимо, із того шо обіцяли получилось лише одне, це обісратися по всім фронтам!
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18.04.2025 23:17 Ответить
отакої....
доні обсирається кожної години.
як відкриє рота так і осереться.
плєштвтй так і каже, вже третій рік: припиніть поставляти зброю україні і війна закінчиться.
нє!
війна перейде в інший стан. набагато страшніший, як для кацапії так і для сша з європою!
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18.04.2025 23:18 Ответить
НУ, НЕ ШМОГЛА Я, НЕ ШМОГЛА!
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18.04.2025 23:20 Ответить
Бонбу треба мастирить...
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18.04.2025 23:21 Ответить
Ядрьону
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18.04.2025 23:34 Ответить
тРамп, закінчуй піз....ж, дай Україні зброю і побільше, все чого потребує Україна!!! І заблокуй московії продаж нафти, от тоді буде результат, бери приклад з Рейгана!!! Довбойоб!!!
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18.04.2025 23:21 Ответить
Цей довбойоб розумних людей з їхніми порадами не слухає.
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18.04.2025 23:36 Ответить
Не буде зброї воюватимемо лопатами. Скінчать лопати, палицями битимемося. Війна у кожного громадянина у своєму серці.
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18.04.2025 23:25 Ответить
Чого чекаєш? Бери лопату в одну руку, палицю в іншу і йди воюй.
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18.04.2025 23:41 Ответить
Ні! У мене в землянці яку я в лісосмузі вирив ще тушонки 40 банок.
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18.04.2025 23:47 Ответить
Ну то візьмеш з собою - будеш мати що жерти.
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19.04.2025 00:49 Ответить
Обіцяли ж кожному Українцю по два раби кацапи. Я поки що почекаю, коли їх почнуть роздавати.В Україні без мене ще повно мілітантів, готових воювати до переможного кінця. Нас ще дуже багато. Якщо трохи почекати, то й рабів більше дістанеться. Не по 2-3 в одні руки, а по 5-6 добірних, сильних, молодих, з усіма зубами, у мене грядки копатимуть, помідори вирощуватимуть.
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19.04.2025 07:57 Ответить
Ясно, комент про палиці і лопати я сприйняв надто серйозно.
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19.04.2025 16:54 Ответить
У частині що стосуеться війни у ​​своєму серці, це більш ніж серйозно.
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19.04.2025 17:36 Ответить
Ну якщо мова про те, що багато "людей" віддають перевагу війні, бо вона їм приносить вигоду, а не миру, бо в мирний час вони ніхто, то так - це серйозна проблема.

Плюс ще є різні дурники, в яких немає власної голови, а відро в яке заливають різні помиї.
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19.04.2025 17:57 Ответить
Не переживайте сильно за президента США, він тупий і неграмотний, він навіть не знає всіх назв країн в світі, він піариться, як піарився наш Боневтік Потужно-Брехливий - подивитися пуйлу в очі і перестати стріляти, це ж їх слова перед виборами, чи ні? А ще Доні кричав, що якщо б він був президентом у 2014 році, то пуйло б не напав і Боневтік Брехливий заявляв, що якби він був президентом у 2014 році, то вмер би, але Крим не віддіав. За свого Трампа хай червоніють США, але їм нічого не загрожує, він повипентрується і притихне, або отримає імпічмент. А в нас кривава війна, коли кожного дня летять ворожі ракети і шахеди, тече кров невинних жінок і дітей і вирішити проблему, вже навіть не перемоги, а зупинки війни, бо він це обіцяв і зелені барани в це повірили. Перемоги з Боневтіком нам ніколи не бачити.
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18.04.2025 23:28 Ответить
А з ким буде перемога? Просвіти народ!
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18.04.2025 23:39 Ответить
Ні, не говорив він, шо "якщо б він був президентом у 2014 році, то пуйло б не напав". Бо він просто незнає, що війна почалася в 2014-му. Він навіть не знає, що в 2017-21рр, коли він був президентом, війна вже йшла.
Він це казав за 2022-гий рік...
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19.04.2025 00:09 Ответить
Абсолютно вірно!
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19.04.2025 20:23 Ответить
Завгоспа 70% відката
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18.04.2025 23:43 Ответить
світовій спільноті не варто більше вірити США,ЯК КРАЇНІ .КОТРА БОРОНИТЬ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ І ЛЮДСЬКУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ.США в сьогоднішньому виді із сьогоднішнім президентом подібні на дешеву американську повію,котру купив рашистський сутинер,а за одно вбивця українського народу ,та окупант і світовий терорист .Тепер кожна держава в світі може покладатися виключно на саму себе .або шукати для себе гарантів безпеки і територіальної цілосності поза межами США І 3,14ДЕРАЦІЇ..Ядерну зброю обовязково розробляти і ставити на бойове чергування і ні в якому разі не знімати її з озброєння щоб не обіцяли світові аферисти .лицемірні брехуни і на самий кінець звичайні покидьки .на кшталт США ЧИ ТО 3,14ДЕРАЦІЇ
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18.04.2025 23:49 Ответить
Та ми вже набридли рудому додіку з цією війною. Допомога Байдена десь на початку літа закінчиться і трамп закриє тему війни остаточно. Хоча скоріше за все буде продавати зброю *****, щоб той скоріше нас знищив, а замість України була пустеля і тоді два старих мудака зіграють у хокей на полі для гольфу.
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18.04.2025 23:55 Ответить
Югославія, Ірак, Лівія, Сирія, Афганістан. Тепер прийшла черга України бути кинутою США.
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19.04.2025 00:08 Ответить
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19.04.2025 00:16 Ответить
Якщо не відповів прямо що підтримка продовжиться це означає на 90% що підтримку припинить Трамп , як тільки у нього буде можливість.
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19.04.2025 01:21 Ответить
Трамп звичайний шахрай. То одне каже, то іньше.
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19.04.2025 01:28 Ответить
Это как же надо было не понимать украинцев, что бы вообще ввязаться в авантюру с переговорами...США предложили Путину смягчение санкций, Украину вне НАТО и контроль захваченных территорий.
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19.04.2025 01:32 Ответить
ніяких корисних копалин. Цей рудий мудак допомагати не буде.
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19.04.2025 08:40 Ответить
Трамп о прекращении помощи Украине: Думаю, США достигнут окончания войны Источник: https://censor.net/ru/n3547641

тампон не может ДУМАТЬ у него и мозгов то нет
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19.04.2025 13:47 Ответить
 
 