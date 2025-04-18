Трамп о прекращении помощи Украине: Думаю, США достигнут окончания войны
Дональд Трамп не ответил прямо, готов ли он полностью прекратить участие в мирных переговорах, или будет ли предоставлять Украине военную помощь, если США выйдут из переговорного процесса.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
У президента США спросили, будет ли он поддерживать Украину в военном плане в случае прекращения мирных усилий.
"Ну, я не буду это обсуждать, потому что я думаю, что мы сможем достичь этого [окончания войны]", - заявил Трамп.
Отметим, что после прихода в Белый дом Трамп не объявлял новой военной помощи для Украины, но продолжал оказывать поддержку, выделенную еще при каденции Джо Байдена.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из мирных переговоров по завершению войны, если одна из сторон "будет усложнять процесс".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тим поцеватіша його позиція "про мир" - тому що кацапів це стимулює, якраз на продовження війни...
зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция
- обоссался и тут же забыл!
"Трампік різінавий
Шол і насвістивал
Дирачкай в правам баку"(с)
(с) Губєрман (хз хто такий, правда..)
Спіймав. Пішов вивчати творчість Ігора Мироновича.
"Деньгами, славой и могуществом
пренебрегал сей прах и тлен;
из недвижимого имущества
имел покойник только член."
О духе, разуме и плоти,
А что мне было невдомёк,
Душа узнает по прилёте.
Срань та лузер....
.
Хоч не попремося ні в президенти США, ні України, навіть в містечкові депутати.
І правильно.
*********
Сподіваюся, не доживу до такого безчестя. Тому й в ЗСУ на фронті з 22-го. І тут, блін, не пощастило.
Фореве янг (((
Тобто те що орки вимагали три роки, а іменно припинення допомоги, ти тепер ставиш умовою "перемир'я"?
Здається ж очевидно, що тепер їм те перемир'я тим більш нах не потрібно...
Настоящий закончил войну за 24 часа после взятия Киева за 2-3 дня!
ЦАРЯ ПОДМЕНИЛИ ДЕМОНЫ!
доні обсирається кожної години.
як відкриє рота так і осереться.
плєштвтй так і каже, вже третій рік: припиніть поставляти зброю україні і війна закінчиться.
нє!
війна перейде в інший стан. набагато страшніший, як для кацапії так і для сша з європою!
Плюс ще є різні дурники, в яких немає власної голови, а відро в яке заливають різні помиї.
Він це казав за 2022-гий рік...
тампон не может ДУМАТЬ у него и мозгов то нет