МИД Польши о "пасхальном перемирии": Украина хорошо знает Путина и цену его декларациям

Украина очень хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и цену его декларациям о прекращении огня

Об этом заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы слышали комментарии со стороны Украины, которая в целом надеялась такого рода действий Путина (несоблюдение условий перемирия. - Ред.). Сложно что-то к этому добавить",- отметил Вронский.

Он отметил, что Украина очень хорошо знает Путина и цену его декларациям о прекращении огня.

"Мы имеем похожий опыт",- констатировал представитель польского внешнеполитического ведомства.

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Объявление Путиным "пасхального перемирия"

Напомним, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин якобы объявил о Пасхальном перемирии, которое будет действовать с 18 часов по московскому времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на объявление российским диктатором Владимиром Путиным так называемого Пасхального перемирия заявив, что это очередные попытки Путина поиграть с жизнями людей.

Впоследствии президент Зеленский заявил, что если сейчас Россия готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, то Украина будет действовать зеркально - тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

20 апреля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор не давал приказа на продление перемирия.

Президент Владимир Зеленский заявил 21 апреля, что российские войска в воскресенье 2935 раз нарушали прекращение огня, объявленное российским диктатором.

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