МЗС Польщі про "великоднє перемир’я": Україна добре знає Путіна і ціну його деклараціям

Україна дуже добре знає російського диктатора Володимира Путіна і ціну його деклараціям щодо припинення вогню

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чули коментарі з боку України, яка загалом сподівалася такого роду дій Путіна (недотримання умов перемир’я. - Ред.). Складно щось до цього додати",- зазначив Вронський.

Він зауважив, що Україна дуже добре знає Путіна і ціну його деклараціям щодо припинення вогню.

"Ми маємо схожий досвід",- констатував речник польського зовнішньополітичного відомства.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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