Каллас предостерегла США от признания Крыма российским: тогда РФ получит то, чего хочет

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас выступила против признания Соединенными Штатами российского "контроля" над украинским полуостровом Крым, оккупированным Россией в 2014 году.

Об этом она заявила в интервью AFP, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Каллас считает, что со стороны США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского региона Крым российской территорией как часть любого соглашения.

"Тогда Россия четко получит то, чего хочет",- заявила глава европейской дипломатии.

Она подчеркнула, что ЕС в свою очередь никогда не признает полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, российским.

"Крым - это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают его российским", - добавила Каллас.

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США могут признать Крым российским

Ранее агентство Bloomberg писало, что США готовы признать российский контроль над оккупированным украинским полуостровом Крым как часть более широкого мирного соглашения между РФ и Украиной. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Впоследствии газета The Wall Street Journal писала, что на этой неделе от Украины требуют отреагировать на ряд идей администрации Трампа, в частности пойдя на уступки России, включая потенциальное признание США аннексии Крыма 2014 года и исключение Киева из списка кандидатов на вступление в НАТО.

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