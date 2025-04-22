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Каллас застерегла США від визнання Криму російським: Тоді РФ отримає те, чого хоче

Каллас застерегла США від визнання Криму російським

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас виступила проти визнання Сполученими Штатами російського "контролю" над українським півостровом Крим, окупованим Росією у 2014 році.

Про це вона заявила в інтервʼю AFP, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Каллас вважає, що з боку США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої угоди.

"Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче",- заявила очільниця європейської дипломатії.

Вона наголосила, що ЄС своєю чергою ніколи не визнає півострів, анексований Росією у 2014 році, російським.

"Крим – це Україна. Для тих, хто окупований, дуже важливо, що інші не визнають його російським",- додала Каллас.

Читайте також: У Трампа вважають, що Україна готова віддати РФ 20% території заради мирної угоди, - NYP

США можуть визнати Крим російським

Раніше агентство Bloomberg писало, що США готові визнати російський контроль над окупованим українським півостром Крим як частину ширшої мирної угоди між РФ та Україною. Однак остаточне рішення з цього питання ще не прийнято.

Згодом газета The Wall Street Journal писала, що цього тижня від України вимагають відреагувати на низку ідей адміністрації Трампа, зокрема пішовши на поступки Росії, включно з потенційним визнанням США анексії Криму 2014 року та виключенням Києва зі списку кандидатів на вступ до НАТО.

Читайте також: США можуть визнати окупований Крим російським у межах мирної угоди, - Bloomberg

Автор: 

Крим (14153) окупація (6695) США (22840) Каллас Кая (264)


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Брехня. Кацапія не отримає те, що хоче. Вона отримає Крим. А потім буде продовжувати, поки не отримає всю Україну.
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22.04.2025 19:41 Відповісти
Це тільки для заморозки конфлікту на 30 днів, далі , для зупиненя вогню на рік- ще 4 області.... Підарас рудий...
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22.04.2025 19:49 Відповісти
Якщо США визнають Український Крим рашкою- розірвання дипломатичних стосунків із США і тут без варіантів!
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22.04.2025 20:46 Відповісти
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22.04.2025 21:58 Відповісти
 
 