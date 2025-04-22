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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане

Зеленский заявил, что хочет встретиться с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.

"В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться", - отметил он.

Зеленский отметил, что все слухи о "предложениях" Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

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Автор: 

Ватикан (189) Зеленский Владимир (20365) Трамп Дональд (5219)


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Топ комментарии
+15
ще звідтілля тебе не виганяли.....
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22.04.2025 20:06
+11
Та попреться на похорони в рейтузах і футболці
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22.04.2025 20:08
+10
У Трампа ніяких. Хибазо кров'яний тиск підвищиться.

А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
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22.04.2025 20:04
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Давай, тисни рудого
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22.04.2025 20:00 Ответить
Дірявою мошною?
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22.04.2025 20:02 Ответить
Як піянєр.....
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22.04.2025 20:00 Ответить
Обовьязково.Ми навіть увяляемо наслидки,яки будуть у трампа після ціеі зустричи.
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22.04.2025 20:00 Ответить
У Трампа ніяких. Хибазо кров'яний тиск підвищиться.

А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
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22.04.2025 20:04 Ответить
В костюмі?
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22.04.2025 20:01 Ответить
И с пианино с потужным подыграшем)...
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22.04.2025 20:12 Ответить
в баєвих панталонах чи спортівочках з витянутими колінами
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22.04.2025 20:57 Ответить
Ну Ватікану явно не треба щоб ще й там він зірвав прощання за пантіфіком.
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22.04.2025 20:01 Ответить
ага, біля труни будуть "перетирать"...
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22.04.2025 20:02 Ответить
ще звідтілля тебе не виганяли.....
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22.04.2025 20:06 Ответить
Та попреться на похорони в рейтузах і футболці
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22.04.2025 20:08 Ответить
Прочитав новину і чомусь згадалась п"єса Митця "Васіліса Єгоровна і мужичкі".

Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
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22.04.2025 20:14 Ответить
Недоумок. Трамп його ненавидить, а він все лізе та й лізе цілуватись. Краще б ігнорував. З європейцями треба перетирати, а не з рудим.
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22.04.2025 20:16 Ответить
трамп знову притягне хіл білі вонса як би бідося не викликав землетрус у Римі дві бідосі в одному місці
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22.04.2025 20:18 Ответить
Руда придур буде тікати від президента і ховатись за штори. Воно сміливе, коли з підсвинками, а коли сам то єдине, що може видавити-« good boy!"
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22.04.2025 20:29 Ответить
Якщо черга дійде.
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22.04.2025 20:34 Ответить
Екс -президент України (актор першого російського телеканалу) дуже звик грати роль президента. І думає, що він самий потужний.
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22.04.2025 20:44 Ответить
Володимир Олександрович,побачиш рудого,то плюй йому в пику,тобі нічого не буде,тільки великий респект цілого світу.
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22.04.2025 20:48 Ответить
Поэтому поводу могу сказать только одну известную фразу -глупость это тоже Божий дар, но не

следует им злоупотреблять.
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22.04.2025 20:58 Ответить
щас курону айкос - і в ватікос! ))
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22.04.2025 21:01 Ответить
Ну да , де ще можна щось "перетирати" з трампаксом як не на похороні за яким буде спостерігати весь світ, і пздонути про це ручним журнашлюшкам?
Щось зарано зняли фільм "тупий і ще тупіший".
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22.04.2025 21:11 Ответить
Зовсім недоречно.
Варто вже пригальмувати і навчитись відчувати кордони які не варто перетинати.
Коротше говорячі «астанавітесь»!
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22.04.2025 22:25 Ответить
А в Трампа є таке бажання? А костюмчик хоч купив?
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22.04.2025 22:35 Ответить
 
 