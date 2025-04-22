Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.

"В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться", - отметил он.

Зеленский отметил, что все слухи о "предложениях" Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

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