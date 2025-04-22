Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.
"В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться", - отметил он.
Зеленский отметил, что все слухи о "предложениях" Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
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А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
следует им злоупотреблять.
Щось зарано зняли фільм "тупий і ще тупіший".
Варто вже пригальмувати і навчитись відчувати кордони які не варто перетинати.
Коротше говорячі «астанавітесь»!