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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський: Готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Зеленський заявив, що хоче зустрітися з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом під час його візиту до Ватикану на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави сказав, що на похоронах Папи Римського готовий зустрітися з Трампом.

"У Ватикані з президентом Трампом –– ми завжди готові з партнерами Сполучених Штатів Америки зустрічатись", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що усі чутки щодо "пропозицій" Трампа Україні для завершення війни не є офіційною інформацією і позицією США.

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Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

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Автор: 

Ватикан (142) Зеленський Володимир (23832) Трамп Дональд (5635)


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Топ коментарі
+15
ще звідтілля тебе не виганяли.....
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22.04.2025 20:06
+11
Та попреться на похорони в рейтузах і футболці
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22.04.2025 20:08
+10
У Трампа ніяких. Хибазо кров'яний тиск підвищиться.

А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
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22.04.2025 20:04
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Давай, тисни рудого
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22.04.2025 20:00 Відповісти
Дірявою мошною?
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22.04.2025 20:02 Відповісти
Як піянєр.....
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22.04.2025 20:00 Відповісти
Обовьязково.Ми навіть увяляемо наслидки,яки будуть у трампа після ціеі зустричи.
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22.04.2025 20:00 Відповісти
У Трампа ніяких. Хибазо кров'яний тиск підвищиться.

А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
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22.04.2025 20:04 Відповісти
В костюмі?
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22.04.2025 20:01 Відповісти
И с пианино с потужным подыграшем)...
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22.04.2025 20:12 Відповісти
в баєвих панталонах чи спортівочках з витянутими колінами
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22.04.2025 20:57 Відповісти
Ну Ватікану явно не треба щоб ще й там він зірвав прощання за пантіфіком.
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22.04.2025 20:01 Відповісти
ага, біля труни будуть "перетирать"...
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22.04.2025 20:02 Відповісти
ще звідтілля тебе не виганяли.....
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22.04.2025 20:06 Відповісти
Та попреться на похорони в рейтузах і футболці
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22.04.2025 20:08 Відповісти
Прочитав новину і чомусь згадалась п"єса Митця "Васіліса Єгоровна і мужичкі".

Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
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22.04.2025 20:14 Відповісти
Недоумок. Трамп його ненавидить, а він все лізе та й лізе цілуватись. Краще б ігнорував. З європейцями треба перетирати, а не з рудим.
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22.04.2025 20:16 Відповісти
трамп знову притягне хіл білі вонса як би бідося не викликав землетрус у Римі дві бідосі в одному місці
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22.04.2025 20:18 Відповісти
Руда придур буде тікати від президента і ховатись за штори. Воно сміливе, коли з підсвинками, а коли сам то єдине, що може видавити-« good boy!"
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22.04.2025 20:29 Відповісти
Якщо черга дійде.
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22.04.2025 20:34 Відповісти
Екс -президент України (актор першого російського телеканалу) дуже звик грати роль президента. І думає, що він самий потужний.
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22.04.2025 20:44 Відповісти
Володимир Олександрович,побачиш рудого,то плюй йому в пику,тобі нічого не буде,тільки великий респект цілого світу.
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22.04.2025 20:48 Відповісти
Поэтому поводу могу сказать только одну известную фразу -глупость это тоже Божий дар, но не

следует им злоупотреблять.
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22.04.2025 20:58 Відповісти
щас курону айкос - і в ватікос! ))
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22.04.2025 21:01 Відповісти
Ну да , де ще можна щось "перетирати" з трампаксом як не на похороні за яким буде спостерігати весь світ, і пздонути про це ручним журнашлюшкам?
Щось зарано зняли фільм "тупий і ще тупіший".
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22.04.2025 21:11 Відповісти
Зовсім недоречно.
Варто вже пригальмувати і навчитись відчувати кордони які не варто перетинати.
Коротше говорячі «астанавітесь»!
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22.04.2025 22:25 Відповісти
А в Трампа є таке бажання? А костюмчик хоч купив?
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22.04.2025 22:35 Відповісти
 
 