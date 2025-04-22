Зеленський: Готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом під час його візиту до Ватикану на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Голова держави сказав, що на похоронах Папи Римського готовий зустрітися з Трампом.

"У Ватикані з президентом Трампом –– ми завжди готові з партнерами Сполучених Штатів Америки зустрічатись", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що усі чутки щодо "пропозицій" Трампа Україні для завершення війни не є офіційною інформацією і позицією США.

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Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

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