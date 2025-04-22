Зеленський: Готовий зустрітися з Трампом у Ватикані
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом під час його візиту до Ватикану на церемонію прощання з Папою Римським Франциском.
Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Голова держави сказав, що на похоронах Папи Римського готовий зустрітися з Трампом.
"У Ватикані з президентом Трампом –– ми завжди готові з партнерами Сполучених Штатів Америки зустрічатись", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що усі чутки щодо "пропозицій" Трампа Україні для завершення війни не є офіційною інформацією і позицією США.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.
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А ЗСУ можуть знов залишитися без зброї та розвідданих.
Валер'ян Валер'янович (до Васіліси Єгоровни). Васіліса Єгоровна, давай пагаварім.
Васіліса Єгоровна (продовжує отдихати ліцом уніз). І аб чом же у нас будєт разгавор?
Валер'ян Валер'янович (червоніє). Ну как ето об чьом, Васіліса Єгоровна? Разниє єсть інтєрєсниє для нас обоїх вєщі.
Васіліса Єгоровна. Мінє оні уже давно нє інтєрєсниє еті вєщі.
Валер'ян Валер'янович (червоніє, але робить харошу міну при поганой ігрі). Ето, Вася, шо, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна. А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка.
следует им злоупотреблять.
Щось зарано зняли фільм "тупий і ще тупіший".
Варто вже пригальмувати і навчитись відчувати кордони які не варто перетинати.
Коротше говорячі «астанавітесь»!