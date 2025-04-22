Запорожская АЭС не будет работать без Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция не будет работать без Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав", - отметил президент.

Кроме того, возникает вопрос о безопасности людей, проживающих в Энергодаре.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с США по восстановлению ЗАЭС, если оттуда выйдет Россия.

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Ранее сообщалось, что в рамках вопроса о завершении войны в Украине США предложили предоставить нейтральный статус территориям вокруг оккупированной Запорожской АЭС и передать их под контроль Вашингтона.