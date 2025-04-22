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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Запорожская АЭС не будет работать без Украины, - Зеленский

заес

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция не будет работать без Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запорожская станция, я об этом, мне кажется, говорил, что она сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит. Нужен наш технический состав", - отметил президент.

Кроме того, возникает вопрос о безопасности людей, проживающих в Энергодаре.

В то же время Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с США по восстановлению ЗАЭС, если оттуда выйдет Россия.

Также читайте: Россия не может накладывать вето на вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Ранее сообщалось, что в рамках вопроса о завершении войны в Украине США предложили предоставить нейтральный статус территориям вокруг оккупированной Запорожской АЭС и передать их под контроль Вашингтона.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Запорожская АЭС (704)


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Кацапів це цілком влаштовує.
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22.04.2025 20:29 Ответить
Не совсем понятно, почему не будет работать. Из патриотических убеждений или потому что у москвы нет опыта и специалистов для работы с советскими реакторами.
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22.04.2025 20:31 Ответить
Так вава хоче
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22.04.2025 20:33 Ответить
Прокинуть високовольтну лінію з рашки , а росатом завезе своїх спеців і запрацює і нічого ура-патріотичні казочки розповідати ,що" ЗАЕС не працюватиме без України ".
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22.04.2025 20:46 Ответить
Який хрен в тебе питатиме
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22.04.2025 21:05 Ответить
Хто здав ЗАЄС кацапні? Зєлєнскій з Єрмаком!
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22.04.2025 22:20 Ответить
 
 