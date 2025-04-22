Запорізька АЕС не працюватиме без України, - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський Запорізька атомна електростанція не працюватиме без України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Запорізька станція, я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад", - зазначив президент.
Окрім того, постає питання щодо безпеки людей, які проживають у Енергодарі.
Водночас Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія.
Раніше повідомлялось, що в межах питання щодо завершення війни в Україні США запропонували надати нейтральний статус територіям навколо окупованої Запорізької АЕС та передати їх під контроль Вашингтона.
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