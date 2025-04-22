УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13481 відвідувач онлайн
Новини Окупація Росією ЗАЕС
1 409 9

Запорізька АЕС не працюватиме без України, - Зеленський

заес

Про це заявив президент України Володимир Зеленський Запорізька атомна електростанція не працюватиме без України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запорізька станція, я про це, мені здається, говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад", - зазначив президент.

Окрім того, постає питання щодо безпеки людей, які проживають у Енергодарі.

Водночас Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде Росія.

Також читайте: Росія не може накладати вето на вступ України до НАТО, - Зеленський

Раніше повідомлялось, що в межах питання щодо завершення війни в Україні США запропонували надати нейтральний статус територіям навколо окупованої Запорізької АЕС та передати їх під контроль Вашингтона.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Запорізька АЕС (1406)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапів це цілком влаштовує.
показати весь коментар
22.04.2025 20:29 Відповісти
Не совсем понятно, почему не будет работать. Из патриотических убеждений или потому что у москвы нет опыта и специалистов для работы с советскими реакторами.
показати весь коментар
22.04.2025 20:31 Відповісти
Так вава хоче
показати весь коментар
22.04.2025 20:33 Відповісти
Прокинуть високовольтну лінію з рашки , а росатом завезе своїх спеців і запрацює і нічого ура-патріотичні казочки розповідати ,що" ЗАЕС не працюватиме без України ".
показати весь коментар
22.04.2025 20:46 Відповісти
Який хрен в тебе питатиме
показати весь коментар
22.04.2025 21:05 Відповісти
Хто здав ЗАЄС кацапні? Зєлєнскій з Єрмаком!
показати весь коментар
22.04.2025 22:20 Відповісти
 
 