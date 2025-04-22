На фронте произошло 118 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Курском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 118 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 83 авиационных удара, сбросил 170 КАБ. Кроме того, применил 1159 дронов-камикадзе, совершил 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск. В то же время противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Липцы.

Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызово и Новой Кругляковки. Еще одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на Донетчине

Семь атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки на Лиманском направлении. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили все штурмы противника.

На Покровском направлении враг совершил 42 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Беляковка, Алексеевка и Новопавловка. По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 118 оккупантов и ранили еще 95. Уничтожены три автомобиля, девять мотоциклов, два пункта управления БпЛА, один легкобронированный тягач, 12 БпЛА разного типа и два терминала спутниковой связи. Также значительно повреждены два автомобиля, один танк, три артиллерийские системы российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 15 атак оккупантов вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. В то же время враг нанес авиационный удар по населенному пункту Багатырь.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отразили обе попытки продвинуться вперед. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гуляйполе, Новодаровка и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. До сих пор продолжается одно боестолкновение. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Лобково, Каменское, Степногорск и Запорожье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Ивановки, наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросив 46 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 290 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.