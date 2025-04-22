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Новини Зведення Генштабу
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На фронті відбулося 118 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

зведення Генштабу ЗСУ

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 83 авіаційні удари, скинув 170 КАБ. Крім того, застосував 1159 дронів-камікадзе, здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ. Водночас противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Липці.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районі Загризового та Нової Кругляківки. Ще одне боєзіткнення триває.

Бойові дії на Донбасі

Сім атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки на Лиманському напрямку. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурми противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 118 окупантів та поранили ще 95. Знищено три автомобілі, дев’ять мотоциклів, два пункти управління БпЛА, один легкоброньований тягач, 12 БпЛА різного типу та два термінали супутникового зв’язку. Також значно пошкоджено два автомобілі, один танк, три артилерійські системи російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Водночас ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Багатир.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Новодарівка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Дотепер триває одне боєзіткнення. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Лобкове, Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки, наступальних дій не проводив.

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Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 290 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Автор: 

Генштаб ЗС (6578) війна в Україні (3899)


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Якби сирський командував військами Афганістану, то ніколи Афганістан не переміг срср.
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22.04.2025 22:40 Відповісти
Казав я батьку, коли, був дитиною, коли він поскаржився, як дивом вижив під час Голодомору (1932-1933), запитав, вас же умертвлювали, чому ви не захищалися, а він лише сердито сопів, звісно, до мого питання відносився як до ідіота (щоправда, йому самому під час Голодомору було 7-8 років). Батька немає вже з півстоліття, але зрозумів ще тоді, немає власної армії - немає захисту від поневолювачів (у нас це назавжди московити, хочуть нас фізично знищити, оскільки не вдалося асимілювати). Армію треба берегти, героїв (та усі, хто свідомо захищає Україну, герої), заохочувати і шанувати, про їх сім"ї клопотатися, зрадників - суворо карати.
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22.04.2025 22:47 Відповісти
@ "Сіверський напрямок:
У районі Білогорівки російські війська продовжують штурмувати у напрямку Григорівки, Білогорівського крейдяного кар'єру та в районі урочища «Артемонівське».
Противник збільшив кількість атак дронами і періодично на мотоциклах робить спроби прорватися у західному напрямку."
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22.04.2025 23:31 Відповісти
В рашистських мілблогерів - тривога:

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22.04.2025 23:33 Відповісти
 
 