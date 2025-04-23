Удар по автобусу в Марганце: количество пострадавших возросло до 42, почти все госпитализированы
42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, почти все пострадавшие госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно.
7 женщин и 2 мужчин - погибли.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали. Впоследствии стало известно, что в Марганце объявили трехдневный траур.
Топ комментарии
+2 Олег Іванів #520461
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+1 Jolli Rabbit
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+1 Zahar Kindrat
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Але ж Оманські в Урядовому кварталі, з 2019 року, цим не опікувалися!!
Гончарук з шмигалем та купою держСекретарів, гадять Україні під регламентом КМУ !!
В цьому випадку графік постійний, в іншому можливість створити у мови для ураження.
Смішні їх затримання і подальша мишина возня на роки, отих заброньованих осіб, прокурорсько-суддівських з «доброчесністю», спонукають коригувальників до подальших УБИВСТВ Українців!
Вішати таких треба, на місці фіксації їх дій проти Українців, як це роблять у Сирії!!
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.