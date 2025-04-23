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Новости Удар по автобусу в Марганце
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Удар по автобусу в Марганце: количество пострадавших возросло до 42, почти все госпитализированы

последствия атаки на автобус в Марганце

42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, почти все пострадавшие госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно.

7 женщин и 2 мужчин - погибли.

Также смотрите: Враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали (обновлено). ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по автобусу с работниками в Марганце: 9 человек погибли, 30 - пострадали. Впоследствии стало известно, что в Марганце объявили трехдневный траур.

Автор: 

Марганец (86) обстрел (27165) ранение (3385) Днепропетровская область (3953) Никопольский район (194)


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Топ комментарии
+2
Пора на терор відповідати терором.
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23.04.2025 12:16
+1
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
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23.04.2025 12:52
+1
Коригувальники при чому?
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.
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23.04.2025 12:53
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Пора на терор відповідати терором.
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23.04.2025 12:16 Ответить
Уже пора, одинадцятий рік московська війна проти Мирної України!
Але ж Оманські в Урядовому кварталі, з 2019 року, цим не опікувалися!!
Гончарук з шмигалем та купою держСекретарів, гадять Україні під регламентом КМУ !!
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23.04.2025 12:59 Ответить
Спочатку зробити висновки. Впевнений, що графік та маршрут цієї цілі був звично постійний. Прогнозовані дії - змастять будь-який злочинний намір.(Шикування, нагородження, тренування, )
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23.04.2025 14:11 Ответить
Це ж не військові були! Яке шикування, яке нагородження. Люди на роботу їхали.
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23.04.2025 14:49 Ответить
Я і не об'єдную, спільне в них прогнозованість і сталість подій та вчинків. Типу є траєкторія, що з часом вираховують місце знаходження.
В цьому випадку графік постійний, в іншому можливість створити у мови для ураження.
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23.04.2025 14:59 Ответить
Трамп намагається "домовитись" з терористом і вбивцею замість того щоб його поставити на місце або знищити.
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23.04.2025 12:24 Ответить
Не "домовитись", а "зробити оборудку". Проблеми "індіанців" Трмпа не цікавлять.
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23.04.2025 12:58 Ответить
Місцеві ждуни+коригувальники, працюють на окупантів з московії …
Смішні їх затримання і подальша мишина возня на роки, отих заброньованих осіб, прокурорсько-суддівських з «доброчесністю», спонукають коригувальників до подальших УБИВСТВ Українців!
Вішати таких треба, на місці фіксації їх дій проти Українців, як це роблять у Сирії!!
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23.04.2025 12:29 Ответить
Коригувальники при чому?
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.
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23.04.2025 12:53 Ответить
Из ЕС удобно Украину любить ,правда? И при этом еще ждунами здесь когото называть
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23.04.2025 14:19 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
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23.04.2025 12:52 Ответить
Про які удари у відповідь тут пишуть? Про які недолугі системи ППО? Хіба в нас це є і хіба таке може відбутися при мародерах, які 6-ть років знищували оборону і тирили сотнями мільярдів? Удар дроном по автобусу в Марганці - це результат дій сьогоднішньої влади по розмінуванню Чонгара, відведення наших підрозділів з укриттів в чисте поле, які прикривали вихід з Криму і дали можливість наблизитись кацапам до Нікополя, Херсону, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст. Якби Бонетік Позорно-Брехливий не чіпав мінні поля і не відводив наші війська в чисте поле, то і кацап сидів би там десь на Перекопі.
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23.04.2025 16:25 Ответить
 
 