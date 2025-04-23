Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 42, майже всі госпіталізовані

42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, майже всі постраждалі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно.

7 жінок та 2 чоловіків - загинули.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали. Згодом стало відомо, що у Марганці оголосили триденну жалобу.