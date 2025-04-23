Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 42, майже всі госпіталізовані
42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, майже всі постраждалі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно.
7 жінок та 2 чоловіків - загинули.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали. Згодом стало відомо, що у Марганці оголосили триденну жалобу.
Топ коментарі
+2 Олег Іванів #520461
показати весь коментар23.04.2025 12:16
+1 Jolli Rabbit
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+1 Zahar Kindrat
показати весь коментар23.04.2025 12:53
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Але ж Оманські в Урядовому кварталі, з 2019 року, цим не опікувалися!!
Гончарук з шмигалем та купою держСекретарів, гадять Україні під регламентом КМУ !!
В цьому випадку графік постійний, в іншому можливість створити у мови для ураження.
Смішні їх затримання і подальша мишина возня на роки, отих заброньованих осіб, прокурорсько-суддівських з «доброчесністю», спонукають коригувальників до подальших УБИВСТВ Українців!
Вішати таких треба, на місці фіксації їх дій проти Українців, як це роблять у Сирії!!
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.