УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6626 відвідувачів онлайн
Новини Удар по автобусу з працівниками підприємства у Марганці
1 785 14

Удар по автобусу в Марганці: кількість постраждалих зросла до 42, майже всі госпіталізовані

наслідки атаки на автобус у Марганці

42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу в Марганці на Дніпропетровщині. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, майже всі постраждалі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно.

7 жінок та 2 чоловіків - загинули.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч на Дніпропетровщині: У Павлограді через обстріл горіло підприємство. Ворог вгатив КАБами по Новопавлівській громаді. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог ударив дроном по автобусу з працівниками у Марганці: 9 людей загинули, 30 - постраждали. Згодом стало відомо, що у Марганці оголосили триденну жалобу. 

Автор: 

Марганець (72) обстріл (28523) поранення (2804) Дніпропетровська область (3729) Нікопольський район (196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Пора на терор відповідати терором.
показати весь коментар
23.04.2025 12:16
+1
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
показати весь коментар
23.04.2025 12:52
+1
Коригувальники при чому?
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.
показати весь коментар
23.04.2025 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора на терор відповідати терором.
показати весь коментар
23.04.2025 12:16 Відповісти
Уже пора, одинадцятий рік московська війна проти Мирної України!
Але ж Оманські в Урядовому кварталі, з 2019 року, цим не опікувалися!!
Гончарук з шмигалем та купою держСекретарів, гадять Україні під регламентом КМУ !!
показати весь коментар
23.04.2025 12:59 Відповісти
Спочатку зробити висновки. Впевнений, що графік та маршрут цієї цілі був звично постійний. Прогнозовані дії - змастять будь-який злочинний намір.(Шикування, нагородження, тренування, )
показати весь коментар
23.04.2025 14:11 Відповісти
Це ж не військові були! Яке шикування, яке нагородження. Люди на роботу їхали.
показати весь коментар
23.04.2025 14:49 Відповісти
Я і не об'єдную, спільне в них прогнозованість і сталість подій та вчинків. Типу є траєкторія, що з часом вираховують місце знаходження.
В цьому випадку графік постійний, в іншому можливість створити у мови для ураження.
показати весь коментар
23.04.2025 14:59 Відповісти
Трамп намагається "домовитись" з терористом і вбивцею замість того щоб його поставити на місце або знищити.
показати весь коментар
23.04.2025 12:24 Відповісти
Не "домовитись", а "зробити оборудку". Проблеми "індіанців" Трмпа не цікавлять.
показати весь коментар
23.04.2025 12:58 Відповісти
Місцеві ждуни+коригувальники, працюють на окупантів з московії …
Смішні їх затримання і подальша мишина возня на роки, отих заброньованих осіб, прокурорсько-суддівських з «доброчесністю», спонукають коригувальників до подальших УБИВСТВ Українців!
Вішати таких треба, на місці фіксації їх дій проти Українців, як це роблять у Сирії!!
показати весь коментар
23.04.2025 12:29 Відповісти
Коригувальники при чому?
ППО не на належному рівні.
Це дрон,керований вручну по картинці з камери дрона.Який виродок скерував цей дрон на автобус,інша справа.
показати весь коментар
23.04.2025 12:53 Відповісти
Из ЕС удобно Украину любить ,правда? И при этом еще ждунами здесь когото называть
показати весь коментар
23.04.2025 14:19 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти.
показати весь коментар
23.04.2025 12:52 Відповісти
Про які удари у відповідь тут пишуть? Про які недолугі системи ППО? Хіба в нас це є і хіба таке може відбутися при мародерах, які 6-ть років знищували оборону і тирили сотнями мільярдів? Удар дроном по автобусу в Марганці - це результат дій сьогоднішньої влади по розмінуванню Чонгара, відведення наших підрозділів з укриттів в чисте поле, які прикривали вихід з Криму і дали можливість наблизитись кацапам до Нікополя, Херсону, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу та інших міст. Якби Бонетік Позорно-Брехливий не чіпав мінні поля і не відводив наші війська в чисте поле, то і кацап сидів би там десь на Перекопі.
показати весь коментар
23.04.2025 16:25 Відповісти
 
 