На южном фронте интенсивность обстрелов и авиаударов возросла на 25%, - Силы обороны

Российские войска усилили интенсивность обстрелов и авиаударов на юге Украины.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укрінформ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение последних суток фиксируется увеличение артиллерийских атак - на 25% по сравнению с предыдущими периодами. В частности, 13 апреля зафиксировано 310 обстрелов с применением более 1350 боеприпасов, тогда как в предыдущие сутки - более 420 обстрелов.

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Высокой остается и интенсивность применения дронов-камикадзе: за сутки - 650 таких случаев. Также зафиксировано 282 случая использования дронов для сброса боеприпасов - всего более 360 взрывных устройств.

"Сегодня за сутки зафиксировано применение 18 управляемых авиационных бомб и почти 100 неуправляемых авиационных ракет", - отмечает Волошин.

Наибольшая активность фиксируется по населенным пунктам Гуляйполе, Малиновка, Каменское, Степное, Малые Щербаки (Ореховское направление), Приветное, Новопольное, Новоселка, Привольное (Новопавловское направление), а также по правобережной части Херсонщины.

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