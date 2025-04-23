На південному фронті інтенсивність обстрілів та авіаударів зросла на 25%, - Сили оборони

Російські війська посилили інтенсивність обстрілів і авіаударів на півдні України.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом останніх діб фіксується збільшення артилерійських атак - на 25% у порівнянні з попередніми періодами. Зокрема, 13 квітня зафіксовано 310 обстрілів із застосуванням понад 1350 боєприпасів, тоді як попередньої доби - понад 420 обстрілів.

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Високою залишається й інтенсивність застосування дронів-камікадзе: за добу - 650 таких випадків. Також зафіксовано 282 випадки використання дронів для скидання боєприпасів - загалом понад 360 вибухових пристроїв.

"Сьогодні за добу зафіксовано застосування 18 керованих авіаційних бомб і майже 100 некерованих авіаційних ракет", - зазначає Волошин.

Найбільша активність фіксується по населених пунктах Гуляйполе, Малинівка, Кам’янське, Степове, Малі Щербаки (Оріхівський напрямок), Привітне, Новопільне, Новосілка, Привільне (Новопавлівський напрямок), а також по правобережній частині Херсонщини.

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