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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Массированная атака РФ на Харьков: тяжелораненый мужчина умер в больнице

Атака шахедов на Харьков 22 апреля 2025 года. Что известно о последствиях

В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь.

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Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Ранее сообщалось, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Автор: 

Харьков (7490) жертва (300) Харьковская область (810) Харьковский район (244)


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На 2-20 ночи уже было 6 ударов и в один район. А к примерно 5-5,30 ч утра всех 12 поражений по жил домам практически. Накануне днём вчера массовый налет Дронов тоже самое. Тотальный обстрел. И практически тишина по иные. Ни один город так не громят, как этот с первых часов войны и северо восток области! Уверен, даже совокупность всех разрушений остальных не потянет в равную. И абсолютное дурко- включение как своих так и западных крикунов!
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23.04.2025 14:37 Ответить
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23.04.2025 14:43 Ответить
Ударів у відповідь нема. На захист нашого цивільного населення всі забили болт.
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23.04.2025 16:03 Ответить
 
 