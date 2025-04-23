Массированная атака РФ на Харьков: тяжелораненый мужчина умер в больнице

В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь.

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Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля

Ранее сообщалось, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.