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Массированная атака РФ на Харьков: тяжелораненый мужчина умер в больнице
В больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь.
Атака "шахедов" на Харьков 22 апреля
Ранее сообщалось, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками.
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Борис Дородный #516688
показать весь комментарий23.04.2025 14:37 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
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Jolli Rabbit
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