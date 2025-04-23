Масована атака РФ на Харків: важкопоранений чоловік помер у лікарні

У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, медики відучора боролися за його життя.

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Атака "шахедів" на Харків 22 квітня

Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.