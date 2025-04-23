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Масована атака РФ на Харків: важкопоранений чоловік помер у лікарні
У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, медики відучора боролися за його життя.
Атака "шахедів" на Харків 22 квітня
Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар23.04.2025 14:37 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар23.04.2025 14:43 Відповісти Мені подобається 2
Jolli Rabbit
показати весь коментар23.04.2025 16:03 Відповісти Мені подобається 0
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