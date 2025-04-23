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Новини Атака БпЛА на Харків
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Масована атака РФ на Харків: важкопоранений чоловік помер у лікарні

Атака шахедів на Харків 22 квітня 2025 року. Що відомо про наслідки

У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, медики відучора боролися за його життя.

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Атака "шахедів" на Харків 22 квітня

Раніше повідомлялося, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

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Харків (5609) жертва (251) Харківська область (815) Харківський район (248)


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На 2-20 ночи уже было 6 ударов и в один район. А к примерно 5-5,30 ч утра всех 12 поражений по жил домам практически. Накануне днём вчера массовый налет Дронов тоже самое. Тотальный обстрел. И практически тишина по иные. Ни один город так не громят, как этот с первых часов войны и северо восток области! Уверен, даже совокупность всех разрушений остальных не потянет в равную. И абсолютное дурко- включение как своих так и западных крикунов!
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23.04.2025 14:37 Відповісти
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23.04.2025 14:43 Відповісти
Ударів у відповідь нема. На захист нашого цивільного населення всі забили болт.
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23.04.2025 16:03 Відповісти
 
 