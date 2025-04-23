В результате падения обломков "шахедов" повреждено остекление в домах в Кременчугском районе
23 апреля в результате падения обломков российских "шахедов" повреждено остекление в домах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Полтавской ОГА Владимира Когута.
"В Кременчугском районе в результате падения обломков БпЛА повреждено остекление близлежащих домов", - сообщил он.
Чиновник добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.
Кроме того отмечалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.
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Віталій Глушко
показать весь комментарий23.04.2025 14:42 Ответить Мне нравится 0
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