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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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В результате падения обломков "шахедов" повреждено остекление в домах в Кременчугском районе

в воздушном пространстве фиксируются шахеты

23 апреля в результате падения обломков российских "шахедов" повреждено остекление в домах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заместителя главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"В Кременчугском районе в результате падения обломков БпЛА повреждено остекление близлежащих домов", - сообщил он.

Чиновник добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 апреля российские ударные беспилотники повторно атаковали Полтавщину, есть попадания по гражданской инфраструктуре.

Кроме того отмечалось, что вечером 22 апреля российские беспилотники атаковали предприятия в Полтавской громаде.

Автор: 

Шахед (1001) Полтавская область (1158) Кременчугский район (9)


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23.04.2025 14:42 Ответить
 
 