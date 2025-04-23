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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Унаслідок падіння уламків "шахедів" пошкоджено скління в будинках у Кременчуцькому районі

у повітряному просторі фіксуються шахеди

23 квітня внаслідок падіння уламків російських "шахедів" пошкоджено скління в будинках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено скління прилеглих будинків", - повідомив він.

Посадовець додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Полтавщина вдруге за ніч під атакою російських БпЛА, - ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 квітня російські ударні безпілотники повторно атакували Полтавщину, є влучання по цивільній інфраструктурі.

Окрім того зазначалося, що ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.

Автор: 

Шахед (1005) Полтавська область (1115) Кременчуцький район (9)


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Скління? Що це таке?
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23.04.2025 14:42 Відповісти
 
 