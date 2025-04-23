Унаслідок падіння уламків "шахедів" пошкоджено скління в будинках у Кременчуцькому районі
23 квітня внаслідок падіння уламків російських "шахедів" пошкоджено скління в будинках.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заступника очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено скління прилеглих будинків", - повідомив він.
Посадовець додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 квітня російські ударні безпілотники повторно атакували Полтавщину, є влучання по цивільній інфраструктурі.
Окрім того зазначалося, що ввечері 22 квітня російські безпілотники атакували підприємства в Полтавській громаді.
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Віталій Глушко
показати весь коментар23.04.2025 14:42 Відповісти Мені подобається 0
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