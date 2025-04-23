Стубб о переговорах по прекращению огня в Украине: Сложно, но не безнадежно

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация на переговорах о прекращении огня в войне РФ против Украины сложная, но не невозможная.

Об этом пишет Yle со ссылкой на слова финского лидера во время пресс-конференции с президентом Косово Вйосой Османи, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Финляндии повторил свое недавнее заявление, что страна не может согласиться с принуждением Украины к передаче территории или ограничением ее суверенитета путем исключения возможности членства в НАТО.

В то же время президенты не захотели комментировать последствия возможного выхода Соединенных Штатов из мирных переговоров.

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Напомним, США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.