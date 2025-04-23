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Новости Мирные переговоры
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Стубб о переговорах по прекращению огня в Украине: Сложно, но не безнадежно

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация на переговорах о прекращении огня в войне РФ против Украины сложная, но не невозможная.

Об этом пишет Yle со ссылкой на слова финского лидера во время пресс-конференции с президентом Косово Вйосой Османи, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Финляндии повторил свое недавнее заявление, что страна не может согласиться с принуждением Украины к передаче территории или ограничением ее суверенитета путем исключения возможности членства в НАТО.

В то же время президенты не захотели комментировать последствия возможного выхода Соединенных Штатов из мирных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готова обсуждать мирное соглашение с РФ, но только после прекращения огня, - Sky News

Напомним, США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Автор: 

Стубб Александр (83) война в Украине (3864) прекращения огня (150)


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Якщо я з розповідей-спогадів батька (18 річного хлопця-українця серед вояк касапні у 1939 на загарбницькій фінській ), якщо я знаю ЩО ТО БУЛО НАСПРАВДІ , а не за підручниками совковії, то фіни точно вірні друзі України !!!
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23.04.2025 16:07 Ответить
Беда, когда политики такого уровня тешат себя детскими мыслями!

Украина каждый день расплачивается жизнями своих граждан за то, что все вы никак не хотите

понять, что быдлостан можно заставить уйти из Украины только силой, военной и экономической!
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23.04.2025 16:08 Ответить
Фінляндія надає Україні допомогу на мільйони євро

https://glavcom.ua/authors/varvara_sholyan.html Варвара Шолян

24 лютого, 2025, 11:26 Главком
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23.04.2025 17:40 Ответить
 
 