Стубб о переговорах по прекращению огня в Украине: Сложно, но не безнадежно
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что ситуация на переговорах о прекращении огня в войне РФ против Украины сложная, но не невозможная.
Об этом пишет Yle со ссылкой на слова финского лидера во время пресс-конференции с президентом Косово Вйосой Османи, передает Цензор.НЕТ.
Лидер Финляндии повторил свое недавнее заявление, что страна не может согласиться с принуждением Украины к передаче территории или ограничением ее суверенитета путем исключения возможности членства в НАТО.
В то же время президенты не захотели комментировать последствия возможного выхода Соединенных Штатов из мирных переговоров.
Напомним, США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.
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https://glavcom.ua/authors/varvara_sholyan.html Варвара Шолян
24 лютого, 2025, 11:26 Главком