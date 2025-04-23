Стубб про перемовини щодо припинення вогню в Україні: Складно, але не безнадійно

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ситуація на переговорах про припинення вогню у війні РФ проти України складна, але не неможлива.

Про це пише Yle із посиланням на слова фінського лідера під час пресконференції із президенткою Косова Вйосою Османі, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Фінляндії повторив свою нещодавню заяву, що країна не може погодитися з примусом України до передачі території або обмеженням її суверенітету шляхом виключення можливості членства в НАТО.

Водночас президенти не захотіли коментувати наслідки можливого виходу Сполучених Штатів з мирних переговорів.

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Нагадаємо, США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.