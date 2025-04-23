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Стубб про перемовини щодо припинення вогню в Україні: Складно, але не безнадійно

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що ситуація на переговорах про припинення вогню у війні РФ проти України складна, але не неможлива.

Про це пише Yle із посиланням на слова фінського лідера під час пресконференції із президенткою Косова Вйосою Османі, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Фінляндії повторив свою нещодавню заяву, що країна не може погодитися з примусом України до передачі території або обмеженням її суверенітету шляхом виключення можливості членства в НАТО.

Водночас президенти не захотіли коментувати наслідки можливого виходу Сполучених Штатів з мирних переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова обговорювати мирну угоду з РФ, але тільки після припинення вогню, - Sky News

Нагадаємо, США очікують від України відповіді на "остаточну пропозицію" американського президента Дональда Трампа, яка включає заморозку лінії фронту, гарантії безпеки для України, "визнання" США Криму нібито частиною РФ, а також скасування санкцій проти агресора.

Автор: 

Стубб Александр (85) війна в Україні (3935) припинення вогню (153)


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Якщо я з розповідей-спогадів батька (18 річного хлопця-українця серед вояк касапні у 1939 на загарбницькій фінській ), якщо я знаю ЩО ТО БУЛО НАСПРАВДІ , а не за підручниками совковії, то фіни точно вірні друзі України !!!
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23.04.2025 16:07 Відповісти
Беда, когда политики такого уровня тешат себя детскими мыслями!

Украина каждый день расплачивается жизнями своих граждан за то, что все вы никак не хотите

понять, что быдлостан можно заставить уйти из Украины только силой, военной и экономической!
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23.04.2025 16:08 Відповісти
Фінляндія надає Україні допомогу на мільйони євро

https://glavcom.ua/authors/varvara_sholyan.html Варвара Шолян

24 лютого, 2025, 11:26 Главком
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23.04.2025 17:40 Відповісти
 
 