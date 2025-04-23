Рашисты продвигаются юго-западнее Торецка, - DeepState

Российские оккупационные войска продолжают продвижение юго-западнее Торецка в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"За довольно короткий промежуток времени противник совершил существенные продвижения, оккупировав Пантелеймоновку, Валентиновку, занял практически весь населенный пункт Сухая Балка и уже осуществляет попытки штурмовых действий на Романовку", - отметили там.

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Российским войскам, пишет DeepState, до сих пор не удается провалить оборону украинских военных по отрезку Леонидовка-Петровка-Щербиновка.

"Какие бы они усилия не прилагали, используя постоянное давление пехоты с поддержкой техники - все безуспешно. Но прорыв через позиции в районе н.п. Пантелеймоновка-Валентиновка дает возможность развивать успех с правого фланга Сил Обороны в районе Торецка и, в частности, обойти ту же Щербиновку.

После Романовки, скорее всего, кацапы будут пытаться выйти к Александро-Калиновому и Катериновке, чтобы овладеть логистикой, в частности, самого Торецка, где достаточно огневого контроля, как показала неоднократная практика на других участках фронта", - подытожили аналитики.

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