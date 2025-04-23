Рашисти просуваються південно-західніше від Торецька, - DeepState

Російські окупаційні війська продовжують просування південно-західніше від Торецька на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"За доволі короткий проміжок часу противник здійснив суттєві просування, окупувавши Пантелеймонівку, Валентинівку, зайняв практично весь населений пункт Суха Балка і вже здійснює спроби штурмових дій на Романівку", - зазначили там.

Читайте: Росіяни просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині, - КАРТИ

Російським військам, пише DeepState, досі не вдається провалити оборону українських військових по відтинку Леонідівка-Петрівка-Щербинівка.

"Які б вони зусилля не докладали, використовуючи постійний тиск піхоти з підтримкою техніки — все безуспішно. Але прорив через позиції в районі н.п. Пантелеймонівка-Валентинівка дає можливість розвивати успіх з правого флангу Сил Оборони в районі Торецька і, зокрема, обійти ту ж Щербинівку.

Після Романівки, скоріше за все, кацапи будуть намагатися вийти до Олександро-Калинового і Катеринівки, щоб оволодіти логістикою, зокрема, самого Торецька, де достатньо вогневого контролю, як показала неодноразова практика на інших ділянках фронту", - підсумували аналітики.

Також читайте: Забуті перемоги армії УНР: до річниці звільнення Криму від більшовиків Deep State та Культурні сили представили інтерактивну мапу