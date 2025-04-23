На фронте произошло 124 боевых столкновения, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 124 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 76 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 74 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1128 дронов-камикадзе и совершили 4649 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении сегодня враг четыре раза атаковал вблизи населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении противник проводил штурм позиций наших защитников в районе Загрызово.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб. Четыре боестолкновения не утихают до сих пор.
Силы обороны остановили 9 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении, еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении россияне 25 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка. Наши защитники успешно отразили 21 атаку, бои продолжаются.
С начала этих суток на Покровском направлении россияне 43 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Видродження, Зверево, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка, до сих пор продолжаются четыре боестолкновения. Сегодня на этом направлении было обезврежено 349 оккупантов, 174 из них - безвозвратно. Также уничтожено семь единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, 20 мотоциклов, пять БпЛА, наземный дрон и окопный РЭБ оккупантов. Кроме того, повреждены четыре единицы автомобильной техники, три мотоцикла, три пушки и два миномета захватчиков.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Ривнополь и Новодаровка, еще одна атака противника продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового, продолжается бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по районам Степногорска и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.
Операция ВСУ на Курщине
Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 23 штурмовые действия на позиции украинских подразделений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросив при этом 30 управляемых бомб, и совершил 383 артиллерийских обстрела, 19 из которых - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
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за ці злочини проти народу України 👹
Противник просунувся в Тарасівці, зняв кадри демонстрації прапора в центральній частині населеного пункту, і вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 2.55 км. на глибину до 1.05 км.
На сусідній ділянці точаться бої в районі північної околиці Сухої Балки та у напрямку Леонідівки.
На західній околиці Неліпівки російські війська «закрили кишеню» шириною до 1.7 км і просунулися у південній частині Торецька."