Шмыгаль о преступлениях РФ в Украине: Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами, но и перед судом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабной агрессии Россия убила более 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе - 618 детей.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, российские войска совершили более 1700 ударов по школам, более 780 - по больницам, а также более 30 массированных и сотни локальных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

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"Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами за вызванные разрушения. Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ежедневно на фронте происходит более 100 боевых столкновений, и украинские силы наносят россиянам значительные потери. Также Шмыгаль сообщил, что с 2022 года мощности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 35 раз, и сейчас 40% вооружения производится внутри страны.

Премьер поблагодарил союзников, особенно США и украинскую диаспору, и призвал к дальнейшему лидерству со стороны Америки.

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