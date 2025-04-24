Шмыгаль о преступлениях РФ в Украине: Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами, но и перед судом
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабной агрессии Россия убила более 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе - 618 детей.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, российские войска совершили более 1700 ударов по школам, более 780 - по больницам, а также более 30 массированных и сотни локальных атак по энергетической инфраструктуре Украины.
"Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами за вызванные разрушения. Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ", - подчеркнул премьер.
Он отметил, что ежедневно на фронте происходит более 100 боевых столкновений, и украинские силы наносят россиянам значительные потери. Также Шмыгаль сообщил, что с 2022 года мощности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 35 раз, и сейчас 40% вооружения производится внутри страны.
Премьер поблагодарил союзников, особенно США и украинскую диаспору, и призвал к дальнейшему лидерству со стороны Америки.
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у тебе завдання, не віддати копалини ні кому, а зберегти для свого хазяїна ахметова.
і, звісно, вибити грошики з кацапів за майно свого хазяїна ахметова.
Хто цього зрадника випустив адже він військовий та радник президента.
Гроші піднімуть вбитих?
Де наші ракети?