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Новости Агрессия России против Украины Война
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Шмыгаль о преступлениях РФ в Украине: Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами, но и перед судом

Работы по возведению фортификаций на Харьковщине завершены на 99,9%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала полномасштабной агрессии Россия убила более 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе - 618 детей.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, российские войска совершили более 1700 ударов по школам, более 780 - по больницам, а также более 30 массированных и сотни локальных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

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"Россия должна заплатить вдвойне. Не только деньгами за вызванные разрушения. Мы хотим, чтобы россияне, которые совершают преступления, ответили персонально перед судом. Включая высшее военное и политическое руководство РФ", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ежедневно на фронте происходит более 100 боевых столкновений, и украинские силы наносят россиянам значительные потери. Также Шмыгаль сообщил, что с 2022 года мощности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в 35 раз, и сейчас 40% вооружения производится внутри страны.

Премьер поблагодарил союзников, особенно США и украинскую диаспору, и призвал к дальнейшему лидерству со стороны Америки.

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Автор: 

Шмыгаль Денис (2684) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+15
хотілося б щоб ви також зайняли своє місце на лаві підсудних за все що творили!!!і також оплатили по рахунках з відсотками,за коррупцію і мародерство,спланований геноцид,за правовий хаос і наругу над населенням!!!
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24.04.2025 11:38
+11
Гарні політині гасла, але не більше... А пан Шмигаль не розкаже, де "гарантії безпеки" та 100500 "планів миру" його шефа? Бо сонцесяйний аж до піни з рота розказував, як все класно і зишибісь, а тепер чогось тихенько мовчить... Де ж це все ділось?
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24.04.2025 11:40
+7
і скільки разів вазелинові вставали у Раді і аплодувати (бурные продолжительные аплодисменты) плану перемоги! курва-мать
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24.04.2025 11:44
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Правила форума Совет форумчан
хотілося б щоб ви також зайняли своє місце на лаві підсудних за все що творили!!!і також оплатили по рахунках з відсотками,за коррупцію і мародерство,спланований геноцид,за правовий хаос і наругу над населенням!!!
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24.04.2025 11:38 Ответить
Гарні політині гасла, але не більше... А пан Шмигаль не розкаже, де "гарантії безпеки" та 100500 "планів миру" його шефа? Бо сонцесяйний аж до піни з рота розказував, як все класно і зишибісь, а тепер чогось тихенько мовчить... Де ж це все ділось?
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24.04.2025 11:40 Ответить
і скільки разів вазелинові вставали у Раді і аплодувати (бурные продолжительные аплодисменты) плану перемоги! курва-мать
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24.04.2025 11:44 Ответить
Одна проблемка: немає кому на лаву підсудних всадити, бо "світовий поліцейський" увійшов у змову зі злочинцем.
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24.04.2025 11:41 Ответить
а тут 100% всі його проКУРВАтори.
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24.04.2025 11:52 Ответить
Ага. Народу України суд, а вам упирям і вурдалакам гроші!
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24.04.2025 11:42 Ответить
Яким чином Сосія заплатить якщо сша і ООН звільнили Сосію від відповідальності за будь які злочини? До того ж Україна повинна висунути сша ноту протесту. Я впевнений що Тампон також приклав руку до сьогоднішнього теракту в Київі і інших містах України. Бо раніше калібри да ще й в такій кількості до Київа не долітали. А це значить шо сша знову відключили Україну від попередження ракетної атаки
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24.04.2025 11:43 Ответить
Впаривание про 40% продолжается. Хорошая отговорка, куда деньги проваливаются.
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24.04.2025 11:46 Ответить
шмигаль, навіщо воно тобі треба?
у тебе завдання, не віддати копалини ні кому, а зберегти для свого хазяїна ахметова.
і, звісно, вибити грошики з кацапів за майно свого хазяїна ахметова.
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24.04.2025 11:53 Ответить
Дійсно потужності українського оборонно-промислового комплексу зросли у 35 разів, якщо починати рахувати з потужності виробництва однієї ракети.
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24.04.2025 12:01 Ответить
тебе 700 тыс в мес зарплата не давит, зе-вор?
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24.04.2025 12:06 Ответить
За браковані міни когось посадили? А за яйця?
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24.04.2025 12:08 Ответить
Шмигаль, де твій бос? Чому російський диктатор наказує обстрілювати Київ коли Зеленського там нема?
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24.04.2025 12:14 Ответить
До речі, це вже співпадає багато разів, прострочений їде кудись і відразу обстріли, як приїжджає то як по команді тихі як миші.
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24.04.2025 12:28 Ответить
Подвійно це дуже замала плата за такі злочини проти України.
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24.04.2025 12:16 Ответить
Вчора бачив вашого спільника Арестовича, розповідав як Україна повинна здатися.
Хто цього зрадника випустив адже він військовий та радник президента.
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24.04.2025 12:16 Ответить
Пустозвон.
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24.04.2025 12:16 Ответить
де ракети дрони по мацкві а все крадете елена гидота
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24.04.2025 12:31 Ответить
частину нехай візьмут штати в рахунок допомоги
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24.04.2025 12:58 Ответить
Клінічний ідіот!!

Гроші піднімуть вбитих?
Де наші ракети?
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24.04.2025 13:04 Ответить
свистіть то не мішки ворочати
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24.04.2025 13:54 Ответить
Шмигаль, не тявкай. Ноль відповідальності було, то ноль і буде при таких "мирних правителях". Бо ноль на скільки не множ, то ноль і буде. Хоч вдвічі, хоч втричі, а хоч в сто разів. То закрий пельку і не булькоти.
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24.04.2025 14:25 Ответить
 
 