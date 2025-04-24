УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5716 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
891 23

Шмигаль про злочини РФ в Україні: Росія має заплатити подвійно. Не тільки грішми, але й перед судом

Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині завершено на 99,9%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку повномасштабної агресії Росія вбила понад 13 тисяч цивільних українців, зокрема 618 дітей.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, російські війська здійснили понад 1700 ударів по школах, понад 780 - по лікарнях, а також понад 30 масованих і сотні локальних атак по енергетичній інфраструктурі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США починають роботу над зоною вільної торгівлі

"Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ", - наголосив прем'єр.

Він зазначив, що щодня на фронті відбувається понад 100 бойових зіткнень, і українські сили завдають росіянам значних втрат. Також Шмигаль повідомив, що з 2022 року потужності українського оборонно-промислового комплексу зросли у 35 разів, і наразі 40% озброєння виробляється всередині країни.

Прем’єр подякував союзникам, особливо США та українській діаспорі, і закликав до подальшого лідерства з боку Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль зустрівся із главою Мінфіну США Бессентом: домовилися продовжити роботу над угодою про корисні копалини

Автор: 

Шмигаль Денис (4574) війна в Україні (3935)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
хотілося б щоб ви також зайняли своє місце на лаві підсудних за все що творили!!!і також оплатили по рахунках з відсотками,за коррупцію і мародерство,спланований геноцид,за правовий хаос і наругу над населенням!!!
показати весь коментар
24.04.2025 11:38
+11
Гарні політині гасла, але не більше... А пан Шмигаль не розкаже, де "гарантії безпеки" та 100500 "планів миру" його шефа? Бо сонцесяйний аж до піни з рота розказував, як все класно і зишибісь, а тепер чогось тихенько мовчить... Де ж це все ділось?
показати весь коментар
24.04.2025 11:40
+7
і скільки разів вазелинові вставали у Раді і аплодувати (бурные продолжительные аплодисменты) плану перемоги! курва-мать
показати весь коментар
24.04.2025 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хотілося б щоб ви також зайняли своє місце на лаві підсудних за все що творили!!!і також оплатили по рахунках з відсотками,за коррупцію і мародерство,спланований геноцид,за правовий хаос і наругу над населенням!!!
показати весь коментар
24.04.2025 11:38 Відповісти
Гарні політині гасла, але не більше... А пан Шмигаль не розкаже, де "гарантії безпеки" та 100500 "планів миру" його шефа? Бо сонцесяйний аж до піни з рота розказував, як все класно і зишибісь, а тепер чогось тихенько мовчить... Де ж це все ділось?
показати весь коментар
24.04.2025 11:40 Відповісти
і скільки разів вазелинові вставали у Раді і аплодувати (бурные продолжительные аплодисменты) плану перемоги! курва-мать
показати весь коментар
24.04.2025 11:44 Відповісти
Одна проблемка: немає кому на лаву підсудних всадити, бо "світовий поліцейський" увійшов у змову зі злочинцем.
показати весь коментар
24.04.2025 11:41 Відповісти
а тут 100% всі його проКУРВАтори.
показати весь коментар
24.04.2025 11:52 Відповісти
Ага. Народу України суд, а вам упирям і вурдалакам гроші!
показати весь коментар
24.04.2025 11:42 Відповісти
Яким чином Сосія заплатить якщо сша і ООН звільнили Сосію від відповідальності за будь які злочини? До того ж Україна повинна висунути сша ноту протесту. Я впевнений що Тампон також приклав руку до сьогоднішнього теракту в Київі і інших містах України. Бо раніше калібри да ще й в такій кількості до Київа не долітали. А це значить шо сша знову відключили Україну від попередження ракетної атаки
показати весь коментар
24.04.2025 11:43 Відповісти
Впаривание про 40% продолжается. Хорошая отговорка, куда деньги проваливаются.
показати весь коментар
24.04.2025 11:46 Відповісти
шмигаль, навіщо воно тобі треба?
у тебе завдання, не віддати копалини ні кому, а зберегти для свого хазяїна ахметова.
і, звісно, вибити грошики з кацапів за майно свого хазяїна ахметова.
показати весь коментар
24.04.2025 11:53 Відповісти
Дійсно потужності українського оборонно-промислового комплексу зросли у 35 разів, якщо починати рахувати з потужності виробництва однієї ракети.
показати весь коментар
24.04.2025 12:01 Відповісти
тебе 700 тыс в мес зарплата не давит, зе-вор?
показати весь коментар
24.04.2025 12:06 Відповісти
За браковані міни когось посадили? А за яйця?
показати весь коментар
24.04.2025 12:08 Відповісти
Шмигаль, де твій бос? Чому російський диктатор наказує обстрілювати Київ коли Зеленського там нема?
показати весь коментар
24.04.2025 12:14 Відповісти
До речі, це вже співпадає багато разів, прострочений їде кудись і відразу обстріли, як приїжджає то як по команді тихі як миші.
показати весь коментар
24.04.2025 12:28 Відповісти
Подвійно це дуже замала плата за такі злочини проти України.
показати весь коментар
24.04.2025 12:16 Відповісти
Вчора бачив вашого спільника Арестовича, розповідав як Україна повинна здатися.
Хто цього зрадника випустив адже він військовий та радник президента.
показати весь коментар
24.04.2025 12:16 Відповісти
Пустозвон.
показати весь коментар
24.04.2025 12:16 Відповісти
де ракети дрони по мацкві а все крадете елена гидота
показати весь коментар
24.04.2025 12:31 Відповісти
частину нехай візьмут штати в рахунок допомоги
показати весь коментар
24.04.2025 12:58 Відповісти
Клінічний ідіот!!

Гроші піднімуть вбитих?
Де наші ракети?
показати весь коментар
24.04.2025 13:04 Відповісти
свистіть то не мішки ворочати
показати весь коментар
24.04.2025 13:54 Відповісти
Шмигаль, не тявкай. Ноль відповідальності було, то ноль і буде при таких "мирних правителях". Бо ноль на скільки не множ, то ноль і буде. Хоч вдвічі, хоч втричі, а хоч в сто разів. То закрий пельку і не булькоти.
показати весь коментар
24.04.2025 14:25 Відповісти
 
 