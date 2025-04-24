Шмигаль про злочини РФ в Україні: Росія має заплатити подвійно. Не тільки грішми, але й перед судом
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з початку повномасштабної агресії Росія вбила понад 13 тисяч цивільних українців, зокрема 618 дітей.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, російські війська здійснили понад 1700 ударів по школах, понад 780 - по лікарнях, а також понад 30 масованих і сотні локальних атак по енергетичній інфраструктурі України.
"Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ", - наголосив прем'єр.
Він зазначив, що щодня на фронті відбувається понад 100 бойових зіткнень, і українські сили завдають росіянам значних втрат. Також Шмигаль повідомив, що з 2022 року потужності українського оборонно-промислового комплексу зросли у 35 разів, і наразі 40% озброєння виробляється всередині країни.
Прем’єр подякував союзникам, особливо США та українській діаспорі, і закликав до подальшого лідерства з боку Америки.
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у тебе завдання, не віддати копалини ні кому, а зберегти для свого хазяїна ахметова.
і, звісно, вибити грошики з кацапів за майно свого хазяїна ахметова.
Хто цього зрадника випустив адже він військовий та радник президента.
Гроші піднімуть вбитих?
Де наші ракети?