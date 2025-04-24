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Новости Пасхальное перемирие
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Украина в ОБСЕ: Россия превратила Пасху в Украине в неделю террора и боли

ОБСЄ

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг обвинил Россию в системных атаках на гражданское население Украины в Святую неделю, назвав это сознательной эскалацией террора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ожидалось, что Святая неделя пройдет в особой сдержанности. Но для украинцев Россия снова превратила ее в неделю террора и боли", - говорит Витренко.

Дипломат подчеркнул, что обстрелы украинских городов, в частности в Сумах и Харькове, были прицельными ударами по мирному населению во время пасхальных богослужений. В Вербное воскресенье, 13 апреля, в результате удара по Сумам погибли 34 человека, среди них - дети. В Страстную пятницу Россия выпустила ракеты и дроны по нескольким регионам, в том числе по пекарне, где погиб человек, который пришел купить паски.

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"Россия продолжает свое "сафари на людей" с применением дронов-камикадзе FPV" - заявил посол.

Витренко привел ряд примеров целенаправленных ударов, среди которых атака на автобус с мирными жителями в Марганце 23 апреля, где погибли девять человек, а также массированные обстрелы Киева, унесшие жизни по меньшей мере девяти гражданских и ранившие более 70 человек.

"В этот момент звонят телефоны из-под завалов. Вел ли бы себя так настоящий христианин, который называет себя защитником православия, в светлую Пасхальную неделю, в частности в Чистый четверг? Разве это грубое и отвратительное нападение не доказывает снова, что именно Россия является главным и единственным препятствием на пути к миру? Разве Путин не доказывает своими действиями, а не словами, что не прекратит террор, пока не понесет реальных последствий за свои преступления?", - заявил Витренко.

Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, который не легитимизирует агрессию и не позволяет переписывать границы силой. Ключевыми шагами к этому должны стать прекращение огня, возвращение депортированных детей и заложников и усиление международного давления на РФ.

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Автор: 

ОБСЕ (4877) Пасха (377) война в Украине (3902)


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не тільки росія а її покровителі - Трамп з венсом...
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24.04.2025 14:59 Ответить
Раша - країна терорист!
Ураїна ніколи не поступиться своїми територіями раші, як би того хтось не хотів, і хто б Україну до цього не підштовхував! ЦЬОГО НЕ БУЛО, НЕМАЄ Й НЕ БУДЕ!!!!
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24.04.2025 15:00 Ответить
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24.04.2025 15:02 Ответить
Одні виють віддавайте Крим та п'ять областей інші розстрілюють житлові будинки щоб жертва швидше думала.

Горіть ви в пеклі, пі'дори. Особливо американські...
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24.04.2025 15:04 Ответить
А дзявкотливий песик ОПи Андрій Мельник, якого Зермаки за його образи в бік союзників України винагороджують підвищенням по службі, щось заявив в ООН, де він зараз представляє Україну?
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24.04.2025 16:53 Ответить
 
 