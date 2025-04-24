Україна в ОБСЄ: Росія перетворила Великдень в Україні на тиждень терору й болю

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер звинуватив Росію в системних атаках на цивільне населення України у Святий тиждень, назвавши це свідомою ескалацією терору.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очікувалося, що Святий тиждень пройде в особливій стриманості. Але для українців Росія знову перетворила його на тиждень терору й болю", - каже Вітренко.

Дипломат наголосив, що обстріли українських міст, зокрема в Сумах та Харкові, були прицільними ударами по мирному населенню під час великодніх богослужінь. У Вербну неділю, 13 квітня, внаслідок удару по Сумах загинули 34 людини, серед них - діти. У Страсну п’ятницю Росія випустила ракети та дрони по кількох регіонах, у тому числі по пекарні, де загинула людина, що прийшла купити паски.

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"Росія продовжує своє "сафарі на людей" із застосуванням дронів-камікадзе FPV" - заявив посол.

Вітренко навів низку прикладів цілеспрямованих ударів, серед яких атака на автобус із мирними жителями в Марганці 23 квітня, де загинули дев’ятеро людей, а також масовані обстріли Києва, що забрали життя щонайменше дев’яти цивільних і поранили понад 70 осіб.

"У цей момент дзвонять телефони з-під завалів. Чи поводився б справжній християнин, який називає себе захисником православ’я, так у світлий Великодній тиждень, зокрема у Чистий четвер? Хіба цей брутальний і огидний напад не доводить знову, що саме Росія є головною та єдиною перешкодою на шляху до миру? Хіба Путін не доводить своїми діями, а не словами, що не припинить терор, доки не зазнає реальних наслідків за свої злочини?", - заявив Вітренко.

Він підкреслив, що Україна прагне справедливого миру, який не легітимізує агресію й не дозволяє переписувати кордони силою. Ключовими кроками до цього мають стати припинення вогню, повернення депортованих дітей і заручників та посилення міжнародного тиску на РФ.

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