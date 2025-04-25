Корректировал удары по Силам обороны: СБУ задержала в Славянске агента ФСБ

В Донецкой области задержан информатор ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны в районах Славянска и Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 55-летнем безработном из Славянска. Основной задачей был поиск и передача координат запасных командных пунктов, ремонтных баз и складов ВСУ.

Оккупанты поручили информатору выявить боевые позиции радиолокационных станций, чтобы "обойти" украинскую ПВО.

СБУ заблаговременно разоблачила мужчину, сорвав планы РФ. После документирования преступных действий фигуранта его задержали по месту жительства в Славянске.

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"Информатор собирал разведданные, объезжая прифронтовую территорию вблизи города и передовой. Сначала он "сбрасывал" собранную информацию в тематический чат-бот рашистов. Впоследствии фигуранта вывели на контакт с фсб через "связную" - бывшую местную жительницу, которая в феврале 2022 года выехала в рф и начала работать на оккупантов.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага", - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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