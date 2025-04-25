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Новости Задержание корректировщиков
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Корректировал удары по Силам обороны: СБУ задержала в Славянске агента ФСБ

Корректировщика задержали в Славянске. Подробности от СБУ

В Донецкой области задержан информатор ФСБ, который корректировал удары РФ по Силам обороны в районах Славянска и Краматорска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 55-летнем безработном из Славянска. Основной задачей был поиск и передача координат запасных командных пунктов, ремонтных баз и складов ВСУ.

Оккупанты поручили информатору выявить боевые позиции радиолокационных станций, чтобы "обойти" украинскую ПВО.

СБУ заблаговременно разоблачила мужчину, сорвав планы РФ. После документирования преступных действий фигуранта его задержали по месту жительства в Славянске.

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"Информатор собирал разведданные, объезжая прифронтовую территорию вблизи города и передовой. Сначала он "сбрасывал" собранную информацию в тематический чат-бот рашистов. Впоследствии фигуранта вывели на контакт с фсб через "связную" - бывшую местную жительницу, которая в феврале 2022 года выехала в рф и начала работать на оккупантов.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага", - говорится в сообщении.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: 

СБУ (19908) Донецкая область (9680) корректировщик (50) Краматорский район (236) Славянск (2575)


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Агов, президент чи верховна рада, може потрібно змінити в законодавстві строки по статтях зрадникам та диверсантам?
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25.04.2025 10:38 Ответить
Завчасно-це після місяців бомбардувань Слов'янська
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25.04.2025 10:39 Ответить
Чому не р.... ти після спроби втечі? Або на розмінування, воно в 55 рочків невиліковне
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25.04.2025 11:02 Ответить
Треба писати повішений на сухій гілляці,як наглядний приклад для послідовників.
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25.04.2025 11:11 Ответить
Задержаный , судя по виду, срочно хочет повесится. За ним приглядывать надо. Если к концу дня не созреет, то надо помочь.
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25.04.2025 12:02 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ публічно
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25.04.2025 12:40 Ответить
Там їх кожен перший. Притомні виїхали давно. А це ждуни
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25.04.2025 13:18 Ответить
 
 