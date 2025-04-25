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Новини Затримання коригувальників
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Коригував удари по Силах оборони: СБУ затримала у Слов’янську агента ФСБ

Коригувальника затримали у Слов’янську. Подробиці від СБУ

У Донецькій області затримано інформатора ФСБ, який коригував удари РФ по Силах оборони в районах Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 55-річного безробітного зі Слов'янська. Основним завданням був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.

Окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб "обійти" українську ППО.

СБУ завчасно викрила чоловіка, зірвавши плани РФ. Після документування злочинних дій фігуранта його затримали за місцем проживання у Слов’янську.

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"Інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової. Спочатку він "скидав" зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з фсб через "зв’язкову" – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до рф і почала працювати на окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12829) Донецька область (8491) коригування (52) Краматорський район (240) Слов’янськ (603)


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Агов, президент чи верховна рада, може потрібно змінити в законодавстві строки по статтях зрадникам та диверсантам?
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25.04.2025 10:38 Відповісти
Завчасно-це після місяців бомбардувань Слов'янська
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25.04.2025 10:39 Відповісти
Чому не р.... ти після спроби втечі? Або на розмінування, воно в 55 рочків невиліковне
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25.04.2025 11:02 Відповісти
Треба писати повішений на сухій гілляці,як наглядний приклад для послідовників.
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25.04.2025 11:11 Відповісти
Задержаный , судя по виду, срочно хочет повесится. За ним приглядывать надо. Если к концу дня не созреет, то надо помочь.
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25.04.2025 12:02 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ публічно
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25.04.2025 12:40 Відповісти
Там їх кожен перший. Притомні виїхали давно. А це ждуни
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25.04.2025 13:18 Відповісти
 
 