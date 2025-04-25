Коригував удари по Силах оборони: СБУ затримала у Слов’янську агента ФСБ

У Донецькій області затримано інформатора ФСБ, який коригував удари РФ по Силах оборони в районах Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 55-річного безробітного зі Слов'янська. Основним завданням був пошук і передача координат запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.

Окупанти доручили інформатору виявити бойові позиції радіолокаційних станцій, щоб "обійти" українську ППО.

СБУ завчасно викрила чоловіка, зірвавши плани РФ. Після документування злочинних дій фігуранта його затримали за місцем проживання у Слов’янську.

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"Інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію поблизу міста і передової. Спочатку він "скидав" зібрану інформацію у тематичний чат-бот рашистів. Згодом фігуранта вивели на контакт з фсб через "зв’язкову" – колишню місцеву жительку, яка в лютому 2022 року виїхала до рф і почала працювати на окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога", - йдеться в повідомленні.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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